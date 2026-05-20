Litijumska groznica: Električni brodovi i kamioni otvaraju novu eru potražnje

Potražnja za litijumom mogla bi rasti znatno brže nego što se ranije očekivalo zbog naglog širenja električnih kamiona, brodova, rudarske opreme i novih industrija poput skladištenja energije i data centara, upozorava jedan od vodećih kineskih proizvođača.

Izvršni direktor kompanije Tianqi Lithium Frank Ha rekao je za Financial Times da većina prognoza potcjenjuje stvarni obim buduće potražnje, jer se fokusira uglavnom na električna vozila, dok zanemaruje brzi rast drugih baterijski pokretanih sektora.

Prema podacima Međunarodne energetske agencije International Energy Agency, potražnja za litijumom raste u prosjeku oko 30 posto godišnje u ovoj deceniji, što je višestruko brže nego u prethodnoj.

Prognoze industrijskih analitičara, uključujući Wood Mackenzie i druge konsultantske kuće, pokazuju da bi globalna potražnja mogla skočiti na 3,6 do 6,3 miliona tona u narednoj deceniji, a potencijalno i znatno više do sredine stoljeća.

Ha je upozorio da nove tehnologije poput vještačke inteligencije, humanoidnih robota i dronova dodatno ubrzavaju rast potražnje za baterijama, dok Kina već dominira globalnim lancima snabdijevanja, kroz kompanije poput CATL i BYD.

Kako navodi Financial Times, globalna trka za kritičnim mineralima postaje sve oštrija, dok zemlje istovremeno pooštravaju kontrolu nad rudnim resursima i strateškim zalihama litijuma.

