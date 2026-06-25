Global 2000: Kako je umjetna inteligencija promijenila poredak najvećih svjetskih kompanija

Uprkos geopolitičkim napetostima i inflaciji, najveće svjetske kompanije dostigle su rekordne prihode, dobit i tržišnu vrijednost, predvođene valom ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Forbesova lista Global 2000 već 24. godinu zaredom rangira najveće svjetske javno izlistane kompanije prema četiri ključna kriterija: prihodima, dobiti, imovini i tržišnoj vrijednosti. Uprkos trgovinskim napetostima, geopolitičkoj nestabilnosti i upornoj inflaciji, sve četiri kategorije ove su godine dostigle rekordne razine.

Najveće svjetske kompanije ostvarile su ukupno 56 biliona dolara godišnjih prihoda, što je šest odsto više od prošlogodišnjeg rekorda. Ukupna dobit porasla je 13,9 odsto, na 5,5 biliona dolara, dok je vrijednost njihove imovine dostigla 272 biliona dolara, što predstavlja rast od 12,9 odsto.

Najimpresivniji je ipak rast tržišne vrijednosti. Ukupna tržišna kapitalizacija kompanija s liste Global 2000 skočila je 31,8 odsto u odnosu na prošlu godinu, čime je stvoreno više od 30 biliona dolara dodatne vrijednosti za dioničare.

Iako listom i dalje dominiraju banke zahvaljujući veličini svojih bilansi, najveći ovogodišnji zamah dolazi iz sektora povezanih s umjetnom inteligencijom. Proizvođači hardvera i računarske opreme, poluvodičke kompanije te softverske firme, uključujući tehnološke divove poput Microsofta i Mete, sada čine više od deset odsto liste, odnosno 209 kompanija, u odnosu na 186 godinu ranije.

Ukupna tržišna vrijednost tih kompanija gotovo se udvostručila, s 23,9 na 41,4 biliona dolara, te čini čak 57 odsto ukupnog povećanja tržišne vrijednosti svih kompanija na listi u odnosu na prošlu godinu.

Jednostavno rečeno, entuzijazam investitora oko umjetne inteligencije trenutno je glavni pokretač rasta dobiti i valuacija na svjetskim tržištima kapitala.

Takva euforija potaknula je i strahovanja o mogućem stvaranju AI balona koji podiže vrijednost dioničkih portfelja i penzionih fondova. Ipak, mnogi poslovni lideri vjeruju da je rast tek počeo.

Uspon AI kompanija

“Umjetna inteligencija nije samo tehnologija. Ona je način razmišljanja. Novi jezik. AI će postati sastavni dio našeg svakodnevnog života i poslovanja”, rekao je početkom mjeseca Richard Attias, predsjednik neprofitnog Future Investment Institutea, uoči Forbesovog godišnjeg Iconoclast Summita u Njujorku. “Uticaće na sve.”

Najveći pobjednici AI revolucije pokazuju koliko se taj trend proširio kroz privredu.

Nvidia je među proizvođačima čipova napredovala za 20 mjesta i zauzela 27. poziciju na listi, postavši najvrijednija poluvodička kompanija na svijetu. Južnokorejski SK Hynix, čiji su memorijski čipovi visokog kapaciteta ključni za AI servere, skočio je čak 107 mjesta i stigao do 48. pozicije.

Među proizvođačima hardvera snažno je napredovao tajvanski Hon Hai Precision, poznatiji kao Foxconn, najveći svjetski proizvođač iPhonea i AI servera, koji je napredovao 55 mjesta i zauzeo 82. poziciju. Kalifornijski proizvođač fleš memorije SanDisk ušao je na listu na 614. mjestu nakon što prošle godine nije bio ni među 2.000 najvećih kompanija.

Na softverskoj strani Alphabet, matična kompanija Googlea i jedan od najvećih svjetskih AI igrača, napredovao je pet mjesta i sada zauzima četvrtu poziciju. CoreWeave, firma specijalizovana za cloud infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, skočila je čak 706 mjesta i stigla do 1093. mjesta nakon što se tek prošle godine prvi put našla na listi.

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju podigao je i sektor sirovina, koji profitira od fizičke strane AI revolucije. Kompanije iz tog sektora povećale su tržišnu vrijednost za 67,5 odsto, dok je njihova dobit porasla 38,6 odsto. Investitori su nagradili proizvođače bakra, kobalta, litijuma, hemikalija i drugih sirovina potrebnih za proizvodnju čipova, napredne proizvodnje, energetskih sistema i podatkovnih centara.

Rudarski div Rio Tinto napredovao je 24 mjesta i stigao do 111. pozicije nakon sklapanja dvogodišnje saradnje s Amazon Web Servicesom, u okviru koje će bakar proizveden njegovom Nuton tehnologijom završavati u AWS-ovim podatkovnim centrima u SAD-u.

Rast vezan za data centre

Američki proizvođač čelika Nucor skočio je 84 mjesta na 416. poziciju zahvaljujući rastu potražnje za njegovim modularnim čeličnim konstrukcijama koje se koriste u podatkovnim centrima. A upravo su podatkovni centri postali jedan od najvećih dobitnika AI utrke.

Ukupna tržišna vrijednost građevinskih kompanija koje projektuju, grade, hlade i opremaju te objekte porasla je 30,7 odsto, dok je njihova dobit skočila 46,4 odsto.

Jedan od najvećih pobjednika je teksaški Comfort Systems USA, koji je napredovao čak 698 mjesta i stigao do 93. pozicije. Kompanija navodi da bilježi “nezapamćenu potražnju” iz sektora podatkovnih centara i proizvođača čipova, koji danas čine više od polovine njenog poslovanja vrijednog 10 milijardi dolara (približno € 9,33 milijarde) godišnje.

