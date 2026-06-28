Trgovina drogom vrijedna 31 milijardu eura, 7600 smrtnih slučajeva: Kako EU planira riješiti krizu?

Oko 29 miliona Evropljana svake godine koristi droge, a vrijednost tog tržišta procjenjuje se na 31 milijardu eura. Evropsko vijeće objavilo je novi okvir s ciljem potpunog mijenjanja načina na koji se Evropska unija suočava s ovim velikim problemom – od provođenja zakona do javnog zdravstva.

Plan, koji je jednoglasno usvojen, ima za cilj sistemsko razbijanje organizovanog kriminala povezanog s drogom. Kako bi se to postiglo, od glavnih luka u EU tražit će se da uspostave saveze i bolje koordiniraju aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala. Također će se pojačati mjere usmjerene na finansiranje trgovine drogom te uvesti opće zabrane određenih hemikalija koje se koriste u proizvodnji sintetičkih droga.

Na području zdravstva predlaže se praćenje stanja na nivou gradova, dostupnost lijekova za poništavanje posljedica predoziranja koje bi građani mogli nositi sa sobom, kao i povećanje finansiranja programa liječenja namijenjenih marginalizovanim grupama koje su najviše izložene štetnim posljedicama upotrebe droga.

Riječ je o odgovoru na sve ozbiljniju krizu u Evropskoj uniji. Nedavni izvještaj Agencije Evropske unije za droge (EUDA) pokazao je da je upotreba droga u Evropi dostigla dosad nezabilježene razmjere, pri čemu je više od 83 miliona odraslih osoba barem jednom koristilo ilegalne supstance. Situaciju dodatno otežava velika dostupnost snažnih, raznovrsnih i često falsifikovanih droga. Agencija je zabilježila više od 7.600 smrtnih slučajeva od predoziranja u jednoj godini.

Pojedine vrste droga sve su zastupljenije

Evropsku krizu s drogama više ne karakteriše samo rast potrošnje, već i ubrzano širenje tržišta na kojem sve jače supstance i fleksibilne kriminalne mreže predstavljaju ozbiljan izazov za policiju i zdravstvene sisteme.

“Za to postoji mnogo razloga. Teško je sve svesti na jedan faktor jer tržište reaguje na više različitih okolnosti. Bilježimo rast organizovanog kriminala, veću dostupnost supstanci, ali i činjenicu da Evropa sve više postaje centar njihove proizvodnje”, izjavila je za Euronews dr. Lorraine Nolan, izvršna direktorica EUDA-e.

Prema podacima EUDA-e, kanabis je i dalje najčešće korištena ilegalna droga. Oko 15,4 miliona mladih u dobi od 15 do 34 godine izjavilo je da ga je koristilo tokom prethodne godine.

Kokain je druga najčešće korištena droga, s oko 2,5 miliona mladih korisnika. Međutim, tržište postaje sve složenije i opasnije. Dostupnost kokaina ostaje vrlo visoka, tragovi ove droge bilježe se u 57 posto evropskih gradova koji učestvuju u praćenju, dok sintetičke droge imaju sve značajniju ulogu.

Trgovina drogom postaje sve sofisticiranija

Tokom pet godina u vezi s morskim lukama Evropske unije zaplijenjeno je najmanje 1.826 tona ilegalnih droga. Kriminalne mreže i dalje koriste komercijalni kontejnerski prijevoz preko velikih luka poput Antwerpena i Rotterdama, ali sve češće preusmjeravaju pošiljke u manje luke kako bi izbjegle otkrivanje.

Godišnje zapljene kokaina dostigle su 330 tona, dok je broj pojedinačnih zapljena porastao na oko 97.000. Kriminalne grupe sve češće dijele velike pošiljke na manje, čime smanjuju rizik od velikih gubitaka u slučaju zapljene.

