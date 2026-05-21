Trump i Netanyahu na rubu sukoba zbog Irana, telefonski razgovor otkrio duboke podjele

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu vodili su napet telefonski razgovor koji je otkrio ozbiljna neslaganja oko budućnosti rata s Iranom, prenosi CNN.

Prema navodima američkog zvaničnika, dvojica lidera imaju potpuno različite stavove o tome kako dalje postupati prema Teheranu. Trump želi ostaviti prostor za diplomatski dogovor, dok Netanyahu insistira na nastavku vojne akcije i agresivnijem pristupu Iranu.

Njih dvojica razgovarali su i nekoliko dana ranije, kada je Trump navodno rekao da razmatra nove ciljane napade na Iran početkom sedmice. Operacija je, prema ranijim informacijama CNN-a, trebala nositi naziv “Operation Sledgehammer”.

Međutim, samo dan nakon tog razgovora Trump je objavio da zaustavlja planirane napade, navodno na zahtjev saveznika iz Zaljeva, među kojima su Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati. U međuvremenu su te države, zajedno s posrednicima iz Pakistana i Bijele kuće, intenzivirale diplomatske kontakte kako bi otvorile prostor za moguće pregovore s Iranom.

“Ulazimo u završnu fazu kada je riječ o Iranu, vidjet ćemo šta će se dogoditi”, rekao je Trump novinarima u srijedu.

Dodao je kako postoje dvije opcije, dogovor ili, kako je rekao, “vrlo neugodne stvari”, ali je izrazio nadu da do toga neće doći.

Takav pristup izazvao je veliko nezadovoljstvo kod Netanyahua, koji godinama zagovara snažniji vojni odgovor prema Teheranu. Prema izvorima bliskim američkoj i izraelskoj administraciji, izraelski premijer smatra da svako odgađanje koristi Iranu.

Tokom jednosatnog razgovora u utorak Netanyahu je otvoreno rekao Trumpu da vjeruje kako je odlaganje napada pogreška i da bi SAD trebale nastaviti s planiranom vojnom operacijom. Izraelski izvori tvrde da je snažno insistirao na nastavku borbenih aktivnosti.

Jedan izraelski zvaničnik izjavio je kako je razlika među njima sada potpuno jasna, Trump želi vidjeti postoji li mogućnost sporazuma, dok je Netanyahu očekivao vojni odgovor.

Nezadovoljstvo zbog američkog pristupa raste i unutar vrha izraelske vlasti. Izraelski izvori navode da postoji snažna želja za obnovom vojnih udara, kao i frustracija zbog toga što Trump i dalje daje prostor Iranu za diplomatsko odugovlačenje.

Trump je u srijedu, odgovarajući na pitanje šta je rekao Netanyahuu tokom razgovora, poručio da kontroliše situaciju.

“On će uraditi šta god ja budem želio da uradi”, izjavio je američki predsjednik.

Ipak, uprkos pritiscima iz Izraela, Trump zasad nastavlja insistirati na diplomatskom rješenju. Tvrdi kako su pregovori s Iranom “na samoj granici” i smatra da vrijedi dati diplomatiji još nekoliko dana ako to može spasiti živote.

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Teheran i Washington nastavljaju razmjenu poruka preko Pakistana. Prema njegovim riječima, Iran trenutno razmatra američke prijedloge zasnovane na iranskom dokumentu od 14 tačaka.

U sklopu posredničkih napora, načelnik pakistanske vojske Asim Munir danas putuje u Teheran.

Pakistan posljednjih mjeseci ima važnu ulogu u pokušajima pronalaska diplomatskog rješenja sukoba, uključujući i organizaciju sastanaka visokih američkih i iranskih zvaničnika.

Ipak, ključna pitanja i dalje ostaju neriješena, posebno ona koja se odnose na iranski nuklearni program i zamrznutu imovinu Irana.

Trump je još jednom upozorio da vojna opcija nije isključena.

“Ako ne dobijemo odgovore koje želimo, sve može krenuti veoma brzo. Spremni smo”, rekao je.

