Bezos: Građani s najnižim primanjima ne bi trebali plaćati porez na dohodak

Donja polovina građana u SAD-u ne bi trebala plaćati savezni porez na dohodak, rekao je u srijedu milijarder i osnivač Amazona Jeff Bezos, u vrijeme kada su neke savezne države predložile dodatne poreze za najbogatije građane.

Donjih 50 posto američkih građana s najnižim primanjima dijeli tri posto ukupnih poreskih prihoda, rekao je Bezos za CNBC, dodajući: “Mislim da bi to trebalo biti nula.”

Prosječna stopa poreza na dohodak iznosila je 14,1 posto u 2023. godini, dok je najbogatiji jedan posto poreskih obveznika plaćao prosječnu stopu od 26,3 posto. Donja polovina, koja u prosjeku ostvaruje bruto prihod od oko 24.500 dolara, plaćala je prosječnu stopu od 3,7 posto, prema analizi najnovijih podataka IRS-a koju je provela Tax Foundation, istraživački centar za poresku politiku.

Prihodi od poreza na dohodak koji dolaze od građana s najnižim primanjima “mala su količina novca za vladu”, rekao je Bezos, dodajući: “Ne bismo trebali tražiti od medicinske sestre u Queensu da šalje novac u Washington. Trebali bi joj poslati izvinjenje. To zaista nema smisla.”

Bezos, koji je kao primjer naveo radnika Amazona u New Yorku koji zarađuje 50.000 dolara godišnje, nazvao je ideju oporezivanja takvih radnika “apsurdnom”, pitajući: “Zašto ih toliko oporezujete?”

Bezos je rekao da bi bio za takvo smanjenje poreza, tvrdeći da bi to “zaista pomoglo ljudima”.

Ključni citat

„U ovoj zemlji imate mnogo ljudi koji se odlično snalaze, ali imate i mnogo ljudi koji se bore“, rekao je Bezos. „Neki govore o tome da poreski sistem bude progresivniji. Šta kažete na to da počnemo tako što ćemo medicinsku sestru u Queensu koja zarađuje 75.000 dolara godišnje ukinuti porez?“

Niže plate i nestabilnost radnih mjesta u Amazonu

Prosječna satnica za dostavljače u Amazonu iznosi 19 dolara, u poređenju sa 35 dolara za sindikalizirane dostavljače u UPS-u, prema istraživačima sa Harvardovog Shift Projecta, koji analizira plate. Ako rade 40 sati sedmično, to je oko 39.520 dolara godišnje, dok 30-satna sedmica donosi oko 39.640 dolara godišnje. Oko 26 posto Amazonovih dostavljača suočilo se s glađu, a 33 posto nije moglo platiti račune za komunalije, dok većina vozača ima manje od godinu dana iskustva i suočava se s manjim izgledima za dugoročno zaposlenje, rekli su istraživači.

Procjena Forbesa

Bezos je četvrta najbogatija osoba na svijetu, s procijenjenim bogatstvom od 267,3 milijarde dolara, zaključno s srijedom. Odmah iza njega su suosnivač Googlea Larry Page, čije se bogatstvo procjenjuje na 315,3 milijarde dolara, i Sergey Brin, sa 290,7 milijardi dolara, koji su iza Elona Muska iz Tesle, čije se bogatstvo procjenjuje na 800,8 milijardi dolara.

Neke zemlje su predložile “porez za milijardere”

Nekoliko američkih saveznih država je posljednjih godina predložilo dodatne poreze za najbogatije građane, uključujući “porez na milijardere” u Kaliforniji, što je naišlo na protivljenje bogatih stanovnika. Bivši stanovnik Kalifornije, Brin, usprotivio se jednokratnom porezu od pet posto za stanovnike te države s imovinom od najmanje 1,1 milijardu dolara, rekavši da je pobjegao iz Sovjetskog Saveza 1979. godine i da nije želio da “Kalifornija završi na istom mjestu”.

Peter Thiel bio je među prvim milijarderima koji su napustili zemlju zbog predloženog poreza, a slijede ga magnat auto kredita Don Hankey, bivši izvršni direktor Ubera Travis Kalanick i suosnivač DoorDasha Andy Fang.

Neki savezni zakonodavci su nedavno predložili smanjenje poreza za građane s nižim primanjima, uključujući senatora Coreyja Bookera, demokratu iz New Jerseyja, čiji bi zakon, “Zakon o zadržavanju plaće”, prvih 75.000 dolara prihoda bio oslobođen poreza.

Ty Roush, Forbes

Jeff Bezos kaže da donjih 50% ne bi trebalo plaćati porez na dohodak