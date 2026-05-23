Zapanjujuće otkriće: Ove planine kriju litija dovoljno za 500 milijardi mobitela

Nova istraživanja američkog Geološkog instituta, U.S. Geological Survey, pokazala su da se u Apalačkim planinama nalaze ogromne, do sada neiskorištene rezerve litija, dovoljne za proizvodnju čak 500 milijardi mobitela, 180 milijardi laptopa ili oko 130 miliona električnih vozila.

Prema procjenama istraživača, drevni planinski sistem Apalača sadrži oko 2,5 miliona tona litija, ključnog elementa za modernu tehnologiju. Kada bi Sjedinjene Američke Države zadržale sadašnji nivo uvoza, ove rezerve mogle bi zamijeniti uvoz litija narednih 328 godina. To bi značajno smanjilo američku ovisnost o državama poput Kine, Argentine i Čilea.

Nalazišta litija rasprostranjena su širom istočnog dijela SAD-a, od Alabame do savezne države Maine. Litij se nalazi u vrlo grubozrnim stijenama poznatim kao pegmatiti, a rezultati su predstavljeni u dvije nove studije koje su analizirale sjeverni i južni dio Apalačkog planinskog sistema.

Christopher Holm Denoma, istraživački geolog iz USGS-a i jedan od autora studije o sjevernim Apalačima, izjavio je da je ovo prva sveobuhvatna procjena litijskih resursa u toj regiji. On je naglasio da je istraživanje dio nacionalnog projekta procjene nalazišta litija u pegmatitima, slanim bazenima, isušenim jezerima i drevnim vulkanskim područjima.

Litij je danas nezamjenjiv u proizvodnji elektronike, vojne opreme i punjivih baterija za električna vozila. Koristi se i u avionskoj industriji, proizvodnji maziva te u farmaceutskoj industriji za stabilizatore raspoloženja. Potražnja za litijem posljednjih godina naglo raste, posebno zbog razvoja električnih automobila i baterijskih sistema.

Iako SAD posjeduje jedne od najvećih rezervi litija na svijetu, više od polovine potreba trenutno pokriva uvoz. Trenutno je aktivan samo jedan rudnik litija, u Clayton Valleyju u saveznoj državi Nevada.

Istraživači procjenjuju da sjeverni dio Apalača, koji obuhvata dijelove saveznih država Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey i Delaware, sadrži oko 900 hiljada tona litija. Posebno se izdvajaju nalazišta u Maineu i New Hampshireu, gdje je pronađen mineral spodumen, poznat po visokom udjelu litija i relativno jednostavnom procesu prerade.

Studija o južnim Apalačima pokazala je da područja Marylanda, Virginije, Sjeverne Karoline, Južne Karoline, Georgije, Tennesseeja i Alabame sadrže dodatnih 1,43 miliona tona litija. Upravo su Južna i Sjeverna Karolina bile centri prve velike eksploatacije litija u SAD-u između 1942. i 1990-ih godina.

Međutim, naučnici upozoravaju da bi eksploatacija ovih nalazišta mogla imati ozbiljne posljedice po okoliš. Otvaranje velikih površinskih kopova uništilo bi prirodna staništa i ugrozilo biodiverzitet regije. Rudarenje tvrdih stijena proizvodi velike količine otpada i zagađenja, uključujući štetne hemikalije i sitno mljevene stijene koje mogu zagaditi zemljište i vodotokove.

Osim toga, teška mehanizacija potrebna za eksploataciju dodatno bi povećala emisije ugljen dioksida, dok bi prerada litija zahtijevala korištenje toksičnih hemikalija i proizvodila nove količine stakleničkih plinova.

