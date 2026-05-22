Primjena subvencija u Njemačkoj za električna vozila je počela, Kina bi mogla biti veliki pobjednik

Njemački program subvencija za električna vozila započeo je u utorak, s mogućnošću dobijanja do oko 6.450 eura za kupovinu električnog vozila ili plug-in hibrida. Najveći dobitnik mogla bi biti Kina, iako će domaći kupci sada moći iznajmiti malo električno vozilo za manje od 55 eura mjesečno.

Kina, uprkos tome što je Evropska unija nametnula uvozne tarife do 45,3%, i dalje lako konkuriše evropskim proizvođačima zahvaljujući superiornoj efikasnosti proizvodnje i tehnologiji baterija.

Njemačke subvencije za električna vozila kreću se od 1.500 do 6.000 eura za električno vozilo ili plug-in hibrid i primjenjuju se retroaktivno od 1. januara 2026. godine. Iznos subvencije zavisi od prihoda domaćinstva i broja djece. Ne postoji ograničenje cijene, a vozila proizvedena izvan EU također imaju pravo na subvencije. Domaćinstva s godišnjim prihodima iznad 90.000 eura nemaju pravo na pomoć. Plug-in hibridi moraju imati minimalni električni domet od 80 kilometara. Njemački mediji procjenjuju da će budžet trajati između tri i četiri godine, odnosno za oko 800.000 vozila.

Znatno niže cijene u Njemačkoj

Prema riječima osnivača Schmidt Automotive Researcha, Matta Schmidta, ovo će dovesti do vrlo povoljnih ponuda za njemačke potrošače. Volkswagen ID Polo, čija je početna cijena 24.955 eura s porezom, mogao bi biti snižen na 18.955 eura. BYD Dolfin Surf bi mogao pasti sa 18.990 eura na znatno niži nivo zahvaljujući subvencijama.

„Lipmotor T03 (cijena mu je oko 15.000 eura prije subvencija) bit će dostupan za samo oko 54 eura mjesečno. To je gotovo isto kao tipičan mjesečni račun za mobilni telefon, a subvencije pokrivaju depozit“, rekao je Schmidt.

Subvencije i visoke cijene goriva

Nije iznenađujuće da će ovo povećati prodaju električnih vozila i plug-in hibrida, prema investicijskoj banci UBS.

“Prodaja električnih vozila u Njemačkoj (plug-in hibridi i potpuno električna vozila) već je porasla za 32,9% od početka godine. Očekujemo da bi se trend mogao dodatno ubrzati u narednim mjesecima, s obzirom na kombinaciju subvencija i visokih cijena benzina”, navodi se u istraživačkoj bilješci UBS-a.

„Njemački proizvođači će vjerovatno biti najveći korisnici programa. Masovno tržište će imati više koristi od premium segmenta, zbog ograničenja prihoda domaćinstva od 90.000 eura. Ali, budući da nema razlike između proizvođača, kineske kompanije bi također mogle osvojiti značajan tržišni udio“, dodaje UBS.

Njemačka se nalazi u nezavidnoj situaciji. Njeni najveći proizvođači automobila poput Volkswagena i njegovih podružnica Porschea i Audija, kao i BMW-a i Mercedesa, godinama ostvaruju ogromne profite u Kini.

Volkswagen je počeo prodavati u Kini sredinom 1980-ih. Drugi proizvođači su ubrzo slijedili taj primjer. Međutim, posljednjih godina kineska automobilska industrija postepeno je usvojila znanje evropskih i američkih proizvođača. Tržišni udio njemačkih kompanija u Kini opada, dok kineski proizvođači sve više prodiru na evropsko tržište, predvođeni električnim vozilima i plug-in hibridima.

Balansiranje interesa u Njemačkoj

Nijemci i dalje imaju vrijedno tržište u Kini, ali ako njihova vlada odluči ograničiti kinesku prodaju u Evropi, to bi moglo imati neugodne posljedice po profit premium proizvođača poput Audija, Porschea, BMW-a i Mercedesa na kineskom tržištu.

Schmidt kaže da njemački kancelar Friedrich Mertz mora voditi vrlo delikatnu politiku kako bi njemačka industrija ostala u povoljnom položaju u Kini, a istovremeno ostavio otvorena vrata kineskom poslovanju u Njemačkoj. Njemački potrošači su tradicionalno bili neskloni kupovini stranih limuzina i SUV vozila, ali to se sada možda mijenja.

“Do sada su kineski proizvođači uglavnom ostali podalje od patriotskog njemačkog tržišta. To bi se moglo odmah promijeniti. Njemačke subvencije su otvorile vrata Tesli prije pola decenije i postoji rizik da se isto ponovi”, rekao je Schmidt.

Subvencije u drugim zemljama

Njemački sistem subvencija poklopio se s lansiranjem novih električnih modela domaćih proizvođača, kao što su Volkswagen ID Polo i Škoda Elrock. Škoda je podružnica Volkswagena.

„Međutim, tajming se također poklapa s novim Volkswagenovim modelima koji dolaze na tržište, kao što je ID Polo, čija je cijena ispod 25.000 eura prije subvencija u osnovnoj LFP verziji. Ovo će vjerovatno pomoći Volkswagenu da poboljša svoju slabu cjenovnu poziciju u protekle dvije godine, tokom kojih je bio prisiljen smanjiti cijene svojih električnih vozila kako bi ispunio regulatorne ciljeve EU za emisije CO₂“, rekao je Schmidt.

EU je propisala postepeno smanjenje emisija ugljičnog dioksida, s ciljem njihovog smanjenja za gotovo 100% do 2035. godine.

Francuska nudi subvencije za električna vozila do 6.000 eura, ali isključuje većinu kineskih vozila. Italija ima paket subvencija vrijedan do 11.000 eura. Velika Britanija pruža do oko 4.300 eura pomoći kroz program grantova za vozila s nultom emisijom. Španija nudi subvencije do 7.000 eura.

Neil Winton, saradnik Forbesa