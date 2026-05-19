Kompanija zatvara fabriku u Americi, seli proizvodnju u BiH

Japanska kompanija Tsubaki-Nakashima, proizvođač preciznih kuglica i valjaka za industrijsku upotrebu, zatvorit će svoju fabriku u Erwinu u američkoj saveznoj državi Tennessee i dio proizvodnje prebaciti u Bosnu i Hercegovinu, čime će dodatno ojačati ulogu pogona u Konjicu u okviru svoje globalne proizvodne mreže.

Kompanija je ove sedmice podnijela pismenu obavijest američkim vlastima, potvrđujući da će zatvaranje fabrike trajati od 31. jula do 18. decembra i da će 110 radnika te fabrike ostati bez posla. Odluka je donesena na sjednici upravnog odbora u okviru poslovnog plana kompanije za period 2025–2029.

Prema zvaničnom saopćenju koje je prenijela američka TV kuća WVLT8, proizvodnja čeličnih kuglica iz pogona u Tennesseeju bit će prebačena u druge fabrike u Sjedinjenim Američkim Državama i Indiji, dok će proizvodnja valjaka biti preseljena u fabriku kompanije u Bosni i Hercegovini.

“Tsubaki Nakashima ostaje posvećena neometanom snabdijevanju svojih mušterija. Proizvodnja će biti postepeno prebačena na druge fabrike koje posluju u sklopu nase globalne proizvodne mreže kako bi osigurali neometan snabdijevanje i servisiranje naših mušterija”, navela je kompanija u saopćenju, ističući da će tokom tranzicije fokus ostati na sigurnosti, kvaliteti i korisničkoj podršci.

U saopćenju se dodaje da će zaposlenima pogođenim zatvaranjem fabrike biti ponuđeni programi podrške i kompenzcije.

Jačanje uloge BH postrojenja

Premještanje dijela proizvodnje u Bosnu i Hercegovinu nastavak je strategije koju je japanski proizvođač počeo provoditi još 2022. godine, kada je objavio plan konsolidacije svog evropskog poslovanja s valjcima upravo u BiH.

Tada je Tsubaki-Nakashima saopćila da će operacije iz Nizozemske biti premještene u novi proizvodni pogon u BiH, čija je izgradnja bila u toku. Kompanija je navela da visoki troškovi poslovanja u Nizozemskoj otežavaju povećanje profitabilnosti, dok bi objedinjavanje svih funkcija poslovanja s valjcima u BiH trebalo omogućiti značajno povećanje produktivnosti i konkurentnosti.

Nova fabrika u Konjicu planirana je kao pogon oko 2,5 puta veći od postojećeg objekta kompanije u BiH. Tsubaki-Nakashima je tada procijenila da će restrukturiranje kratkoročno smanjiti operativnu dobit za tri milijarde jena, ali da će od 2023. godine donositi više od 1,2 milijarde jena dodatne operativne dobiti godišnje u odnosu na 2021.

Japanska kompanija, proizvođač preciznih kuglica i valjaka za industrijsku upotrebu

Bosanska podružnica kompanije, Tsubaki-Nakashima TN Bosnia, paralelno je započela izgradnju nove fabrike konusnih valjaka u Konjicu vrijedne 50 miliona KM. Pogon površine 10.000 kvadratnih metara zamišljen je kao centralni dio nove evropske strategije kompanije.

Godinu kasnije, u aprilu 2023, kompanija je i zvanično otvorila novi proizvodni objekat u Konjicu. Općina Konjic tada je saopćila da će nova fabrika omogućiti povećanje broja zaposlenih na više od 330 radnika.

Najnovija odluka o zatvaranju fabrike u Tennesseeju pokazuje da Bosna i Hercegovina dobija još značajniju ulogu u globalnoj reorganizaciji Tsubaki-Nakashime, dok kompanija nastoji smanjiti troškove i povećati efikasnost proizvodnje kroz premještanje kapaciteta u konkurentnije proizvodne centre.