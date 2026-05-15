Smirivanje globalnih tenzija: Šta su Trump i Xi dogovorili na sastanku u Pekingu

Američki predsjednik Donald Trump napustio je u petak Peking bez jasnih znakova da su Sjedinjene Američke Države i Kina riješile ključne probleme koji već godinama opterećuju njihove odnose, ali uz vidljivo smirivanje tenzija i obnovljenu komunikaciju sa kineskim liderom Xi Jinpingom, piše CNN.

Tokom dvodnevne posjete dvojica lidera razgovarala su o širokom spektru tema, uključujući Iran, Tajvan i trgovinu. Susreti su bili praćeni velikim diplomatskim gestovima i simboličnim porukama, što je predstavljalo prvi sastanak Trumpa i Xija u Pekingu nakon gotovo deset godina.

Od Trumpove posljednje posjete Kini 2017. godine, svjetska politička scena značajno se promijenila. Trump je redefinisao ulogu Washingtona u svijetu, dok je Xi dodatno učvrstio svoju vlast u Kini i ubrzao tehnološki razvoj zemlje.

„Riješili smo mnogo različitih problema koje drugi ljudi ne bi mogli riješiti i odnos između nas je veoma snažan“, izjavio je Trump tokom bilateralnih razgovora, ne iznoseći konkretne detalje.

Iako između dvije sile i dalje postoje ozbiljna neslaganja, činjenica da su i Trump i Xi nakon sastanka govorili toplim tonom i naglašavali važnost međusobnih odnosa smatra se znakom stabilizacije u trenutku kada svijet traži geopolitički mir i sigurnost.

Rat između Irana i Izraela bio je jedna od dominantnih tema sastanka. Postavljalo se pitanje da li će Kina pomoći u smirivanju sukoba koji već mjesecima izaziva nestabilnost na svjetskom tržištu. Međutim, nakon razgovora nije bilo jasnih naznaka da je Peking spreman izvršiti veći pritisak na Teheran.

Trump je za Fox News izjavio da je Xi ponudio pomoć u rješavanju sukoba i obećao da Kina neće slati vojnu opremu Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio istakao je da Washington nije direktno tražio kinesku pomoć.

Bijela kuća je saopćila da su se dvije zemlje složile kako Hormuški moreuz mora ostati otvoren i da Iran ne smije posjedovati nuklearno oružje.

Xi Jinping je tokom sastanka posebno naglasio pitanje Tajvana, koje je opisao kao najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a.

„Ako se to pitanje bude pravilno rješavalo, odnosi između dvije zemlje ostat će stabilni. U suprotnom, mogući su sukobi koji bi ozbiljno ugrozili kompletne odnose“, poručio je kineski lider.

Kina smatra Tajvan dijelom svoje teritorije i već godinama kritikuje američku podršku Tajpeju, uključujući prodaju oružja ostrvu.

S druge strane, američki zvaničnici tvrde da se stav Washingtona prema Tajvanu nije promijenio.

Trump se iz Pekinga vraća i sa određenim ekonomskim rezultatima, iako mnogi dogovori još nisu službeno potvrđeni. Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer izjavio je da Kina planira kupovati američke poljoprivredne proizvode u vrijednosti od više milijardi dolara godišnje tokom naredne tri godine.

Trump je također rekao da je Kina pristala kupiti 200 aviona kompanije Boeing, ali kineske vlasti još nisu zvanično potvrdile taj dogovor.

Posjeta je bila obilježena i pažljivo organizovanim diplomatskim dočekom. Xi Jinping je Trumpu priredio svečanu ceremoniju dobrodošlice, vojni orkestar, počasnu gardu i obilazak historijskih lokacija u Pekingu.

CNN navodi da je Kina na taj način željela poslati poruku stabilnosti i međusobnog poštovanja u odnosima dvije najveće svjetske ekonomije.

Tokom cijele posjete Trump nije skrivao poštovanje prema kineskom lideru.

„On je veoma smiren čovjek, nema igranja i praznih priča, sve je posao i to mi se sviđa“, rekao je Trump o Xi Jinpingu.

