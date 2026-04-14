Skrivena poskupljenja: Kako firme naplaćuju više bez dizanja cijena, tajna strategija restorana i hotela

Američke kompanije sve više preskaču tradicionalna povećanja cijena proizvoda. Umjesto toga, uvode nove dodatne naknade i troškove koji se pojavljuju na ekranima za plaćanje ili na mjesečnim računima – često mnogo manje vidljivi. I to je način da se rastući troškovi prebace na potrošače usred rastuće inflacije.

Restorani, hoteli, aviokompanije, trgovci i druga preduzeća sve više odvajaju povećanja cijena u odvojene stavke. Često označene kao “doplata za gorivo”, “naknada za uslugu”, “naknada za obradu” ili “turistički porez”. To im omogućava da održe svoje oglašene cijene, ali i dalje prenesu povećanja cijena uzrokovana inflacijom na kupce.

Često se ovi troškovi pojavljuju tek na konačnom računu. Odvojeno od prvobitno oglašene cijene.

Kompenzacijska isplata na kraju obroka

Jedan od najčešćih primjera je dodatna naknada za korištenje kreditne kartice. Koristi je trećina malih preduzeća u SAD-u. Kompanije pokušavaju kompenzirati naknade koje naplaćuju kompanije kartica tako što kupcima naplaćuju dodatnih 2% do 4% ako plaćaju karticom umjesto gotovinom.

Prema podacima Nacionalnog udruženja restorana, više od 15% restorana širom zemlje sada na računu naplaćuje dodatne usluge na kraju obroka. Neki uvode naknade za kartice, drugi automatski bakšiš ili neodređene “naknade za uslugu” kako bi pokrili povećane troškove nabavke ili plate zaposlenih.

Aviokompanije oglašavaju cijene karata bez skrivenih poreza, naknada i troškova. Prilikom kupovine mogu povećati cijenu karte za oko 20%. Prevoznici kao što su American, Alaska Airlines, Delta, United i Southwest najavili su ovog mjeseca da će povećati naknade za prtljag za 10 dolara po torbi kako bi pokrili rastuće troškove goriva uzrokovane ratom s Iranom.

Grab, kompanija za prevoz putnika i dostavu hrane, koja posluje u jugoistočnoj Aziji i kotira na Nasdaq berzi, obavijestila je korisnike da će uvesti dodatnu naknadu za gorivo do 31. maja. Uber Australia je najavio privremenu naknadu za gorivo od pet centi po kilometru počevši od 15. aprila.

Na šta treba obratiti pažnju

Potrošači će vjerovatno očekivati ​​nova povećanja cijena i dodatne naknade, jer i same kompanije snose nove troškove. Amazon je uveo dodatnu naknadu za gorivo od 3,5% za treće strane. UPS, FedEx i USPS su također uveli vlastita povećanja cijena goriva, u rasponu od 3,5% do 8%, otkako je rat s Iranom povećao troškove energije.

Stručnjaci kažu da ove logističke kompanije nemaju mnogo izbora nego da kompenziraju nagli porast cijena benzina i dizela. Čak 30% do 40% prodavača na Amazonu pogođenih naknadom vjerovatno će je direktno prenijeti na kupce, rekao je stručnjak za lanac snabdijevanja za New York Post.

Vlasnik brenda muške odjeće Ash & Erie rekao je za The Wall Street Journal da su doplate za gorivo poput “Tarife 2.0”. I da će vjerovatno morati podići cijene kako bi to nadoknadio.

Slično tome, distributeri svježe hrane naplaćuju dodatne troškove restoranima i trgovinama prehrambenih proizvoda kako bi pokrili rastuće cijene dizela. To bi se uskoro moglo prenijeti na kupce. Prema podacima Instituta za hranu, očekuje se da će cijene hrane u narednim sedmicama porasti za 2%.

Aplikacija Contractor Plus, namijenjena upravljanju poslovanjem izvođača radova poput vodoinstalatera i električara, savjetuje svoje klijente kako da direktno na fakture uključe doplate za gorivo.

Uber, Lyft, Dordash, Instacart i Amazon već nude određene olakšice vozačima i dostavljačima zbog cijena goriva, izvijestio je New York Times. To bi se uskoro moglo pretvoriti u dodatne troškove za korisnike usluga. Kada je rat u Ukrajini podigao cijene goriva 2022. godine, Uber i Lyft su direktno nametnuli dodatne naknade korisnicima.

Hoće li ove nove naknade nestati?

Vjerovatno ne. Često se naknada uvodi kao rješenje za privremeni problem troškova, ali onda postaje trajna. Čak i kada prvobitni razlog nestane.

Na primjer, porezi na usluge u restoranima pojavili su se tokom pandemije zbog većih troškova i manjeg prometa. Mnogi su ostali čak i kada su se uslovi poboljšali. Naknade za predati prtljag u aviokompanijama uvedene su tokom naglog porasta cijena nafte 2008. godine. Nisu ukinute kada su se cijene goriva stabilizovale. Kompanije za iznajmljivanje automobila uvele su “privremene” doplate nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, kako bi pokrile pad potražnje i povećane troškove sigurnosti. Ostali su čak i nakon oporavka industrije.

Izvršni direktor kompanije Delta Air Lines, Ed Bastian, nedavno je sugerirao da cijene avio karata vjerovatno neće pasti čak i ako cijena nafte padne. Istakao je da bi niži troškovi goriva “svakako pomogli povećanju marži ove i sljedeće godine”.

„Potrošači obično obraćaju manje pažnje na dodatne troškove nego na osnovne cijene“, rekla je za Wall Street Journal Vicki Morwitz, profesorica marketinga na Univerzitetu Columbia.

Rastuća inflacija

Kako inflacija raste, cijene gotovo svega su više nego u isto vrijeme prošle godine. Godišnja inflacija je dostigla 3,3% u aprilu i porasla je za 0,9% od marta do aprila, prema podacima Zavoda za statistiku rada. Cijene goriva su porasle za 18,9% od marta 2025. do marta 2026. godine. Cijene hrane su porasle za 2,7%, odjeće za 3,4%, stanovanja za 3%, a zdravstvene zaštite za 3,7%.

Indeks povjerenja potrošača, mjesečno istraživanje Univerziteta u Michiganu o stavovima Amerikanaca o ekonomiji, pao je na najniži nivo ikada u aprilu. Potrošači očekuju dalji rast cijena i pad vrijednosti nekretnina, jer se šire strahovi od uticaja rata s Iranom na cijene.

Donald Trump je u nedjelju izjavio za Fox News da cijene goriva, koje su samo u martu porasle za 21,2%, vjerovatno neće pasti prije novembarskih izbora i da bi čak mogle “malo porasti”.

Mary Whitfield Roloffs, novinarka Forbesa

