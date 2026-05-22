SpaceX odgodio lansiranje Starshipa dok se sprema najveći izlazak na berzu u historiji

Olujno vrijeme koje je stiglo iz Meksičkog zaljeva u zoru okružilo je svemirsku letjelicu Starship kompanije SpaceX i raketni nosač Super Heavy dok su trajale pripreme za 12. testni let u Starbaseu, u Teksasu.

Elon Musk i njegova kompanija SpaceX odgodili su lansiranje ogromne rakete Starship, uz najavu da će novi pokušaj dugo očekivanog testnog leta biti održan u petak.

Ova vijest dolazi samo dan nakon što je kompanija predstavila planove za rekordni izlazak na berzu, pri čemu bi uspješno lansiranje nove moćne rakete moglo dodatno privući investitore zainteresovane za kupovinu dionica.

Inicijalna javna ponuda dionica, IPO, na tehnološki orijentisanoj berzi NASDAQ mogla bi postati najveća u historiji Wall Streeta, a trgovanje bi moglo početi već narednog mjeseca pod oznakom SPCX.

Zbog vlasničkog udjela koji posjeduje u SpaceXu, Musk bi mogao postati prva osoba u historiji čije će bogatstvo premašiti jedan bilion dolara. Već sada važi za najbogatijeg čovjeka na svijetu.

Musk je na društvenim mrežama objavio da je odgoda uzrokovana kvarom hidrauličkog pina na dijelu lansirnog tornja.

„Ako kvar bude otklonjen večeras, novo lansiranje moglo bi uslijediti sutra u 17:30 po centralnom vremenu“, naveo je Musk.

SpaceX proizvodi rakete, pruža satelitsku internet uslugu Starlink, a ujedno je vlasnik i kontroverzne kompanije za umjetnu inteligenciju xAI.

Nenastanjeni testni let označit će debi rakete Starship V3 nakon višemjesečnih odgađanja testiranja.

SpaceX je u dokumentaciji za IPO opisao Starship kao „najmoćniji lansirni sistem ikada razvijen“.

Kompanija očekuje da će Starship V3 moći nositi teret od 100 metričkih tona, dok su buduće generacije dizajnirane da udvostruče taj kapacitet.

Nova verzija uključuje desetine nadogradnji osmišljenih za brza lansiranja Starlink satelita i NASA misija prema Mjesecu.

Prema podacima iz prijave za IPO, SpaceX je do sada u program Starship uložio više od 15 milijardi dolara.

Kompanija svoju vrijednost procjenjuje na 1,25 biliona dolara, dok bi Muskov većinski udio mogao vrijediti više od 600 milijardi dolara.

Prošle godine Musk, koji je ujedno izvršni direktor kompanije Tesla, postao je prva osoba čije je bogatstvo premašilo 500 milijardi dolara.

Kompanija Space Exploration Technologies, kako glasi njen zvanični naziv, prošle godine ostvarila je prihod od 18,6 milijardi dolara, ali i neto gubitak od 4,9 milijardi dolara.

U prva tri mjeseca ove godine kompanija je ostvarila prihod od 4,7 milijardi dolara, uz neto gubitak od 4,3 milijarde dolara.

