Kako su gitare Pink Floyda i Nirvane postale unosnija investicija od dionica i zlata

Rekordna prodaja gitare Davida Gilmoura za 14,5 miliona dolara potvrđuje da tržište muzičkih memorabilija više nije samo pitanje nostalgije, nego i ozbiljnog kapitala.

Na aukciji kuće Christie’s u New Yorku nedavno se prolomio pljesak kakav se obično čuje nakon prodaje vrhunskih umjetničkih djela. Električna gitara upravo je prodana za 14,5 miliona dolara (oko 12,5 miliona eura), čime je postavljen novi svjetski rekord za jedan muzički instrument te vrste.

Riječ je o Fender Stratocasteru Davida Gilmoura iz Pink Floyda, gitari na kojoj su svirani klasici poput Comfortably Numb, Money i Shine On You Crazy Diamond. No aukcija je pokazala nešto puno šire od fascinacije rock memorabilijama: tržište kolekcionarskih predmeta sve se ozbiljnije profilira kao alternativni oblik ulaganja.

Ukupna prodaja instrumenata i memorabilija povezanih s muzičkim i kulturnim ikonama donijela je impresivnih 94,5 miliona dolara. Uz Gilmourovu “Black Strat”, rekordne cijene postigle su i gitara “Tiger” Jerryja Garcije, prodana za 11,6 miliona dolara, te Fender Mustang Kurta Cobaina iz spota Smells Like Teen Spirit, koja je dosegla 6,9 miliona dolara. Time su postale tri najskuplje gitare ikad prodane na aukciji.

Klavir Johna Lennona, tekst pjesme Boba Dylana…

Atmosfera u Rockefeller Centeru više je podsjećala na prodaju Picassa ili Warhola nego na aukciju muzičkih instrumenata. U samo četiri dana postavljeno je 28 svjetskih rekorda, a pojedini predmeti prodani su po višestruko višim cijenama od procijenjenih.

Iza svega stajala je kolekcija pokojnog Jima Irsaya, bivšeg vlasnika NFL kluba Indianapolis Colts i strastvenog kolekcionara američke kulturne historije. Irsay nije skupljao predmete kao investicije, nego iz osobne fascinacije muzikom, književnošću i američkom kulturom. Ipak, brojke danas pokazuju koliko su ti artefakti postali profitabilni.

Gilmourovu gitaru kupio je 2019. za gotovo četiri miliona dolara. Samo nekoliko godina kasnije njezina je vrijednost porasla više nego trostruko.

Na aukciji nisu dominirale samo gitare. Originalni rukopis romana On the Road Jacka Kerouaca prodan je za 12,1 milion dolara, tekst pjesme The Times They Are a-Changin’ Boba Dylana za 2,5 miliona dolara, a klavir Johna Lennona dosegao je cijenu od 3,2 miliona dolara.

Sve to potvrđuje trend koji posljednjih godina sve više privlači bogate kolekcionare i investitore: alternativna ulaganja postaju ozbiljna konkurencija tradicionalnim oblicima ulaganja. Dok su dionice izložene političkim šokovima, inflaciji i geopolitičkim krizama, tržište rijetkih kolekcionarskih predmeta pokazuje iznenađujuću otpornost.

Povezanost s historijom muzike

Posebno su atraktivni predmeti s jasnom poveznicom s velikim imenima popularne kulture. Za razliku od luksuznih satova ili automobila, gitare koje su koristili Hendrix, Gilmour ili Cobain ne mogu se reproducirati ni zamijeniti. Njihova vrijednost proizlazi iz jedinstvene povezanosti s historijom muzike.

Interes za takve predmete dodatno raste jer se još uvijek ne zna hoće li na tržište jednog dana stići kolekcije Jimmyja Pagea, Keitha Richardsa ili Brucea Springsteena. Potencijalne prodaje takvih instrumenata mogle bi ponovo pomaći granice tržišta.

Posljednjih godina rast cijena kolekcionarskih predmeta dodatno su pogurale globalne nestabilnosti – pandemija, inflacija, ratovi i klimatske promjene – zbog kojih investitori traže alternativne načine očuvanja vrijednosti kapitala.

Ironično, Jim Irsay nikada nije planirao zaraditi na svojim gitarama. Kupovao ih je iz strasti. No tržište je u međuvremenu odlučilo da su rock ikone postale jednako poželjna investicija kao umjetnine, vino ili luksuzni satovi, piše The Standard.

A kada Fender Stratocaster postane vrijedniji od mnogih Picassa, jasno je da se tržište alternativnih ulaganja promijenilo zauvijek.

