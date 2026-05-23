Trumpov poreski imunitet mogao bi da mu uštedi više od 600 miliona dolara

Vršilac dužnosti državnog tužioca Todd Blanche potpisao je u utorak dokument kojim se Donaldu Trumpu, njegovoj dvojici najstarijih sinova i njegovoj kompaniji daje širok imunitet od mogućih poreznih sporova sa saveznom vladom. Ovo je najjasniji pokazatelj da predsjednik lično profitira od nagodbe sa Poreznom upravom SAD-a, koju je tužio svega nekoliko dana nakon povratka na funkciju, optužujući je da nije spriječila objavu njegovih ličnih poreskih prijava.

Nagodba dolazi u vrlo pogodnom trenutku. Donald Trump je tokom 2025. godine zaradio procijenjenih 1,4 milijarde dolara kroz kriptovalute i poslove licenciranja, pretvorivši svoju prvu godinu nakon povratka u Bijelu kuću u najprofitabilniju godinu svog života. Ako je dobio produženje roka za prijavu poreza za 2025. godinu, njegovi računovođe vjerovatno upravo sada pokušavaju pronaći način kako prikazati ogromne prihode ostvarene tokom godine.

Trump nikada nije skrivao svoju filozofiju kada je riječ o porezima. Tokom debate sa Hillary Clinton 2016. godine, nakon što ga je optužila da ne plaća porez, odgovorio je: „To me čini pametnim.“ Također, i mnogo bogatijim. Ako Trump uspije pronaći pravne ili računovodstvene načine da izbjegne porez na prihode iz 2025. godine, prema procjenama Forbesa mogao bi uštedjeti više od pola milijarde dolara.

Sukob interesa u cijeloj priči toliko je očigledan da ga je čak i sam Trump priznao. „Ja sam taj koji donosi odluku, zar ne?“, rekao je prošlog oktobra u Ovalnom uredu. „Ta odluka bi morala proći preko mog stola. Pomalo je čudno donositi odluku kojom plaćam sam sebi.“

Trump je prvo sugerisao da bi eventualnu odštetu donirao u humanitarne svrhe, ali se kasnije odlučio za kreativniji pristup. Vlada mu ne bi direktno isplatila novac, umjesto toga Trump bi dobio mogućnost da plati manje državi kroz poreske olakšice i zaštitu. Stara izreka da je „uštedjeni novac isto što i zarađeni novac“ ovdje dobija potpuno novo značenje, rezultat je isti, više novca ostaje u Trumpovom džepu.

Na upite medija, Bijela kuća je pitanja preusmjerila na Trump Organization. Kompanija nije osporila procjene iz teksta, već je objavila saopštenje u kojem oštro kritikuje Poreznu upravu, navodeći kako „nagodba ima za cilj osigurati odgovornost zbog dugotrajnog i sistemskog neuspjeha IRS-a da zaštiti osjetljive podatke poreskih obveznika“.

Kao i sama nagodba, Trumpovi ogromni prihodi direktna su posljedica predsjedničke funkcije. Uoči izbora 2024. godine Trump je predstavio novi kripto projekat World Liberty Financial, koji je prodavao tokene svim zainteresovanim kupcima. Ti tokeni nisu davali vlasnički udio u kompaniji, što objašnjava zašto u početku nisu izazvali veliku pažnju.

Nakon Trumpove pobjede na izborima prodaja je eksplodirala. Finansijska konstrukcija posla bila je osmišljena tako da ogromne količine novca završavaju kod porodice Trump. Nakon prvih 15 miliona dolara prodaje, čak 75 posto prihoda išlo je porodici Trump, od čega je 70 posto pripadalo tadašnjem novoizabranom predsjedniku. Do kraja 2024. godine u sistem je uloženo više od 50 miliona dolara, a tokom naredne godine rast je dodatno ubrzan.

Tokeni nisu bili jedina stvar koju je Trump prodavao. Forbes je prvi otkrio da je u januaru 2025. godine sklopio tajni dogovor o prodaji dijela vlasničkog udjela u World Liberty Financialu. Wall Street Journal kasnije je identifikovao kupca, entitet povezan sa šeikom Tahnoonom bin Zayedom Al Nahyanom, koji je obećao ulaganje od 500 miliona dolara.

Dogovor navodno nije uključivao prihode od prodaje tokena, iako su upravo oni predstavljali glavni izvor poslovanja kompanije u tom trenutku. World Liberty je kasnije pokrenuo stablecoin koji je druga kompanija povezana sa šeikom Tahnoonom podržala investicijom vrijednom više milijardi dolara. Trump je iz te prodaje ostvario procijenjenih 375 miliona dolara prihoda prije oporezivanja, što bi teoretski značilo oko 140 miliona dolara saveznog poreza.

