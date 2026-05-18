Rat u Iranu već koštao kompanije više od 25 milijardi dolara

Globalne kompanije do sada su pretrpjele najmanje 25 milijardi dolara gubitaka zbog rata koji Sjedinjene Američke Države i Izrael vode protiv Irana, a troškovi nastavljaju rasti kako sukob ulazi u treći mjesec, pokazuje analiza Reutersa zasnovana na korporativnim izvještajima kompanija iz SAD-a, Evrope i Azije.

Rastuće cijene energije, poremećeni lanci snabdijevanja i blokade trgovačkih ruta kroz Hormuški moreuz stvaraju snažan pritisak na poslovanje širom svijeta. Prema analizi, najmanje 279 kompanija već su poduzele zaštitne mjere kako bi ublažile finansijski udar, uključujući povećanje cijena, smanjenje proizvodnje, suspenziju dividendi i otkupa dionica, slanje radnika na prinudni odmor te uvođenje dodatnih naknada za gorivo.

Novi globalni poremećaj dolazi nakon pandemije Covida-19 i rata u Ukrajini, dodatno slabeći očekivanja za ostatak godine, dok tržišta ne vide naznake skorog okončanja sukoba.

Izvršni direktor kompanije Whirlpool Marc Bitzer izjavio je analitičarima da je pad industrijske aktivnosti “sličan onome tokom globalne finansijske krize”, nakon što je kompanija prepolovila godišnju prognozu poslovanja i suspendovala dividendu.

“Potrošači odgađaju zamjenu proizvoda i radije ih popravljaju”, rekao je Bitzer.

Među kompanijama koje su upozorile na posljedice sukoba nalaze se Procter & Gamble, malezijski proizvođač kondoma Karex i Toyota.

Evropa i Azija najteže pogođene

Iranska blokada Hormuškog moreuza, najvažnijeg svjetskog energetskog prolaza, podigla je cijenu nafte na preko 100 dolara po barelu, što je više od 50 posto u odnosu na period prije rata. Posljedice su rast cijena transporta, nestašice sirovina i prekid ključnih trgovačkih ruta za đubriva, helijum, aluminijum i polietilen.

Petina kompanija obuhvaćenih analizom, od proizvođača kozmetike i deterdženata do aviokompanija i kruzerskih operatera, prijavila je direktan finansijski udar zbog rata. Najviše pogođene su evropske i britanske firme zbog već visokih troškova energije, dok su azijske kompanije izložene zbog ovisnosti od bliskoistočne nafte.

Analiza Reutersa pokazuje da aviokompanije nose najveći dio troškova, gotovo 15 milijardi dolara, nakon što su cijene avionskog goriva skoro udvostručene.

Toyota je upozorila na potencijalni udar od 4,3 milijarde dolara, dok je Procter & Gamble procijenio da bi mogao izgubiti milijardu dolara.

McDonald's je ranije ovog mjeseca saopćio da očekuje dugoročnu inflaciju troškova zbog problema u lancima snabdijevanja. Izvršni direktor Chris Kempczinski rekao je da visoke cijene goriva posebno pogađaju potrošače s nižim primanjima.

Skoro 40 kompanija iz sektora industrije, hemije i sirovina najavilo je povećanje cijena zbog ovisnosti od petrohemijskih proizvoda s Bliskog istoka.

Troškovi se tek trebaju prikazati kroz knjige

Finansijski direktor Newell Brands Mark Erceg izjavio je da svaki rast cijene nafte od pet dolara po barelu kompaniji donosi dodatnih pet miliona dolara troškova.

Njemački proizvođač guma Continental očekuje najmanje 100 miliona eura štete zbog rasta cijena sirovina izazvanog skupljom naftom.

Kompanije su u prvom kvartalu i uspjele održati snažne profite, što je omogućilo indeksima poput S&P 500 da dosegnu nove rekorde uprkos rastu troškova energije i prinosa na obveznice.

Međutim, podaci FactSeta pokazuju da su prognoze profitnih marži za drugi kvartal već snižene za industrijske kompanije iz indeksa S&P 500, kao i za kompanije iz sektora robe široke potrošnje.

Analitičari Goldman Sachsa upozoravaju da će kompanije iz evropskog indeksa STOXX 600 tek od drugog kvartala osjetiti puni pritisak poskupljenja jer će im biti teže prebaciti dodatne troškove na kupce.

Šef evropske strategije dionica u UBS Gerry Fowler rekao je da sektori automobila, telekomunikacija i kućnih proizvoda već bilježe negativne revizije prognoza veće od pet posto za narednih 12 mjeseci.

U Japanu su analitičari od kraja marta prepolovili očekivanja rasta zarade u drugom kvartalu na 11,8 posto.

“Pravi udar na zarade još se nije prikazao u rezultatima većine kompanija”, izjavio je izvršni direktor Cordoba Advisory Partnersa Rami Sarafa.