Meta počela dijeliti otkaze za oko 8.000 zaposlenih

Meta je počela slati obavijesti o otkazima za približno 10% svoje globalne radne snage, odnosno oko 8.000 ljudi, što se povezuje s efikasnijim poslovanjem i intenzivnijim ulaganjem u umjetnu inteligenciju. Prema medijskim izvještajima, poruke zaposlenima će se slati u tri faze, dok kompanija paralelno priprema reorganizaciju timova i manju upravljačku strukturu.

Prema internim informacijama koje su dospjele u javnost, obavijesti o otkazima zasnivaju se na ranije najavljenom restrukturiranju, a u internim porukama šefica ljudskih resursa Janelle Gale navela je da kompanija želi da “mnoge organizacije funkcionišu sa suženijom strukturom” i manjim, agilnijim timovima. Pogođeni zaposlenici u SAD-u trebalo bi da dobiju otpremninu od 16 sedmica osnovne plate, uz dodatne dvije sedmice za svaku godinu staža, kao i 18 mjeseci zdravstvenog osiguranja za sebe i porodicu. Za zaposlene izvan SAD-a paketi će biti prilagođeni lokalnim zakonima.

Ovaj krug otkaza dolazi nakon više sedmica neizvjesnosti unutar kompanije. Gale je ranije priznala da je moral među zaposlenima narušen zbog najavljenih rezova, dok Meta istovremeno planira preusmjeriti više od 7.000 ljudi na nove AI inicijative.

Širi kontekst dodatno pojačava težinu odluke: kompanija je krajem aprila povećala projekciju kapitalnih ulaganja za 2026., na između 125 i 145 milijardi dolara, uglavnom zbog infrastrukturnih troškova vezanih za AI. Za investitore je poruka jasna, Meta reže troškove rada kako bi finansirala ambicioznu tehnološku transformaciju, a menadžment pritom ne isključuje ni nove otkaze u drugoj polovini ove godine.