Također u januaru 2025. godine, neposredno prije povratka na funkciju predsjednika, Trump je lansirao vlastiti memecoin. U upozorenju investitorima stajalo je da token „nije zamišljen kao investiciona prilika“, ali to nije spriječilo ogromnu potražnju. Pomama je donijela procijenjenih 315 miliona dolara naknada novoizabranom predsjedniku SAD-a. Samo po tom osnovu porezna obaveza mogla je iznositi dodatnih 115 miliona dolara.

Nakon što je postavio sistem za vlastito bogaćenje kroz kriptovalute, Trump je preuzeo predsjedničku funkciju. Novac je počeo pristizati sa svih strana. U aprilu je jedna visokofrekventna trgovačka firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kupila World Liberty tokene u vrijednosti od 25 miliona dolara. Dva mjeseca kasnije fondacija Aqua1 Foundation, također iz UAE-a, kupila je dodatnih 100 miliona dolara tokena.

Potom je mala zdravstvena kompanija Alt5 Sigma odlučila preći na kripto poslovanje i najavila plan kupovine ogromne količine World Liberty tokena u vrijednosti većoj od 700 miliona dolara. Tokom godine World Liberty je ukupno prodao procijenjenih 1,3 milijarde dolara tokena. Sedamdeset pet posto tog novca otišlo je porodici Trump, dok je sam predsjednik inkasirao oko 700 miliona dolara, što bi moglo proizvesti dodatnih 260 miliona dolara poreza.

REUTERS/Elizabeth Frantz

Njegovi sinovi su u međuvremenu putovali širom svijeta i potpisivali nove ugovore o licenciranju i upravljanju poslovima. Takvi ugovori donijeli su oko 50 miliona dolara tokom 2024. godine. Ako je i 2025. bila jednako uspješna, to bi moglo značiti još između 15 i 20 miliona dolara poreznih obaveza.

Dodatni milioni vjerovatno bi dolazili od raznih Trumpovih proizvoda, satova, gitara, knjiga i pozlaćenih mobilnih telefona ukrašenih američkom zastavom sa 11 pruga.

Trump se suočavao i sa mogućim velikim poreskim obavezama iz ranijih godina zbog agresivnih računovodstvenih metoda. Posebno ga je opterećivala investicija u Chicagu, koju je navodno proglasio „bezvrijednom“ kako bi ostvario poreske olakšice. Dok je ostatak svog poslovnog carstva predstavljao kao izuzetno vrijedan, Trump je Forbesu više puta sugerisao da vrijednost te nekretnine treba biti nula.

New York Times je ranije objavio da je taj potez izazvao spor sa Poreznom upravom, zbog kojeg je nad Trumpom visila potencijalna poreska obaveza veća od 100 miliona dolara. Ako spor nije riješen prije utorka, nova nagodba ga vjerovatno definitivno zatvara.

Trumpove poreske metode i ranije su privlačile pažnju vlasti. Trump Organization je 2022. godine osuđena za više krivičnih djela, uključujući poresku prevaru i zavjeru. Slučaj se odnosio na različite beneficije davane direktorima kako bi se izbjeglo plaćanje poreza.

Najnevjerovatniji dio procesa bio je iznos novca o kojem se radilo. Kazne izrečene Trump Organization iznosile su svega 1,6 miliona dolara. Prekršaji su bili dovoljno mali da djeluju sitno, ali dovoljno ozbiljni da budu krajnje nepromišljeni.

Ovoga puta brojke nisu nimalo sitne. Trump se sada suočava sa mogućom poreskom obavezom većom od pola milijarde dolara. Njegovi sinovi Eric i Don Jr., koji su također obuhvaćeni imunitetom iz utorka, iza sebe imaju rekordne poslovne godine koje bi teoretski također trebale rezultirati ogromnim poreskim računima.

Portparol Trump Organization izjavio je da Eric Trump nema otvorenih ličnih poreskih istraga, ali nije odgovorio na dodatna pitanja o porezima za 2025. godinu.

Sudovima bi mogle trebati godine da odluče da li je nova nagodba zakonita. Međutim, vrijeme može biti izuzetno vrijedno, posebno za porodicu poput Trumpovih, koja aktivno ulaže novac u dionice i obveznice. Čak i uz prosječne prinose, 600 miliona dolara „slobodnog novca“ moglo bi donijeti dodatnih 240 miliona dolara zarade tokom pet godina.

Sporazum potpisan u utorak mogao bi se pokazati kao jedan od najvrijednijih „poslova“ u životu Donalda Trumpa, ne zato što potpuno briše njegovu poresku obavezu, već zato što uklanja najveću prijetnju svakom poreskom prevarantu, Poreznu upravu SAD-a.

Dan Alexander, Forbes

Trump’s Tax Immunity Could Save Him More Than $600 Million

Please enable JavaScript

