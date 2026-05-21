Američki obavještajci upozoravaju: Iran obnavlja vojnu industriju mnogo brže nego što se očekivalo

Iran je već tokom šestosedmičnog prekida vatre, koji je počeo početkom aprila, uspio ponovo pokrenuti dio proizvodnje bespilotnih letjelica, što američke obavještajne službe vide kao jasan znak da se vojni kapaciteti te zemlje obnavljaju mnogo brže nego što su Washington i izrael prvobitno procjenjivali.

Prema informacijama koje su za CNN iznijela četiri izvora upoznata s američkim obavještajnim procjenama, Iran ubrzano rekonstituiše ključne vojne sisteme oštećene tokom američko-izraelskih napada, uključujući raketne lokacije, lansere i proizvodne pogone za strateško naoružanje.

Američki zvaničnici sada procjenjuju da bi Iran mogao u potpunosti obnoviti kapacitete za napade dronovima za svega šest mjeseci, što je znatno kraći rok od ranijih očekivanja. Jedan američki zvaničnik izjavio je da su “Iranci premašili sve vremenske rokove” koje je američka obavještajna zajednica predviđala za obnovu vojnih kapaciteta.

Dronovi i raketni sistemi ponovo u proizvodnji

Napadi dronovima predstavljaju posebnu zabrinutost za američke saveznike na Bliskom istoku, jer bi Iran u slučaju nastavka sukoba mogao nadoknaditi oslabljene raketne kapacitete intenzivnijim korištenjem bespilotnih letjelica za napade na Izrael i zaljevske države.

Američki predsjednik Donald Trump više puta je posljednjih sedmica prijetio nastavkom bombardovanja Irana ukoliko dvije zemlje ne postignu sporazum o okončanju sukoba. Trump je u utorak izjavio da je bio “sat vremena udaljen” od ponovnog pokretanja vojnih operacija.

Prema izvorima upoznatim s obavještajnim podacima, brz oporavak Irana rezultat je kombinacije više faktora, uključujući podršku Rusije i Kine, ali i činjenice da američko-izraelski napadi nisu izazvali onoliko štete koliko se očekivalo. Kina je, prema navodima izvora, nastavila isporučivati Iranu određene komponente koje se mogu koristiti u proizvodnji raketa, uprkos američkim ograničenjima.

Sukob procjena između obavještajaca i vojske SAD-a

Najnovije američke obavještajne procjene pokazuju da Iran i dalje raspolaže značajnim dijelom svojih balističkih raketa, dronova i sistema protuzračne odbrane uprkos intenzivnim napadima.

Prema ranijim podacima američkih obavještajnih službi, hiljade iranskih dronova i dalje su operativne, što predstavlja oko 50 posto ukupnog kapaciteta bespilotnih letjelica te zemlje. Veliki dio krstarećih raketa za obalnu odbranu također je ostao netaknut, što Iranu omogućava da i dalje ugrožava brodski saobraćaj kroz Hormušku moreuz.

Ove procjene dolaze u trenutku kada vrh američke vojske iznosi znatno optimističnije tvrdnje o efektima operacije “Epic Fury”. Komandant Centralne komande SAD-a admiral Brad Cooper izjavio je tokom saslušanja pred Odborom za oružane snage Predstavničkog doma da je operacija uništila 90 posto iranske odbrambene industrijske baze i osigurala da se Iran “ne može rekonstituisati godinama”.

Međutim, izvori upoznati s američkim obavještajnim procjenama tvrde da se stvarna situacija značajno razlikuje od Cooperovih tvrdnji. Dva izvora navela su za CNN da dostupni obavještajni podaci direktno proturječe procjenama komandanta CENTCOM-a.

Jedan od izvora izjavio je da je šteta nanesena iranskoj odbrambenoj industriji vjerovatno odgodila obnovu vojnih kapaciteta za nekoliko mjeseci, a ne godina, dok dio ključne infrastrukture ostaje netaknut i omogućava ubrzani nastavak proizvodnje.

