Zlatan Ibrahimović glavni investitor u kompaniji K-Sport

Zlatan Ibrahimović postao je glavni investitor i globalni ambasador kompanije K-Sport, specijalizirane za analitiku sportskih performansi putem podataka i vještačke inteligencije.

“Počinje nova era. Zlatan Ibrahimović zvanično se pridružuje K-Sport-u. Oduševljeni smo što mu možemo poželjeti dobrodošlicu kao Globalnom ambasadoru i strateškom investitoru, čime se ubrzava naša međunarodna ekspanzija. Zajedno s predsjednikom i izvršnim direktorom Albertom Guidottijem, misija je jasna:uklanjanje prepreka u pristupu sportskoj tehnologiji. Kroz napredna rješenja umjetne inteligencije kompanije K-Sport, cilj je da se profesionalne performansne metrike donesu direktno u omladinske akademije i elitne sportske škole širom svijeta. Naša tehnologija je osmišljena tako da svaki mladi talent može biti precizno praćen, razvijan i podržan tokom svog sportskog razvoja, bez obzira na startne pozicije svog puta”, naveli su iz kompanije K-Sport.

Lansiranje platforme K-Fans

Cilj je da Zlatan, kompaniji koju je 2008. godine osnovao Mirko Marcolini, kao prvu kompaniju na svijetu koja je registrovala patent za analizu utakmica putem vještačke inteligencije, a koja danas sarađuje sa više od 1.800 klubova i nacionalnih timova, te prati više od 150.000 sportista, pomogne internacionalnu ekspanziju, naročito na strateški važnim tržištima u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji.

Ibrahimovićev fokus, poznato je za sada iz medijskih izvještaja, će biti na globalnom lansiranju platforme K-Fans. Riječ je o digitalnoj bazi podataka namijenjenoj skautima i profesionalnim klubovima, gdje mladi sportisti mogu objavljivati i dijeliti svoje performanse, statistike i sportske rezultate. Ideja projekta je da se kroz ovakav digitalni kanal poveže amaterski i profesionalni sport, te olakša prepoznavanje talenata.

Završetak karijere

Tokom svoje karijere, uvijek sam bio vrlo selektivan u pogledu projekata u koje ulažem svoje vrijeme; K-Sport je sportsko-tehnološka kompanija koju sam odabrao podržati “, kazao je Zlatan Ibrahimović, dodajući: “U ovom projektu sam vidio nešto jedinstveno: model koji koristi podatke za demokratizaciju sporta, nudeći svima stvarnu priliku da budu zapaženi, mjereni i unaprijeđeni. Vjerujem da će K-Sport postati globalni katalizator ove promjene, potvrđujući novi način definiranja performansi i talenta. U konačnici, u sportu, kao i u životu, nije važno gdje počinjete: važno je šta radite s prilikama koje su vam pružene.“

Novi investicijski zamah ima i finansijske ciljeve, gdje italijanska kompanija, koja je prošle godine ostvarila prihod nešto veći od šest miliona dolara (rast veći od 112 % posljednje dvije godine), do 2030. godine dostigne prihod veći od 80 miliona dolara.

Ibrahimović je završio fudbalsku karijeru 2023. godine. Međutim, odlazak u igračku penziju nije značio i odlazak iz fudbala. U AC Milan, ima funkciju savjetnika uprave i vlasničke strukture.