Ukrajina obnavlja uništenu elektranu kod Kijeva i priprema prodaju državnog energetskog giganta

Ukrajina planira obnoviti veliku državnu termoelektranu Trypilska u blizini Kijeva, teško oštećenu u ruskim zračnim napadima, te pripremiti njenu matičnu kompaniju Centrenergo za privatizaciju naredne godine.

Od početka ruske invazije 2022. godine, Rusija kontinuirano izvodi raketne i napade dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, gađajući elektrane i trafostanice koje snabdijevaju građane električnom energijom.

Ukrajinski zvaničnici ranije su saopćili da su sve termoelektrane u zemlji bile mete napada, dok je čak 80 posto kapaciteta termoenergetske proizvodnje izgubljeno ili teško oštećeno.

Predsjednik Državnog fonda za imovinu Ukrajine Dmytro Natalukha izjavio je za Reuters da vlasti žele nastaviti proces privatizacije Centrenerga, ali da je prije toga neophodno obnoviti elektranu Trypilska.

Prema njegovim riječima, paralelno se odvijaju tri procesa, priprema elektrane za narednu sezonu grijanja, obnova samog postrojenja i priprema dokumentacije za budući tender, a sve bi moglo biti završeno već 2027. godine.

„Imamo nekoliko problema koje moramo rješavati istovremeno, a nijedan nije jednostavan“, rekao je Natalukha.

Rat ostaje glavna prepreka realizaciji ovog ambicioznog projekta, posebno zbog intenziviranja ruskih napada na energetsku infrastrukturu tokom zime, kada se često uništava ono što je obnovljeno tokom ljeta.

Privatizacija pod znakom pitanja

Nezavisni energetski analitičar Mykhailo Honchar smatra da je privatizaciju u ratnim okolnostima teško uspješno provesti.

„Niko neće ulagati u obnovu ili izgradnju novih kapaciteta ako postoji mogućnost da budu uništeni u bilo kojem trenutku“, upozorio je Honchar.

Elektrana Trypilska, koja snabdijeva električnom energijom Kijev i okolnu regiju, teško je oštećena tokom ruskih zračnih udara u proljeće 2024. godine i od tada gotovo da ne proizvodi struju.

Njena snaga iznosi 1,8 gigavata, što je približno kapacitetu dva nuklearna reaktora, a Natalukha ističe da se postrojenje smatra jednim od najrizičnijih ciljeva za ruske napade.

Dio krova ogromnog kompleksa potpuno nedostaje, dok deseci radnika pokušavaju obnoviti teško oštećene turbine, kotlove i cjevovode.

Trypilska je jedna od tri elektrane u vlasništvu Centrenerga. Druge dvije, Vuhlehirska i Zmiivska, nalaze se u istočnoj Ukrajini. Elektrana Vuhlehirska okupirana je na početku rata, dok je Zmiivska teško oštećena tokom napada 2024. godine.

Natalukha je naveo da bi naredne godine mogla biti donesena konkretnija odluka o vremenskom okviru privatizacije, ali da će mnogo zavisiti od toga kako će Ukrajina prebroditi predstojeću zimu.

Dodao je da za sada nije moguće procijeniti ukupne troškove obnove niti precizirati kada bi elektrana mogla ponovo početi s radom.

Prema njegovim riječima, interes za privatizaciju Centrenerga mogle bi pokazati velike evropske i američke energetske kompanije.

