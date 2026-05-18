Cijene nafte rastu nakon Trumpovog upozorenja Iranu zbog zastoja mirovnih pregovora

Prema pisanju BBC News, cijene nafte porasle su u ponedjeljak na azijskim tržištima nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da “vrijeme ističe”, jer su pregovori o okončanju rata zapali u ćorsokak.

Globalna referentna cijena sirove nafte Brent porasla je za 1,7 posto i dostigla 111,13 dolara po barelu, dok je cijena američke nafte porasla za 2,1 posto, na 107,62 dolara.

Energetska tržišta već sedmicama prolaze kroz snažne oscilacije nakon što je Iran praktično zatvorio ključni Hormuški moreuz kao odgovor na američke i izraelske napade na tu zemlju, koji su započeli 28. februara.

Kroz ovaj uski pomorski prolaz inače prolazi oko petine svjetske nafte i tečnog prirodnog plina.

“Bolje im je da požure, odmah, ili od njih neće ostati ništa”, napisao je Trump na društvenim mrežama. “VRIJEME JE PRESUDNO!”

Istovremeno, iranski mediji prenose da Washington nije ponudio nikakve konkretne ustupke kao odgovor na najnovije prijedloge Teherana za okončanje sukoba.

Poluzvanična novinska agencija Mehr navela je da bi izostanak kompromisa sa američke strane mogao dovesti do “potpunog zastoja pregovora”.

Trumpova poruka podsjetila je na njegovu raniju prijetnju da će “čitava civilizacija nestati” ukoliko Teheran ne pristane na mirovni sporazum, neposredno prije proglašenja primirja početkom aprila.

Američki predsjednik prošle sedmice upozorio je da se primirje održava na “aparatu za preživljavanje”, nakon što je odbacio iranske zahtjeve, ocijenivši ih kao “potpuno neprihvatljive”.

Prema navodima platforme Axios, Trump bi u utorak trebao održati sastanak sa svojim najvišim savjetnicima za nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o mogućim vojnim opcijama prema Iranu.

Tokom sukoba Iran je izveo napade i na susjedne zemlje, uključujući Israel, Bahrain i United Arab Emirates.

Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su u nedjelju da je napad dronom izazvao požar u blizini njihove nuklearne elektrane, ocijenivši incident kao “opasnu eskalaciju”.

REUTERS/Elizabeth Frantz

Zvaničnici istražuju porijeklo napada. Ministarstvo odbrane saopćilo je da su tri drona ušla na teritoriju UAE iz pravca zapadne granice.

Dok su dva drona oborena, treći je pogodio električni generator izvan unutrašnjeg sigurnosnog pojasa nuklearne elektrane Barakah u Abu Dabiju, nakon čega je izbio požar.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih osoba.

Please enable JavaScript

