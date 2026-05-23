SpaceX lansirao najveću raketu u historiji, Starship V3 uspješno završio testni let

Kompanija SpaceX, u vlasništvu Elona Muska, uspješno je lansirala najveću i najmoćniju raketu u historiji nakon višednevnog odgađanja dugo očekivanog testnog leta.

Raketa Starship V3, bez posade, poletjela je iz savezne države Texas u petak nešto poslije 17:30 po lokalnom vremenu, svega nekoliko dana nakon što je SpaceX predstavio planove za rekordni izlazak na berzu.

Nakon ulaska u svemir, Starship je rasporedio 20 probnih satelita prije nego što je započeo povratak u Zemljinu atmosferu. Otprilike sat vremena nakon lansiranja raketa je sletjela u Indijski okean, gdje je eksplodirala prema unaprijed planiranom scenariju.

„Čestitke SpaceX timu na epskom prvom lansiranju i slijetanju Starshipa V3“, napisao je Musk na društvenoj mreži X. „Postigli ste pogodak za čovječanstvo.“

Prvi pokušaj lansiranja u četvrtak bio je odgođen zbog kvara na tornju za lansiranje.

Iako je misija ostvarila većinu ključnih ciljeva, testni let nije protekao potpuno bez problema. Oba stepena rakete imala su kvarove na motorima, ali se misija uprkos tome smatra uglavnom uspješnom.

Takav ishod vjerovatno će dodatno povećati povjerenje investitora, ali i američke svemirske agencije NASA, koja planira koristiti Starship u budućim misijama na Mjesec.

Administrator NASA-e Jared Isaacman također je čestitao Musku i timu SpaceX-a.

„Korak bliže Mjesecu, korak bliže Marsu“, poručio je na mreži X.

Ovo je bio 12. let rakete SpaceX, a predstavljena je i najnovija verzija letjelice visoke čak 124 metra, što odgovara visini zgrade sa više od 40 spratova.

Debi Starshipa V3 dolazi neposredno prije izlaska SpaceX-a na berzu kroz inicijalnu javnu ponudu dionica, poznatu kao IPO, koja bi mogla postati najveća u historiji Wall Streeta. Proces bi mogao početi već narednog mjeseca.

S obzirom na udio koji Elon Musk posjeduje u kompaniji, čija se vrijednost procjenjuje na 1,25 biliona dolara, ovaj izlazak na berzu mogao bi ga učiniti prvim trilionerom u historiji.

Pored proizvodnje raketa, SpaceX upravlja i satelitskim internet servisom Starlink, kao i kontroverznom kompanijom za umjetnu inteligenciju xAI.

