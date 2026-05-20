Papa Lav XIV i suosnivač Anthropica zajedno će predstaviti crkvene smjernice o umjetnoj inteligenciji

Papa Lav XIV će sljedeće sedmice predstaviti važan crkveni dokument o vještačkoj inteligenciji, a pridružit će mu se Chris Olah, milijarder i suosnivač Anthropica, giganta u oblasti vještačke inteligencije koji je upozoravao na opasnu upotrebu vještačke inteligencije i, poput pape, sukobio se s predsjednikom Trumpom.

Papa Lav će 25. maja u Vatikanu predstaviti “Magnifica humanitas”, prvu encikliku svog pontifikata, za koju je Crkva u ponedjeljak ujutro najavila da će se baviti “očuvanjem ljudske osobe u dobu umjetne inteligencije”.

Pape obično pišu nekoliko enciklika tokom svojih pontifikata koje nude smjernice o crkvenim učenjima (Franjo, Lavov prethodnik, objavio je četiri enciklike tokom svog 12-godišnjeg pontifikata, uključujući pismo od gotovo 200 stranica u kojem poziva na djelovanje vezano za pitanje o klimatskim promjenama).

Papa će predstaviti encikliku zajedno s nekoliko govornika, uključujući kardinale, akademike i Olaha, koji je suosnivač Anthropica od 2021. godine sa šest bivših zaposlenika OpenAI-a, a sada tamo radi kao glavni istraživač.

Još nije jasno šta će papa napisati u pismu, ali je Lav ranije kritikovao vještačku inteligenciju, upozoravajući da tehnologija “ne može zamijeniti ljudsku inteligenciju” i da ne može suditi između dobra i zla.

Oprez u vezi s “tehnološkim problemima”

Nekoliko dana ranije, Vatikan je objavio da je papa Lav osnovao studijsku grupu o umjetnoj inteligenciji prije objavljivanja enciklike kako bi proučio “moguće učinke tehnologije na ljudska bića” i “brigu Crkve za dostojanstvo svakog ljudskog bića”.

Posljednjih mjeseci, Trumpova administracija sve češće napada papu, dosljednog kritičara rata u Iranu. Trump je u aprilu u objavi na Truth Social nazvao Lea “SLABIM po pitanju kriminala i užasnim po pitanju vanjske politike”. Trump je više puta lažno tvrdio da papa podržava pravo Irana na nuklearno oružje, nešto što papa nikada nije rekao.

Potpredsjednik JD Vance, koji je prešao na katoličanstvo, također je upozorio papu Lava da “bude oprezan” kada govori o teološkim pitanjima, pozivajući se na papine antiratne izjave. Vanceove komentare osudio je odbor Američke konferencije katoličkih biskupa, koji je rekao da Leove izjave potvrđuju dugogodišnje crkveno učenje da je rat opravdan samo “u samoodbrani, nakon što su svi drugi pokušaji mira propali”.

U izvještaju Free Pressa tvrdi se da su zvaničnici Pentagona prijetili zvaničniku Vatikana na sastanku u januaru, ali je Pentagon to negirao i nazvao izvještaj “u velikoj mjeri preuveličanim”.

Rastuće tenzije između Anthropica i Trumpa

Izvršni direktor kompanije Anthropic, Dario Amodei, izjavio je u februaru na blogu da se protivi korištenju Anthropicove tehnologije od strane Ministarstva odbrane za masovni domaći nadzor i za potpuno autonomno oružje. Trump je brzo osudio ovu najavu, nazvavši Anthropic “radikalno ljevičarskom, “probuđenom” kompanijom” i naredivši saveznim agencijama da prestanu koristiti njenu tehnologiju.

Ministar odbrane Pete Hegseth rekao je da će Anthropic označiti kao “nacionalni sigurnosni rizik u lancu snabdijevanja”, nakon čega je kompanija za vještačku inteligenciju tužila vladu.

Ranije ovog mjeseca, glavni tehnološki direktor Pentagona, Emil Michael, rekao je da se Anthropic i dalje smatra sigurnosnim rizikom, ali da njegova napredna Mythos tehnologija predstavlja “zaseban trenutak nacionalne sigurnosti”, te da su se članovi administracije sastali s Anthropicom o njegovom moćnom novom modelu.

Kritika politike

Politico je krajem aprila izvijestio da administracija pokušava postići “primirje” s Anthropicom, pozivajući se na šest neimenovanih tehnoloških lobista i stručnjaka za javnu politiku, od kojih dvojica imaju veze s Bijelom kućom.

Olah je ranije kritikovao Trumpa, priznajući u januaru u objavi na X platformi da se on inače ne bavi politikom, ali da su ga racije administracije protiv imigracije “šokirale do srži”.

U govoru na rimskom Univerzitetu La Sapienza u četvrtak, papa je upozorio na upotrebu vještačke inteligencije u ratovanju, rekavši da bi takvo oružje moglo odvesti svijet u “spiralu uništenja”. Pozvao je na bolju regulaciju tehnologije vještačke inteligencije u vojsci “kako ne bi oslobodila ljude odgovornosti za njihove odluke i kako ne bi dodatno produbila tragediju sukoba”.

Inače, prema procjenama Forbesa, Olah vrijedi 7 milijardi dolara, što ga stavlja na 546. mjesto Forbesove liste najbogatijih ljudi na svijetu.

Conor Murray, novinar Forbesa (link originalnog članka)