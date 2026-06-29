Bank of America upozorila da američki berzani indeks S&P 500 ulazi u fazu korekcije

Pritisci uzrokovani ratom u Iranu polako blijede, ali dionice se tokom ovog ljeta suočavaju s teškim periodom, upozorava Bank of America. Tehnički stratezi ove banke uočili su niz signala koji ukazuju na to da indeks S&P 500 ulazi u korektivnu fazu koja će trajati tokom trećeg kvartala.

Prema analizi koju je u petak objavio tim predvođen Paulom Cianom, globalnim šefom za tehničku strategiju u BofA, indeks bi mogao proći kroz takozvanu “abc korekciju” koja dolazi u tri različita vala. Analitičari pozivaju na oprez čak i ako se postigne novi blagi rekord od oko 7.741 poen, jer bi to mogla biti “bikovska zamka” (bull trap). U najgorem scenariju, banka predviđa pad indeksa S&P 500 na 6.850 poena, što predstavlja pad od 6% u odnosu na trenutne nivoe.

S&P 500 bilježi razilaženje zamaha

Kada se zamah počne razilaziti od kretanja imovine, njena cijena raste, ali ne onoliko brzo koliko sugerišu indikatori zamaha poput Indeksa relativne snage (RSI). To se tumači kao znak da kupovna moć slabi i da je trenutni trend rasta cijena u opasnosti od preokreta. 14-dnevni RSI za indeks S&P 500 bilježi pad sa ranijih maksimuma i u petak je iznosio oko 49.

Indeks je aktivirao signal iscrpljenosti

Banka ukazuje na TD Sequential, tehnički indikator koji signalizira kada je tekući tržišni trend iscrpljen. Kada ovaj indikator pokaže “crveni 13”, to je jasan znak da je rast trajao predugo i da rizikuje gubitak snage. Ciana je napomenuo da je S&P 500 ovaj signal aktivirao još 1. juna.

Indeks je ušao u četvrti val

Ovaj fenomen se odnosi na Elliottovu teoriju valova, analitički okvir prema kojem se tržišta kreću u ciklusima od pet valova. Četvrti val predstavlja privremeno povlačenje prije konačne faze tržišnog ciklusa. S&P 500 je 10. juna zabilježio vrijednost od oko 7.334 poena, što vjerovatno predstavlja dno četvrtog vala. Ukoliko indeks padne ispod tog nivoa, to će dodatno potvrditi da je korektivna faza u punom jeku.

Uprkos očekivanoj volatilnosti prije dolaska jeseni, stratezi Bank of America ostaju dugoročno optimistični kada je riječ o dionicama. Tokom četvrtog kvartala očekuju oporavak tržišta od potencijalne korekcije, što bi na kraju godine moglo rezultirati tradicionalnim prazničnim rastom (“Santa rally”).

Sumnje u snagu ovog tržišnog rasta pojačale su se nakon što je snažan uzlet dionica proizvođača čipova i memorija uzeo predah. Indeks Nasdaq 100 završio je sedmicu u padu od oko 4%, pri čemu je najveći pritisak bio na tehnološkim gigantima kao što su Broadcom (pad od 10% tokom sedmice), Nvidia (pad od 8%) i Intel (pad od 7%), navodi Business Insider.

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