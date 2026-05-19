Tajna ispod Slanog jezera, operacija litijum teška 400 miliona dolara

Kompanija Compass Minerals planira povratak na tržište litijuma kroz partnerstvo sa tehnološkim startupom EnergyX, s ciljem vađenja ovog strateškog minerala iz Velikog slanog jezera u američkoj saveznoj državi Utah. Ovaj potez dolazi u trenutku kada cijene litijuma snažno rastu, paralelno s američkim nastojanjima da povećaju domaću proizvodnju ključnih minerala za baterijsku industriju.

Dvije kompanije potvrdile su da su potpisale memorandum o razumijevanju prema kojem će EnergyX investirati više od 400 miliona dolara i koristiti tehnologiju direktne ekstrakcije litijuma, poznatu kao DLE, kako bi izdvajao metal iz izrazito slane vode jezera. Procjenjuje se da ovo područje sadrži više od 2,4 miliona metričkih tona litijuma.

Detalji sporazuma, koje je Reuters prvi objavio, pokazuju kako ovogodišnji rast cijena litijuma od čak 75 posto, zajedno s politikom predsjednika Donald Trump usmjerenom na jačanje domaće proizvodnje minerala, ponovo privlače velike investicije u sektor.

Usred zabrinutosti Zapada zbog mogućeg nedostatka litijuma, kompanija EnergyX, koju podržava General Motors, nalazi se među vodećim firmama koje razvijaju DLE tehnologiju, sofisticirani sistem filtracije sličan kućnim uređajima za omekšavanje vode.

EnergyX se trenutno utrkuje s kompanijama poput Lilac Solutions, Exxon Mobil i Standard Lithium kako bi među prvima pokrenuo komercijalnu proizvodnju litijuma putem direktne ekstrakcije.

Još 2022. godine Compass je za razvoj projekta u Utahu odabrao kompaniju EnergySource Minerals, konkurenta EnergyX-a. Projekat je tada djelimično finansirao Koch Industries, koji je postao najveći dioničar kompanije sa sjedištem u Kanzasu. Kao budući kupac litijuma tada se uključio i Ford Motor.

Međutim, krajem 2023. godine Compass je saopštio da “na neodređeno vrijeme” obustavlja ulaganja u litijumski projekat nakon što su vlasti Utaha usvojile zakon kojim se pooštrava pristup vodi iz jezera.

Kompanija je 2024. godine zabilježila gubitak od 75 miliona dolara kako bi formalno ugasila litijumski sektor, nakon čega se fokusirala na proizvodnju soli za prehrambenu i transportnu industriju, kao i na proizvodnju đubriva.

EnergyX tvrdi da njihov proces ekstrakcije neće uticati na nivo vode u jezeru. Plan je da kompanija preuzme kompletan operativni, finansijski i regulatorni rizik projekta, koji bi trebao biti pokrenut do 2030. godine, javlja Reuters.

“EnergyX ne dira jezero. Izvlačimo litijum, a ostatak slane vode vraćamo nazad”, izjavio je izvršni direktor kompanije Teague Egan.

EnergyX će od Compassa iznajmljivati opremu i koristiti slanu vodu iz jezera, iz koje Compass već proizvodi đubrivo, dok će istovremeno plaćati licencne naknade.

Direktor Compassa Edward Dowling Jr. izjavio je da će partnerstvo “podržati očuvanje jezera i dodatno ojačati finansijsku stabilnost kompanije, dok nastavljamo fokus na osnovne djelatnosti vezane za so i biljnu ishranu”.

Reuters je krajem 2024. godine objavio da je Compass vodio razgovore s privatnim investicionim fondovima o mogućoj prodaji kompanije, djelimično zbog gašenja litijumskog sektora i problema s likvidnošću.

Ipak, vrijednost dionica kompanije više se nego udvostručila tokom posljednjih 18 mjeseci zahvaljujući oporavku sektora đubriva i smanjenju dugova.

Posebna privlačnost projekta u Utahu za EnergyX leži u visokim koncentracijama litijuma koje se već nalaze u slanoj vodi koju Compass eksploatiše, čime se izbjegavaju ogromni troškovi dubinskog bušenja kakve kompanija trenutno ima u Arkansas i Chile.

Projekat će se razvijati u dvije faze. Prva bi trebala proizvoditi 10.000 tona litijuma godišnje, dok bi druga povećala kapacitet na približno 20.000 tona godišnje. Egan procjenjuje da bi projekat, kada bude potpuno završen, mogao generisati oko 600 miliona dolara prihoda godišnje.

Kompanije očekuju da će konačni sporazum biti zaključen u narednim mjesecima.

General Motors ima pravo prvenstva pri kupovini litijuma koji proizvede EnergyX, što je dio investicionog sporazuma iz 2023. godine.

Egan, koji je osnovao EnergyX 2018. godine, najavio je i lobiranje kod vlasti Utaha kako bi se izmijenili postojeći propisi i rudarske naknade za litijum, koje je opisao kao “apsurdno visoke”, jer trenutno variraju od 2,5 do 25 posto, zavisno od tržišne cijene metala.

Za poređenje, savezna država Arkansas ima fiksnu rudarsku naknadu od 2,5 posto za litijum.