Evropa sve više postaje i proizvodni centar, a ne samo tržište za ilegalne droge. Tokom jedne godine vlasti su razotkrile 42 pogona za ekstrakciju kokaina, 110 laboratorija za proizvodnju amfetamina i oko 4.000 ilegalnih plantaža kanabisa. Uz približno 1,6 miliona prekršaja povezanih s drogama koji se godišnje evidentiraju širom EU, nalazi EUDA-e pokazuju da je riječ o tržištu koje je sve otpornije, prilagodljivije i teže ga je suzbiti.

Zdravstveni teret

Tokom jedne godine širom Evropske unije zabilježeno je najmanje 7.600 smrtnih slučajeva povezanih s drogama, a u većini slučajeva radilo se o kombinaciji više različitih supstanci. Hitne medicinske službe i programi za smanjenje štete suočavaju se sa sve većim pritiskom zbog trendova poput rasta upotrebe crack kokaina i širenja novih sintetičkih opioida.

Opioidi su i dalje droga koja se najčešće povezuje sa smrtonosnim predoziranjima, često u kombinaciji s drugim sintetičkim supstancama. EUDA je posebno upozorila na sve veću upotrebu sintetičkih opioida poput nitazena i orfina, koji se dovode u vezu sa smrtonosnim trovanjima i hitnim bolničkim prijemima širom Evropske unije. Zbog izuzetno male razlike između terapijske i smrtonosne doze, njihova upotreba zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju.

Praćenje otpadnih voda također pokazuje rast konzumacije kokaina u brojnim evropskim gradovima, dok crack kokain dodatno opterećuje programe liječenja i smanjenja štete.

Istovremeno, broj programa liječenja posebno namijenjenih osobama ovisnim o ketaminu učetverostručio se tokom petogodišnjeg perioda, što je zahtijevalo brzu prilagodbu zdravstvenih ustanova.

“Rast upotrebe droga stvara dodatni pritisak na zdravstvene usluge. Ljekari se moraju nositi sa sve širim spektrom supstanci i često složenijim zdravstvenim i socijalnim potrebama pacijenata. Cilj je, međutim, vratiti fokus na prevenciju, liječenje i socijalnu reintegraciju”, poručili su iz Svjetske federacije protiv droga (WFAG).

“Kada se ljudima pruži podrška kroz oporavak, obrazovanje i zapošljavanje, to ne samo da poboljšava njihov život, već dugoročno značajno smanjuje troškove zdravstvenog sistema, socijalnih službi i socijalne zaštite”, dodali su iz Federacije.

Nova strategija

Evropska komisija je u decembru 2025. godine predložila novu strategiju Evropske unije za borbu protiv droga. Ona se nadovezuje na prethodnu strategiju za period 2021–2025, ali stavlja znatno veći naglasak na sigurnost i spremnost za nove prijetnje.

Prema ocjeni WFAG-a, prethodna strategija nije bila neuspješna. Ostvaren je značajan napredak u praćenju tržišta droga i provođenju zakona.

“Međutim, moramo priznati da se tržište droga stalno mijenja. Upravo zbog toga nastaju novi izazovi koji zahtijevaju da se i naši odgovori kontinuirano prilagođavaju”, navode iz Federacije.

Nova strategija zasniva se na pet ključnih stubova.

Prvi stub fokusiran je na bolju pripremljenost kroz unapređenje sistema praćenja i predviđanja kretanja na tržištu droga. To podrazumijeva brže prikupljanje podataka o trendovima i efikasniju razmjenu informacija između država članica.

“Najveći pozitivan pomak jeste ambicija da se djeluje proaktivno, a ne samo reaktivno. Strategija donosi integrisaniji pristup prevenciji, liječenju i smanjenju štete, uključujući i posljedice po okoliš i društvo”, istakli su iz WFAG-a.

Programi prevencije i podizanja svijesti usmjereni su na sprečavanje upotrebe droga i razvoja ovisnosti. Osobama koje već imaju poremećaje povezane s drogama nastojat će se omogućiti širi pristup liječenju, socijalnoj podršci i programima reintegracije.

“Neuspjeh u sprečavanju ovisnosti predstavlja ogroman društveni trošak, iako se njegove posljedice ne mogu uvijek odmah izraziti brojkama”, navodi Federacija.

