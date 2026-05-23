Abu Dhabi ulaže milijarde u turizam uprkos ratu sa Iranom

Abu Dhabi nastavlja agresivno ulagati u turizam uprkos posljedicama rata sa Iranom, koji je ozbiljno uzdrmao sigurnost i turistički imidž Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Iako su posljedice sukoba osjetili širom svijeta, UAE je među državama koje su pretrpjele najdirektnije posljedice, uključujući raketne i napade dronovima. Ti napadi doveli su u pitanje reputaciju zemlje kao luksuzne i sigurne turističke destinacije Bliskog istoka.

Ipak, vlasti Abu Dhabija nastavljaju sa velikim turističkim projektima. Dana 14. maja najavljena je investicija od 1,7 milijardi dolara u izgradnju centra za imerzivna iskustva pod nazivom Sphere. Projekat vodi američka kompanija Sphere Entertainment Co, čiji je prvi objekat otvoren u Las Vegasu 2023. godine, gdje su nastupali bend U2 i grupa Phish.

„Udvostručujemo ulaganja u kompletan turistički ekosistem“, izjavio je Mohamed Khalifa Al Mubarak, predsjednik Odjela za kulturu i turizam Abu Dhabija, u razgovoru za CNN.

Abu Dhabi, glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata, posljednjih godina ulaže ogromna sredstva u razvoj turizma kako bi smanjio zavisnost ekonomije od nafte. Među ključnim projektima nalazi se kulturni distrikt na ostrvu Saadiyat, gdje se već nalazi međunarodni ogranak muzeja Louvre, dok je i Guggenheim muzej pred završetkom.

Prema podacima turističke agencije, Abu Dhabi je tokom 2025. godine posjetilo 26,6 miliona turista, dok je u hotelima boravilo 5,9 miliona gostiju. Emirat planira do 2030. godine povećati broj posjetilaca na 39,3 miliona godišnje, uz cilj da turizam doprinosi ekonomiji sa oko 24,5 milijardi dolara.

Međutim, rat sa Iranom ostavio je ozbiljne posljedice. Iran je odgovorio na vojnu kampanju koju su protiv Teherana pokrenuli SAD i Izrael krajem februara, a među metama su se našli i objekti turističke infrastrukture u UAE-u, uključujući aerodrome.

Napad dronom prošle nedjelje izazvao je požar u blizini nuklearnog postrojenja, što je, prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, predstavljalo prijetnju nuklearnoj sigurnosti zemlje. Vlasti Abu Dhabija saopštile su da nije došlo do curenja radioaktivnog materijala niti opasnosti po građane i okoliš.

Posljedice su brzo postale vidljive i u turizmu. Popunjenost hotela tokom praznika Eid al-Fitr sredinom marta pala je za 45 posto u odnosu na prošlu godinu, prema podacima kompanije CoStar koja se bavi analizom tržišta nekretnina i turizma.

Rat je izazvao i masovna otkazivanja letova. Iako su početkom maja ukinuta ograničenja u zračnom prostoru UAE-a, mnoge aviokompanije još nisu obnovile linije. Njemačka Lufthansa, primjerice, suspendovala je letove za Abu Dhabi do kraja oktobra.

Ipak, Al Mubarak tvrdi da se međunarodni turisti postepeno vraćaju. „Regionalni turizam trenutno snažno raste“, rekao je za CNN.

Nacionalna aviokompanija Etihad trenutno posluje sa oko 80 posto kapaciteta. Prema podacima servisa Flightradar24, 27. februara, dan prije početka rata, na međunarodni aerodrom Zayed stizalo je oko 250 letova dnevno. Krajem ove sedmice taj broj iznosio je oko 200 letova dnevno.

Aaron Goldring, viši ekonomista konsultantske kuće Oxford Economics specijalizovan za turizam, smatra da je percepcija sigurnosti ključna za turiste.

„Turizam je već sada veoma važan sektor za UAE, ali još važniji za njihovu budućnost“, rekao je Goldring, dodajući da će trajanje sukoba direktno uticati na brzinu oporavka turističkog sektora.

Uprkos izazovima, Abu Dhabi ne odustaje od dugoročnih planova. Emirat je još u oktobru 2024. godine prvi put najavio projekat Sphere, dok je prilikom zvanične objave investicije direktor Sphere Entertainmenta James L. Dolan izjavio da će „Sphere Abu Dhabi pretvoriti Yas Island u regionalni centar za imerzivna iskustva“.

Objekat bi trebao biti završen 2029. godine, a Al Mubarak smatra da investicija predstavlja „jasan signal“ odlučnosti Abu Dhabija.

„Abu Dhabi je otvoren, ambiciozan i nepokolebljiv u svom pravcu razvoja“, poručio je.

Brojni stručnjaci vjeruju da sukob neće dugoročno ugroziti ambicije Emirata da postane jedna od vodećih turističkih destinacija svijeta.

„Ovo je dugoročna igra za UAE i druge destinacije Bliskog istoka“, izjavila je Nancy Gard McGehee, profesorica turizma i hotelijerstva na Virginia Tech univerzitetu. „Riječ je o bogatoj državi sa veoma sofisticiranom strategijom razvoja turizma.“

Tokom 2024. godine predstavljena je strategija razvoja turizma Abu Dhabi 2030, koja predviđa milijarde dolara ulaganja u infrastrukturu, promociju i nove turističke projekte.

Radovi na drugim velikim atrakcijama također se nastavljaju. Guggenheim muzej na ostrvu Saadiyat trebao bi biti otvoren krajem ove godine, potvrdio je Al Mubarak.

Kompanija Disney je u maju 2025. godine najavila izgradnju novog tematskog parka u Abu Dhabiju, a iz kompanije su ovog mjeseca poručili da se njihovi planovi nisu promijenili uprkos regionalnoj nestabilnosti.

„Mi razmišljamo dugoročno“, zaključio je Al Mubarak. „Kao i u svakoj strategiji, uvijek ćete nailaziti na prepreke.“

