Brodovi iskoristili priliku za prolazak kroz Hormuški moreuz, ali taj koridor bi se ponovo mogao zatvoriti

Hormuški moreuz u proteklih sedam dana zabilježio je najveći promet brodova u posljednja tri mjeseca. Međutim, u petak je taj trend usporio nakon što je privremeno obustavljen ključni plan evakuacije.

Prema podacima platforme MarineTraffic, u srijedu su kroz ovaj strateški plovni put prošla 73 broda, što je najveći dnevni promet otkako je krajem februara počeo rat s Iranom. To je više nego dvostruko u odnosu na utorak.

Nagli porast broja brodova uslijedio je nakon što su Sjedinjene Američke Države početkom sedmice ukinule sankcije na iransku naftu, u okviru sporazuma o prekidu vatre između dvije zemlje. Istovremeno su Ujedinjene nacije i Međunarodna pomorska organizacija (IMO) pokrenule humanitarnu operaciju s ciljem evakuacije oko 11.000 pomoraca i približno 500 brodova koji su ostali blokirani u Hormuškom moreuzu.

„Ono što sada vidimo jesu brodovi koji su dugo bili usidreni u Perzijskom zaljevu i koji sada polako počinju isplovljavati, prvenstveno kako bi se omogućila humanitarna evakuacija pomoraca, a zatim i prolazak odabranih tankera nakon ukidanja sankcija“, rekao je Gene Seroka, izvršni direktor Luke Los Angeles, koji je više godina radio za jednu od najvećih brodarskih kompanija na Bliskom istoku.

„Ovo nije signal da svi mogu slobodno krenuti kroz moreuz.“

Prije izbijanja rata stručnjaci procjenjuju da je kroz prolaz između Irana i Omana svakodnevno prolazilo između 110 i 160 brodova. Nakon što su sukobi gotovo potpuno blokirali plovni put, prosjek je pao na manje od deset brodova dnevno koji prolaze ovim moreuzom dugim 34 kilometra.

Privremeno otvoreni sigurni plovni koridori

Promet brodova počeo je rasti tokom prošlog vikenda, kada su brodarske kompanije stekle više povjerenja da pregovori između SAD-a i Irana napreduju.

Zatim su u srijedu IMO, zajedno s Iranom i Omanom, uspostavili dvije nove sigurne plovne rute – jednu uz sjeverni dio moreuza, bliže iranskoj obali, i drugu uz južni dio, bliže Omanu. Te rute proglašene su sigurnima od mina i drugih prijetnji, a brodovi su pojedinačno obavještavani kada mogu zaploviti.

Cilj je bio postepeno i pod strogom kontrolom omogućiti izlazak brodova iz kriznog područja.

Međutim, IMO je u četvrtak obustavio plan evakuacije nakon što je jedan brod pogođen u Omanskom zaljevu. Američki zvaničnik rekao je za CNN da je brod napadnut iranskom bespilotnom letjelicom, ali nije iznio dodatne detalje. Iran nije preuzeo odgovornost za napad.

Promet brodova u petak se gotovo prepolovio nakon što je Iran upozorio da brodovi ne bi trebali koristiti rutu uz omansku obalu te da će siguran prolaz biti omogućen isključivo brodovima koji koriste pravce prethodno prijavljene iranskim vlastima.

Takvo upozorenje izazvalo je zabrinutost zbog mogućih novih napada na brodove koji ulaze ili izlaze iz Hormuškog moreuza preko plovnih puteva uz Oman.

Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Dominguez izjavio je da je iz predostrožnosti odlučio privremeno obustaviti program evakuacije, iako brod koji je napadnut „nije plovio u okviru evakuacionog programa IMO-a“.

Brodarske kompanije i dalje oprezne

Već mjesecima brodarske kompanije pažljivo procjenjuju rizik prolaska kroz Hormuški moreuz. Prema podacima IMO-a, do sada je zabilježeno najmanje 46 napada na trgovačke brodove, pri čemu je poginulo 14 osoba.

Kompanije oklijevaju slati brodove i posade kroz vode za koje postoji opasnost od mina i raketnih napada. Osiguravajuće kuće u mnogim slučajevima više ne nude pokriće za brodove zbog ratnih klauzula u policama osiguranja.

Pojedine velike brodarske kompanije, poput Hapag-Lloyda, koristile su pratnju američke ratne mornarice prilikom prolaska kroz moreuz, ali takva pomoć nije bila kontinuirano dostupna.

„Brodovi koji ove sedmice prolaze kroz Hormuški moreuz uglavnom plove pod iranskom zastavom, uz nekoliko brodova tajvanske kompanije Evergreen. Veliki svjetski brodari još se nisu vratili, tako da je situacija i dalje bliža dosadašnjem stanju nego stvarnom oporavku prometa“, rekao je Sanne Manders, predsjednik globalne logističke kompanije Flexport.

Manders i Seroka očekuju da će promet brodova ponovo opasti tokom narednih dana zbog privremene obustave programa evakuacije.

Dominguez je poručio da će IMO u međuvremenu nastaviti provjeravati postoje li i dalje sve potrebne sigurnosne garancije za brodove koji se nalaze na listi za evakuaciju, kao i za ostale brodove koji plove tim područjem.

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