Treći stub odnosi se na jačanje unutrašnje sigurnosti kroz odlučniju borbu protiv organizovanog kriminala. To uključuje intenzivniju saradnju javnog i privatnog sektora radi otkrivanja droga u poštanskim pošiljkama, posebnu strategiju za evropske luke te snažnije mjere protiv ilegalnih laboratorija za proizvodnju droga.

Evropska unija planira uvesti i strožiju kontrolu nad prekursorima – hemikalijama koje imaju legalnu primjenu u industriji, poput proizvodnje baterija i kozmetike, ali se zloupotrebljavaju za proizvodnju sintetičkih droga.

Mjere za smanjenje štete usmjerene su na zaštitu korisnika od najtežih posljedica upotrebe droga, poput predoziranja i zaraznih bolesti, ali i na sprečavanje vrbovanja mladih u kriminalne mreže.

Posljednji stub naglašava međunarodnu dimenziju borbe protiv droga kroz jačanje saradnje s državama izvan Evropske unije i njihovim sigurnosnim službama.

Uz strategiju, Akcijski plan EU za borbu protiv trgovine drogom predviđa 19 konkretnih mjera za suzbijanje organizovanih kriminalnih mreža, uključujući unapređenje sistema otkrivanja, saradnju javnog i privatnog sektora u borbi protiv ilegalne trgovine putem poštanskih pošiljki te strožije kontrole brzih plovila koja se koriste za krijumčarenje droge.

Uloga država članica i evropskih agencija

Države članice Evropske unije trebale bi prilagoditi svoje nacionalne sisteme kako bi novu strategiju uspješno provele u zdravstvu, socijalnim službama i provođenju zakona.

“Iako još postoje određeni nedostaci, situaciju bih opisala kao značajno unaprijeđenu zahvaljujući vrlo posvećenim državama članicama koje s nama rade kao partneri”, rekla je Lorraine Nolan.

Prvi stub zahtijeva od nacionalnih vlada unapređenje postojećih sistema prikupljanja podataka, jačanje preventivnih programa i bržu primjenu medicinskih mjera u slučaju iznenadnog pogoršanja situacije.

Na području javnog zdravstva države trebaju proširiti preventivne programe, povećati dostupnost liječenja zasnovanog na naučnim dokazima te ojačati centre za oporavak kako bi građanima osigurale kvalitetnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Sigurnosni segment strategije predviđa unapređenje nacionalnih sistema za otkrivanje, istragu i krivično gonjenje, uključujući efikasnije oduzimanje nezakonito stečene imovine i sprječavanje infiltracije organizovanog kriminala u legalne poslovne tokove.

Države članice morat će prioritete prilagoditi vlastitim okolnostima. Belgija i Nizozemska najveći izazov vide u jačanju sigurnosti svojih luka, koje ostaju ključne tačke krijumčarenja droge. Njemačka, Italija i Francuska suočavaju se s većim brojem korisnika droga, zbog čega će poseban naglasak staviti na prevenciju, liječenje, socijalnu zaštitu i kampanje podizanja svijesti.

“EUDA će državama članicama biti ključni partner u provođenju strategije kroz svih pet stubova”, rekla je Nolan.

“Naša je uloga da promovišemo mjere i intervencije zasnovane na dokazima. Sarađujemo i s nacionalnim kontaktnim tačkama u praćenju situacije, a dobili smo i zadatak da mjerimo rezultate provedbe nove strategije.”

Nolan je naglasila da će saradnja između Frontexa i Europola biti važnija nego ikada. Frontex će štititi vanjske granice Evropske unije i suzbijati krijumčarenje droge, dok će Europol, kao centralna obavještajna agencija, pratiti tržište droga i koordinirati prekogranične istrage.

“Više nego ikada radimo u vremenu u kojem je ovo partnerstvo od presudnog značaja. Tražimo svaku priliku da ga dodatno ojačamo, ostanemo usmjereni na ciljeve strategije i osiguramo njenu uspješnu provedbu”, zaključila je Nolan.

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