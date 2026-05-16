Šta donose izmjene Zakona o strancima Hrvatske za radnike iz BiH – najveće promjene za vozače i uposlene u građevini i turizmu

Hrvatski sabor u petak je sa 80 glasova za i 37 suzdržanih izmijenio Zakon o strancima. U Hrvatskoj je broj zaposlenih državljana trećih zemalja na kraju 2025. premašio 130.000, od čega je značajan broj i iz BiH.

U paketu izmjena Zakona navodi se da se rok Ministarstva unutarnjih poslova za donošenje odluke o izdavanju dozvole za boravak i rad produžava sa 30 na 90 dana, dok se rok za prijavu boravišta umjesto dosadašnja tri produžava na 15 dana. Paket također uvodi mogućnost blokade poslovnog računa do 30 dana, po brzom postupku, ukoliko se utvrdi nezakonitost u poslovanju. Predviđene kazne za rad bez dozvole iznose od 6.630 do 39.820 eura po radniku; dok se raniji iznosi u kunama više ne primjenjuju.

Sezonske dozvole

Sezonske dozvole u sektorima turizma, poljoprivrede i srodnih djelatnosti produžavaju se na period do tri godine.

Također, strani radnici da bi produžili dozvolu za boravak i rad, bit će obavezni da u roku od godinu, polože ispit hrvatskog jezika i latiničnog pisma na nivou A1 znanja. Također, standard smještaja je najmanje 14 m² uz dodatnih 6 m² po radniku, dok visina najma ne smije preći 30 posto neto plate.

Izmjene Zakona o strancima predviđaju da će strani radnik koji je kod istog poslodavca radio najmanje šest mjeseci moći će promijeniti poslodavca bez potrebe za izdavanjem nove dozvole za boravak i rad. Dozvola više neće biti strogo vezana isključivo uz jednog poslodavca, čime se radnicima olakšava prelazak na bolje uslove rada ili drugi posao bez ponovnog prolaska kroz cijeli administrativni postupak.

Istovremeno, produžava se rok tokom kojeg strani radnik može biti nezaposlen, a da pritom ne izgubi pravo boravka i rada u Hrvatskoj. Umjesto dosadašnjeg kraćeg roka, strani radnik sada može ostati bez zaposlenja do tri mjeseca tokom važenja dozvole. Ako radnik ima dozvolu duže od dvije godine, dopušteno razdoblje nezaposlenosti produžava se na šest mjeseci. U tom periodu radnik može tražiti novog poslodavca bez automatskog ukidanja dozvole ili obaveze napuštanja Hrvatske.

Jedna od izmjena koja je naročito bila u fokusu, odnosi se na dužinu boravka vozača. Paket izmjena predviđa da profesionalni vozači kamiona i autobusa iz država izvan Evropske unije mogu dobiti dugotrajnu vizu s važenjem do godinu. Izmjena ne dolazi bez odgovornosti i zaštitnog mehanizma, u slučaju da se viza ne koristi u svrhe za koje je izdata, bit će, kako je navedeno, ukinuta.

Domaći prevoznici

Kako je za Fenu komentirala ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal, usvajanjem novog Zakona o strancima u Republici Hrvatskoj napravljen je značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na teritoriji Republike Hrvatske.

Jedan od najvećh problema sa kojima su se domaći prevoznici suočili u posljednje vrijeme, zbog čega su organizirali i nekoliko regionalnih protesta, jeste upravo dužina bpravka u zemljama EU. Uvođenjem novog Entry-Exit sistema dodatno su pooštrena pravila boravka o boravku do 90 dana u periodu od 180 dana unutar Šengenskog prostora.

“Imamo oko 5.000 profesionalnih vozača koji upravljaju vozilima, odnosno koji se bave međunarodnim transportom. Tu ne uključujemo unutrašnje transporte ili one koji se odvijaju po regionu. Broj je i veći ako uzmemo u obzir cijeli sektor, gdje treba ubrojati i naše disponente, menadžere, direktore, radnike u održavnju vozila…”, kazao je ranije za Forbes BiH Atif Hadžidedić, član Konzorcijuma Logistika BiH.