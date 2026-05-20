Eskalacija na Hormuzu: Dva supertankera sa šest miliona barela nafte napustila zaliv

Dva supertankera napustila su u srijedu Hormuški moreuz, dok još jedan napušta to područje nakon što su više od dva mjeseca čekali u Zalivu sa ukupno šest miliona barela bliskoistočne sirove nafte na brodu, pokazuju podaci brodarskih sistema LSEG i Kpler.

Ovi brodovi dio su male grupe supertankera koji ovog mjeseca napuštaju Zaliv putem tranzitne rute koju je Iran odredio kao obaveznu za plovidbu.

Rat između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, koji je počeo 28. februara, ozbiljno je ograničio pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, kroz koji inače prolazi oko jedne petine svjetske isporuke nafte i energije.

Južnokorejski supertanker Universal Winner, koji plovi pod zastavom Južne Koreje i prevozi dva miliona barela kuvajtske sirove nafte utovarene 4. marta, napušta moreuz nakon odlaska dva kineska tankera ranije u srijedu, pokazuju podaci. Prema Kpleru, brod je na putu ka Ulsanu, gdje se nalazi najveća južnokorejska rafinerija SK Energy, a istovar tereta se očekuje 9. juna.

SK Energy nije želio komentarisati situaciju. Portparol kompanije HMM, vlasnika i operatera tankera, nije bio odmah dostupan za komentar.

Kineski supertanker Yuan Gui Yang, koji plovi pod kineskom zastavom, utovario je dva miliona barela iračke Basra nafte 27. februara, dan prije početka rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, pokazuju podaci.

Brod koji je unajmio Unipec, trgovački ogranak najveće azijske rafinerije Sinopec, napustio je moreuz ranije u srijedu i očekuje se da će 4. juna stići u luku Shuidong blizu grada Maoming u provinciji Guangdong, gdje će istovariti teret.

Hongkonški supertanker Ocean Lily utovario je po milion barela katarske al Shaheen nafte i iračke Basra nafte između kraja februara i početka marta, pokazuju podaci.

Brod u vlasništvu kineske kompanije Sinochem očekuje se u luci Quanzhou u provinciji Fujian 5. juna, gdje će izvršiti istovar.

Sinopec, Sinochem i Cosco Shipping, koji posjeduju i upravljaju brodom Yuan Gui Yang, nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar, javlja Reuters.

Prošle sedmice supertanker Yuan Hua Hu također je napustio moreuz sa dva miliona barela iračke nafte i uputio se ka luci Zhoushan u istočnoj Kini.

Odvojeno, kiparski supertanker Grand Lady ušao je u Hormuški moreuz sa isključenim transponderom, pokazuju podaci LSEG. Prazan tanker trenutno stoji usidren kod Dubaija, a njegov menadžer Eastern Mediterranean Maritime nije bio dostupan za komentar.