Sličan uspon zabilježio je i Vertiv Holdings, proizvođač energetskih i rashladnih sistema za AI podatkovne centre, koji je skočio 353 mjesta i zauzeo 821. poziciju. Firma je krajem 2025. imala narudžbe vrijedne više od 15 milijardi dolara (približno € 13,99 milijardi), više nego dvostruko više nego godinu ranije, te je postala jedan od ključnih infrastrukturnih partnera Nvidije u razvoju onoga što kompanija naziva “AI tvornicama” – novom generacijom podatkovnih centara namijenjenih treniranju i pokretanju najnaprednijih modela umjetne inteligencije.

Čak i usred procvata umjetne inteligencije, banke i dalje dominiraju Forbesovom listom Global 2000 prema broju kompanija i ukupnoj imovini. JPMorgan Chase već četvrtu godinu zaredom drži prvo mjesto. Kao najveća američka banka, s imovinom od 4,9 biliona dolara (približno € 4,57 biliona), i dalje najbolje balansira sva četiri kriterijuma na kojima se temelji rangiranje: prihode, dobit, imovinu i tržišnu vrijednost.

Na ovogodišnjoj listi nalazi se 314 banaka, više nego iz bilo koje druge industrije, a zajedno upravljaju imovinom vrijednom 140,4 biliona dolara (približno € 131,04 bilion), što predstavlja više od polovine ukupne imovine svih 2000 kompanija na listi. Uz njih, na listu je ušlo još 136 diversifikovanih finansijskih kompanija (one koje nude širok raspon finansijskih usluga) i 113 osiguravača.

Promjene na vrhu

Razlog njihove dominacije djelimično leži i u metodologiji rangiranja. Banke i osiguravajuća društva raspolažu golemim bilansnim sumama, dok su mnoge tehnološke kompanije znatno “lakše” po pitanju imovine pa na tom kriterijumu ostvaruju slabiji rezultat. Dodatni vjetar u leđa finansijskom sektoru dali su i povišeni kamatni prinosi, koji su bankama, osiguravačima i drugim zajmodavcima omogućili veće zarade na kreditima i ulaganjima s fiksnim prinosom.

Ovogodišnjih deset vodećih kompanija na listi odražava promjene u korporativnom poretku. JPMorgan Chase zadržao je prvo mjesto zahvaljujući svojoj golemoj bilansi, dok se Amazon popeo na drugo mjesto uz 742,8 milijardi dolara (približno € 693,27 milijardi) prihoda i tržišnu vrijednost od 2,8 biliona dolara (približno € 2,61 bilion).

Alphabet je napredovao na četvrtu poziciju, a Microsoft dijeli sedmo mjesto, što pokazuje da investitori i dalje snažno vrednuju kompanije koje razvijaju softver, cloud infrastrukturu i AI platforme koje stoje iza aktuelnog tehnološkog uzleta.

Među deset najvećih i dalje su Berkshire Hathaway, Saudi Aramco i Bank of America, zahvaljujući snažnoj profitabilnosti, velikoj imovini i sposobnosti generisanja novčanog toka. Popis zaokružuju tri kineska bankarska diva – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank i Agricultural Bank of China – podsjetnik na razdoblje kada su kineske banke dominirale Global 2000 listom prije desetak godina.

Zanimljivo je da je Bank of America jedina kompanija koja se nalazila među deset najvećih još na prvoj listi iz 2003. godine i koja je ondje ostala do danas.

Veliki napredak ostvarile su i kompanije iz sektora vazduhoplovstva i odbrane. Njihova dobit porasla je čak 78,5 odsto zahvaljujući nastavku sukoba na Bliskom istoku i rastu državnih budžeta za odbranu.

Francuski Safran, proizvođač avionskih motora i vazduhoplovnih sistema, napredovao je 398 mjesta i stigao do 211. pozicije. Boeing je skočio 289 mjesta na 160. mjesto, dok je britanski Rolls-Royce, specijalizovan za avionske motore i pogonske sisteme, napredovao 67 mjesta i zauzeo 263. poziciju.

Vrednovanje investitora

Posmatrano prema državama, Sjedinjene Američke Države i dalje uvjerljivo predvode listu s 593 kompanije sa sjedištem u zemlji, iako je to nešto manje nego prošle godine kada ih je bilo 612.

Kina ima 300 kompanija na listi, a Hong Kong dodaje još 40, pa šira kineska regija ukupno broji 340 predstavnika. Japan je treći sa 179 kompanija, slijede Ujedinjeno Kraljevstvo sa 67, Južna Koreja sa 66 te Kanada i Indija sa po 64 kompanije.

SAD i dalje uvjerljivo dominira prema tržišnoj vrijednosti. Američke kompanije zajedno vrijede oko 67,9 biliona dolara (približno € 63,37 biliona), što čini više od polovine ukupne tržišne kapitalizacije svih kompanija na listi.

Forbes Global 2000 tako ostaje jednako spomenik staroj privredi koliko i novoj. Banke i dalje drže najveći dio imovine, naftne kompanije nastavljaju generisati goleme novčane tokove, a trgovci dominiraju po prihodima.

Najveća promjena tokom posljednjih godinu dana nije bila u tome što najveće svjetske kompanije prodaju, nego u tome kako ih investitori vrednuju. Tokom 2026. godine tržište je odlučilo da budućnost pripada umjetnoj inteligenciji i posebno kompanijama koje proizvode čipove, servere, memorijske komponente i infrastrukturu potrebnu za njeno funkcionisanje.

Hoće li se pokazati da su investitori bili u pravu, pokazaće tek vrijeme.

Andrea Murphy i John Hyatt, novinari Forbesa (link na originalni članak)