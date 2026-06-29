Asimetrični rat na nebu: Kako Hezbollahovi jeftini dronovi zaobilaze izraelsku odbranu

Male bespilotne letjelice neprimjetno krstare nebom iznad južnog Libana i sjevernog Izraela u potrazi za ciljevima. Snimci koje bilježe ovi uređaji ispunjeni eksplozivom prikazuju kako, jedan za drugim, pronalaze i precizno pogađaju svoje mete: slabu tačku na izraelskom tenku Merkava, kamion protuvazdušne odbrane Iron Dome ili grupu nespremnih vojnika. Dronovi sa video prikazom iz prvog lica (FPV) vođene optičkim kablovima postali su ključno oružje libanske militantne grupe Hezbollah u ratu protiv Izraela tokom posljednjih mjeseci. Na ovaj način, Hezbollah uspješno zaobilazi sofisticirane izraelske odbrambene sisteme, kopirajući taktiku asimetričnog ratovanja koja se prvobitno pojavila u rusko-ukrajinskom ratu.

Najmanje 12 izraelskih vojnika poginulo je od Hezbollahovih dronova otkako je sukob ponovo eskalirao u martu, što predstavlja trećinu ukupnih izraelskih žrtava u Libanu. Zbog toga vojska hitno pokušava pronaći načine da se suprotstavi ovoj prijetnji. Za razliku od letjelica koje je Hezbolah ranije koristio, FPV dronovi, često ne veći od običnog tanjira, izuzetno su teški za otkrivanje.

Ključ njihove ubojitosti leži u kutiji u jojoj nose kilometre tankog optičkog kabla kojim su povezani sa pilotom. To znači da dronovi ne emituju nikakve radio signale, što ih čini neuhvatljivim za radare i potpuno otpornim na ometanje metodama elektronskog ratovanja.

🇮🇱🇱🇧 WATCH: The moment the Hezbollah operative who killed a Golani Brigade platoon commander is tracked and eliminated in southern Lebanon.



IDF ground troops located the gunman hiding in a nearby structure during a localized sweep after the fatal ambush.



Writer: Michael… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 29, 2026

Hitne mjere na terenu i tehnološki apel privatnom sektoru

“Prijetnja dronova je izuzetan izazov, ali ćemo ga prevazići”, izjavio je prošlog mjeseca načelnik generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir, dodajući da se „operativna I tehnološka rješenja” već razvijaju i primjenjuju.

Izraelske odbrambene snage (IDF) započele su odbranu postavljanjem stotina hiljada kvadratnih metara zaštitnih mreža koje mogu uhvatiti dronove prije nego što stignu do cilja, štiteći tako trupe u južnom Libanu i baze na sjeveru Izraela. Takođe, vojnici su opremljeni sačmaricama i rasprskavajućom municijom za obaranje nadolazećih letjelica iz neposredne blizine. Međutim, da bi to oružje uopšte bilo učinkovito, vojnici prvo moraju znati da im se dron približava.

IDF još uvijek nije otkrio na koji način da unaprijedi svoje sposobnosti identifikacije i praćenja ovih letjelica, ali je uputio zvanični apel privatnim tehnološkim i namjenskim kompanijama da razviju efikasne protivmjere. Prošlog mjeseca, predstavnici ovih firmi okupili su se sa vojnim zvaničnicima kako bi riješili ovaj hitan problem. Među njima su bile kompanije koje razvijaju senzore koji ne koriste radio frekvencije za identifikaciju optičkih dronova, kao i one koje rade na metodama presretanja i neutralisanja letjelica prije nego što udare u cilj.

Israel’s leadership claimed Hezbollah was essentially defeated following the 2024 “ceasefire”



Now, the reality of FPV drone strikes are not only hitting terrorist Israeli invaders



They’re hammering the Israeli psyche to Netanyahu’s detriment https://t.co/GTMv0KbshN — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) May 28, 2026

Integracija naprednih senzora i borba za sekunde upozorenja

Među učesnicima je bio i Shai Kurianski, glavni tehnološki direktor i suosnivač kompanije Airwayz, koja je razvila softver za upravljanje vazdušnim prostorom na niskim visinama i identifikaciju potencijalnih prijetnji. Ova tehnologija je nedavno korištena i od strane policije u Miamiju za zaštitu stadiona tokom FIFA Svjetskog prvenstva. Budući da je Hezbollahove optičke dronove izuzetno teško otkriti, stručnjaci naglašavaju da je potrebno istovremeno koristiti više vrsta senzora, uključujući optičke, akustičke, radarske i laserske sisteme. Airwayz navodi da njihov sistem objedinjuje podatke sa različitih senzora kako bi brzo prepoznao prijateljske i neprijateljske letjelice.

“Većina upozorenja koja su na raspolaganju vojnicima su u obliku zvuka, kada čuju da im se približava dron, oko 3 do 4 sekunde prije detonacije”, rekao je Kurianski. “Ako bi imali 20 ili 30 sekundi upozorenja, situacija bi bila drastrično drugačija”.

Poput ostalih u izraelskoj visokotehnološkoj industriji, Kurianski je motivisan osjećajem hitnosti jer su vojnici na terenu trenutno uglavnom bespomoćni.

Ipak, pored hitnosti, prisutna je i frustracija što vojska nije bila spremna za prijetnju koju su mnogi predviđali.

🇮🇱🇱🇧 Hezbollah FPV drones are becoming a real problem for the Israeli army.



So far, we see no defense against the increasing drone attacks, and personnel and equipment losses are mounting.



Wonder if Hezbollah figured out the drone setup by itself, or if someone helped. pic.twitter.com/OMcvr7wx7Y — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 19, 2026

Propuštena upozorenja iz Ukrajine i preopterećenost vojnog vrha

Dronovi sa optičkim kablovima prvi put su se pojavili na ratištu u Ukrajini prije dvije godine. Ukrajinski zvaničnici navode da su upozorili svoje izraelske kolege na ovu opasnost i ponudili pomoć u pripremi protumjera za dan kada ovi jeftini dronovi, koji koštaju svega između 300 i 400 dolara po komadu, padnu u ruke izraelskih neprijatelja.

“Nismo vidjeli mnogo interesa od izraelskog rukovodstva za razvoje u ovom polju”, izjavio je u maju ukrajinski ambasador u Izraelu, Yevgen Korniychuk, za izraelski informativni portal Ynet. “Ne želim špekulisati o razlozima. Često čujem priče o frustraciji zbog činjenice za izrael nije u mogučnnosti da spasi više života svojih vojnika”.

Ova smrtonosna stvarnost postala je neizbježna nakon što je Hezbollah objavio desetine video snimaka koji prikazuju kako njihovi dronovi infiltriraju izraelske baze i isturene položaje. Trenutni i bivši izraelski vojni zvaničnici takođe priznaju da je zemlja bila nepripremljena.

Penzionisani brigadni general Yaron Rosen, bivši načelnik sajber štaba IDF-a i trenutni izvršni predsjednik kompanije Airwayz, izjavio je da je vojska bila “potpuno prezasićena” mnoštvom prijetnji i ratišta na kojima je angažovana. “Svi su o toj prijetnji pričalo kao ‘ona dolazi,’ ali niko u stvari nije radio na tome I druge stvari, a posebno rat sa Iranom, su nas preokupirale”, rekao je Rosen, naglasivši da IDF sada “radi sve što može” da zatvori ovaj jaz i da se nada da će vidjeti “drastičan pad” u učinkovitosti Hezbollahovih dronova “u narednim mjesecima,” navodi CNN.

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