Sarajevo postaje regionalno čvorište: Milionska ulaganja za nove aviolinije

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Program poticaja razvoja turizma i avio-saobraćaja za 2026. godinu, osiguravši tri miliona KM za strateško širenje međunarodne mreže destinacija.

Ova sredstva, planirana u budžetu Ministarstva privrede KS, predstavljaju ključni mehanizam za unapređenje dostupnosti Kantona Sarajevo i podsticanje ukupnog privrednog rasta kroz sinergiju transportnog i turističkog sektora. Program se direktno nadovezuje na kontinuitet rekordnih rezultata i strateško opredjeljenje institucija da Sarajevo učvrste kao vodeće regionalno čvorište.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk ističe da kontinuirana budžetska ulaganja daju mjerljive efekte koji se direktno reflektuju na stabilnost domaće ekonomije.

„Rekordan broj putnika i širenje mreže destinacija potvrđuju da smo uspostavili model koji Sarajevo definitivno pozicionira kao nezaobilazno regionalno čvorište. Naše opredjeljenje je jasno: kroz sistemsku podršku i otvaranje novih tržišta, stvaramo ambijent u kojem Sarajevo postaje još dostupnija i konkurentnija evropska destinacija. Svaka nova linija donosi nove prilike za naše hotelijere, trgovce i zanatlije, a jačanje aerodroma vidim kao direktno ulaganje u bolji standard naših građana. Ponosan sam što Sarajevo danas stoji rame uz rame sa evropskim metropolama, dokazujući da imamo znanje i kapacitet za velike iskorake.“

Međunarodni aerodrom Sarajevo

Sistemska ulaganja već daju konkretne rezultate, što potvrđuju i sumirani pokazatelji za prvo tromjesečje 2026. godine. Nakon što je 2025. godina zaključena s rekordnih 2,2 miliona putnika, uzlazna putanja nastavljena je i u tekućoj godini. U prvom kvartalu zabilježen je porast broja putnika od 10% u odnosu na isti period prethodne godine, uz povećanje broja aviooperacija od 3%. Posebno se izdvaja nedavno završeni mart, koji je sa 136.258 usluženih putnika postao najprometniji mart u historiji Međunarodnog aerodroma Sarajevo, ostvarivši rast od 22% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

U narednom periodu fokus ostaje na subvencioniranju strateški važnih ruta koje generišu najveći promet, što je posebno značajno pred početak ljetne sezone.

Uz planiranu modernizaciju i proširenje kapaciteta sarajevskog aerodroma do 2032. godine, Kanton Sarajevo ovim programom zaokružuje ambicioznu razvojnu agendu. Implementacija, koju zajednički provode Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i Turistička zajednica KS, osigurat će da Sarajevo u narednim godinama dodatno ojača svoju konkurentnost u širem evropskom kontekstu, koristeći modernizaciju infrastrukture kao temelj za dugoročni privredni razvoj.

