Kemal Curić imenovan za glavnog direktora dizajna McLaren Automotivea

McLaren Automotive imenovao je Kemala Curića za glavnog direktora dizajna s početkom od aprila 2026. godine, čime je postao dio izvršnog rukovodstva kompanije. Curić dolazi iz Ford Motor Company, gdje je obavljao funkciju globalnog direktora dizajna za vozila visokih performansi.

U svojoj novoj ulozi, će voditi sve dizajnerske funkcije u McLarenu, uključujući enterijer, eksterijer, boje, materijale i završnu obradu, kao i digitalni dizajn. Sarađivat će s timovima za inženjering i strategiju proizvoda, s ciljem očuvanja McLarenove pozicije u segmentu laganih, luksuznih automobila visokih performansi. Donosi više od dvije decenije iskustva u dizajnu sportskih i luksuznih vozila.

„McLaren je jedan od najcjenjenijih i najpoželjnijih brendova na svijetu. Uzbuđen sam što sam dio njihovog puta i što mogu doprinijeti oblikovanju dizajnerske vizije kompanije koja je duboko ukorijenjena u inženjerskoj izvrsnosti i trkačkom naslijeđu. Radujem se saradnji s talentovanim timovima u McLarenu kako bismo stvorili narednu generaciju zadivljujućih automobila”, rekao je Curić.

Curić, koji je rođen u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, diplomirao je industrijski dizajn, a zatim i magistrirao dizajn transporta. Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2003. godine u evropskom ogranku kompanije Ford Motor Company, gdje je radio na poznatim modelima kao što su Fiesta, Mondeo i Kuga.

Nakon toga prelazi u globalno sjedište Forda u Dearbornu u američkoj saveznoj državi Michigan, gdje učestvuje u razvoju brojnih važnih projekata. Među njima se posebno izdvaja Mustang model iz 2015. godine. U tom periodu bio je i menadžer za vanjski dizajn u okviru brenda Lincoln, te je učestvovao u razvoju modela Continental, kao i glavni dizajner za modele Aviator i Corsair.

Godine 2019., imenovan je za šefa dizajna u Lincolnu, gdje je nadgledao dizajn modela kao što su Zephyr namijenjen kineskom tržištu, zatim SUV model Nautilus, kao i luksuzni Navigator. U posljednjem periodu karijere u Fordovom sistemu obavljao je funkciju globalnog direktora dizajna za vozila visokih performansi.