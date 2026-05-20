Najmlađa članica NATO-a pokrenula najveće vojno ulaganje u posljednjih 40 godina

Veliki obrambeni ugovor dodatno je pogurao evropske vojne dionice, dok analitičari očekuju nastavak snažnog rasta sektora zbog rekordnog povećanja vojnih proračuna širom Evrope.

Švedska je pokrenula najveće ulaganje u odbranu u posljednjih četrdesetak godina, posao vrijedan više od 3,5 milijarde eura kojim želi dramatično ojačati svoju protivzračnu odbranu i vojnu prisutnost na Baltiku.

Nordijska zemlja naručit će četiri francuske fregate klase Defense and Intervention (FDI) od kompanije za izgradnju brodova Naval Group, a premijer Ulf Kristersson poručio je da će tim potezom švedski kapaciteti protivzračne odbrane biti gotovo utrostručeni. “Ovo dovoljno govori o razmjerima odluke i važnosti mornarice”, rekao je Kristersson u Stockholmu.

Sigurnosna ravnoteža u regiji

Vrijednost ugovora procjenjuje se na oko 40 milijardi švedskih kruna, odnosno 3,66 milijardi eura, dok se isporuka prvog broda očekuje 2030. godine.

Posao dolazi u trenutku kada evropske države ubrzano povećavaju vojne proračune nakon ruske invazije na Ukrajinu i širenja NATO-a na sjever Evrope. Švedska je službeno postala članica Saveza u martu 2024, čime je završila više od dva stoljeća vojne neutralnosti.

Kristersson smatra da će nova ulaganja značajno promijeniti sigurnosnu ravnotežu u regiji. “Ovom odlukom Švedska doprinosi tome da Baltičko more u budućnosti bude znatno sigurnije”, rekao je.

REUTERS/Ints Kalnins

Tržišta su odmah reagirala

Evropske odbrambene dionice snažno su porasle nakon objave švedskog ugovora i novih optimističnih procjena analitičara o sektoru. Dionice švedskog Saaba skočile su više od pet posto, dok su njemački Rheinmetall, Renk i Hensoldt rasli između pet i osam posto. Rast odbrambenog sektora pogurao je i njemački berzovni indeks DAX, piše CNBC.

Cijeli evropski odbrambeni sektor posljednjih godina prolazi kroz snažnu transformaciju nakon odluke NATO-a da članice do 2035. povećaju odbrambenu potrošnju s dva na pet posto BDP-a. No upravo zbog eksplozivnog rasta investitori sve češće postavljaju pitanje jesu li valuacije odbrambenih kompanija otišle predaleko. Uprkos tome, tržište za sada očito vjeruje da će novo evropsko naoružavanje potrajati godinama.

