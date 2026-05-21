Gaming gigant zabilježio rekordni gubitak od 1,5 milijardi eura

Francuski gigant videoigara Ubisoft prijavio je rekordni godišnji gubitak od gotovo 1,5 milijardi eura za finansijsku 2025–2026. godinu, dok kompanija prolazi kroz duboko restrukturiranje, odgađanja projekata i masovna otkazivanja novih igara.

Kompanija, poznata po franšizama Assassin's Creed i Rayman, već je ranije upozorila da će rezultati biti pogođeni nakon što je sedam igara otkazano, a šest odgođeno.

U istom periodu Ubisoft je pokrenuo organizacijsku transformaciju kojom se oko polovine razvojnih studija grupiše u pet takozvanih “creative houses”, dok će ostatak biti prebačen u podršku poslovanju.

Izvršni direktor i osnivač kompanije Yves Guillemot priznao je da se radi o bolnim odlukama.

“Ova dvogodišnja transformacija dolazi uz teške odluke i razočaravajuće kratkoročne finansijske rezultate”, naveo je Guillemot.

Pad prihoda, otpuštanja i pritisak investitora

Kompanija istovremeno provodi program ušteda vrijedan 200 miliona eura godišnje, uz dodatnih 300 miliona eura ranijih rezova. U okviru mjera štednje zatvoreni su studiji, uključujući i onaj u Halifaxu u Kanadi, dok su otpuštanja pogodila radnike u Švedskoj, Finskoj, SAD-u i Francuskoj, gdje je oko 200 zaposlenih napustilo pariški ured kroz dobrovoljne odlazne programe.

Ubisoft je u četvrtom kvartalu zabilježio pad neto rezervacija od 54 posto na 415 miliona eura, dok su godišnji prihodi pali 17,4 posto na nešto više od 1,5 milijardi eura.

Kompanija je do marta imala oko 16.700 zaposlenih, nakon što je u godinu dana smanjila broj radnika za oko 1.200, a od septembra 2022. ukupno za oko 4.000.

Finansijski direktor Frederic Duguet potvrdio je da je operativni gubitak od 1,3 milijarde eura rekordni za kompaniju, dok se očekuje dodatni pritisak i u 2026–27.

Ubisoft upozorava da će naredna finansijska godina biti “najtamnija tačka” u ciklusu restrukturiranja, uz pad prihoda i operativnu maržu u negativnoj zoni. Dionice kompanije već su prepolovljene u posljednjih godinu dana, a tržišni pritisak dodatno je pojačan nakon januarske najave reorganizacije.

Kompanija se suočava i s nezadovoljstvom zaposlenih u Francuskoj, gdje su stotine radnika u februaru štrajkovale zbog ograničenja rada od kuće.

AI strategija, Tencent partnerstvo i plan oporavka

Ubisoft pokušava dugoročni oporavak bazirati na novoj strukturi studija i jačanju ključnih franšiza. Jedan od stubova strategije je stvaranje stabilnijih “live-service” igara koje generiraju kontinuirane prihode, po uzoru na modele poput League of Legends.

Kompanija očekuje povratak profita i pozitivnog novčanog toka tek u periodu 2027–2028., uz jači raspored lansiranja novih naslova iz serijala Assassin’s Creed i Far Cry.

Kao dio restrukturiranja, Ubisoft je najavio i dolazak bivšeg izvršnog direktora Riot Games Nicolo Laurent kao specijalnog savjetnika u okviru Vantage Studios, zajedničkog projekta sa kineskim tehnološkim gigantom Tencent.

Kompanija je također smanjila fiksne troškove na 1,435 milijardi eura i planira dodatno spuštanje na 1,25 milijardi eura do 2028. godine, dok istovremeno razvija AI alate za poboljšanje iskustva igrača i efikasnosti timova.

Ubisoft navodi da ima dovoljno likvidnosti za kratkoročne obaveze, ali istovremeno pregovara s kreditorima o refinansiranju dugova u narednom periodu.