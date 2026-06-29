Žirafa Gracie luta Texasom ali njen bijeg otvara bolna pitanja o uzgoju životinja u SAD-u

Sredinom juna, žirafa po imenu Gracie pobjegla je sa ranča u Teksasu, koji se nalazi oko 160 kilometara zapadno od San Antonija. Intenzivna potraga, koja uključuje helikoptere i dronove, još uvijek traje u regiji Texas Hill Country, a pronalazača čeka nagrada od 5.000 dolara. Kao i mnoge druge harizmatične životinje koje su uspjele pobjeći iz zatočeništva, Gracie je brzo postala viralni hit na društvenim mrežama.

Korisnici interneta masovno dijele slike generisane umjetnom inteligencijom koje prikazuju šta bi Gracie mogla raditi na svom “odmoru” od ranča, poput jedenja pizze ili obilaska centra San Antonija. Lokalni i nacionalni mediji redovno objavljuju najnovije informacije o potrazi, često koristeći šaljiv i neobavezan ton. Ipak, ako se pažljivije analizira život iz kojeg je Gracie pobjegla, cijela priča postaje znatno ozbiljnija i ne tako zabavna, što je čest slučaj sa sličnim viralnim fenomenima, poput patuljastog nilskog konja Moo Deng ili majmuna Puncha.

Komercijalizacija egzotičnih životinja u Teksasu

Gracie spada u vrstu mrežastih žirafa koje su ugrožene na afričkom kontinentu, a koja inače živi na ranču Cedar Hollow u mjestu Leakey u Teksasu. Ovaj posjed nije ranč u tradicionalnom smislu, već komercijalni pogon za uzgoj egzotičnih životinja. Pored žirafa, Cedar Hollow uzgaja i razne druge vrste papkara porijeklom iz Afrike i Azije, kao što su barasingha jeleni, bongo antilope i grivaste ovce, od kojih je nekoliko ugroženo ili ranjivo u divljini.

Menadžer ranča Vick Jones navodi da životinje prodaju ljudima koji uživaju u posjedovanju divljih vrsta, što je izuzetno popularno u Teksasu gdje oko 5.000 rančeva ili velikih posjednika drži egzotične životinje. Kompanija takođe prodaje žirafe zoološkim vrtovima gdje posjetioci mogu direktno komunicirati s njima.

Mladunće žirafe u zoološkom vrtu u Kopenhagenu, REUTERS/Tom Little

Ove divlje vrste se uzgajaju u zatočeništvu, daleko od svojih prirodnih ekosistema i prodaju za ogromne sume novca koje premašuju stotine hiljada dolara kako bi služile kao ljubimci ili zabava u loše regulisanim zoološkim vrtovima. Međutim, žirafe su još i u povoljnijem položaju u odnosu na druge papkare uzgojene na ovom mjestu, koji često završavaju na nekom od 500 javnih ili 2.500 privatnih rančeva za lov na egzotičnu divljač u Teksasu.

Uzgoj i prodaja neautohtone egzotične stoke u Teksasu je potpuno legalan i profitabilan biznis koji na prostoru ove države obuhvata više od dva miliona egzotičnih životinja kroz 135 vrsta, sa procijenjenom godišnjom vrijednošću od 1,5 milijardi dolara.

Industrija zatvorenog lova i pitanje očuvanja vrsta

Lovni rančevi prakticiraju takozvani “lov iz konzerve” (canned hunt), gdje je klijentima u ograđenom prostoru praktično garantovano ubistvo životinje koja je cijeli život navođena na iste stanice za hranjenje. Kupci plaćaju hiljade dolara kako bi kući odnijeli trofeje poput rogova. Na nekim poznatim teksaškim posjedima, klijenti mogu odstrijeliti zebru za 6.500 dolara ili emua za 1.000 dolara, često čekajući u klimatizovanim tornjevima dok nadzorni sistem ne javi da je životinja u blizini.

Iako oko 26 američkih država potpuno ili djelimično zabranjuje ovu praksu, a ankete pokazuju da 50% Amerikanaca ne podržava ovakav vid lova, zakonske rupe u Teksasu omogućavaju nesmetan odstrel mnogih nelokalnih vrsta na privatnim posjedima, pod uslovom da lovac posjeduje dozvolu i odobrenje vlasnika zemljišta, navodi Vox.

Mladunće žirafe, REUTERS/Michelle Freyria

Dok vlasnici rančeva tvrde da njihov rad doprinosi očuvanju i spasavanju ugroženih vrsta izvan njihovih izvornih staništa, udruženja za zaštitu životinja naglašavaju da je ta poruka samo paravan za ostvarivanje profita. Teško je opravdati kako uzgoj ugroženih životinja da bi bile kućni ljubimci, mete u ograđenom prostoru ili eksponati u kavezima suštinski pomaže ranjivim populacijama u Africi i Aziji, koje su primarno ugrožene gubitkom staništa, krivolovom i klimatskim promjenama.

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