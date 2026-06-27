SpaceX ulazi u Nasdaq-100

SpaceX je postao jedna od kompanija koje su najbrže ikada dodate u indeks Nasdaq-100, što otvara prostor za novi talas kupovine od strane pasivnih investitora, manje od mjesec nakon velikog javnog debija kompanije.

Nasdaq je nakon zatvaranja trgovanja u petak objavio da li SpaceX ispunjava uslove za ulazak u referentni tehnološki indeks. Pod pretpostavkom da kompanija ispunjava zahtjeve, fondovi koji prate indeks i drugi izdavaoci investicionih proizvoda počeli bi da kupuju akcije nakon zatvaranja tržišta 6. jula, dok bi SpaceX zvanično ušao u Nasdaq-100 prije početka trgovanja 7. jula, piše CNBC.

Više od 800 milijardi dolara prati ovaj indeks, uključujući Invesco QQQ Trust (QQQ), jedan od najpopularnijih hartija od vrijednosti kojima se svakodnevno trguje, a koji se smatra i barometrom berzanskog uspona povezanog s vještačkom inteligencijom.

Očekuje se da će kompanija iz oblasti svemirske tehnologije i satelita ući u indeks s udjelom manjim od jedan odsto.

Tako brzo dodavanje SpaceX-a učinilo bi kompaniju Ilona Maska (Elon Musk) jednim od prvih korisnika Nasdaqovog nedavno usvojenog ubrzanog okvira za uključivanje novoizlistanih kompanija. Izmjene omogućavaju pojedinim velikim kompanijama koje izlaze na berzu da postanu kandidati za Nasdaq-100 nakon samo 15 trgovačkih dana, čime se dramatično skraćuje period čekanja koji je ranije istorijski bio znatno duži.

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Prema prethodnim pravilima, investitori koji prate Nasdaq-100 mogli su da čekaju mjesecima prije nego što dobiju izloženost novolistiranim tržišnim gigantima.

Uključivanje u indeks moglo bi da stvori još jedan izvor tražnje za akcijama SpaceX-a, koje su među najaktivnije trgovanima od debija 12. juna. Indeksni fondovi i berzanski fondovi povezani s Nasdaq-100 morali bi da kupuju akcije kako bi uskladili portfelje s novim sastavom indeksa, dok bi i aktivni menadžeri koji pažljivo prate indeks mogli da prilagode svoje pozicije.

Budući da je javno dostupni broj akcija SpaceX-a za trgovanje i dalje mali u poređenju s ukupnom tržišnom kapitalizacijom kompanije, čak i skroman udio u indeksu mogao bi da zahtijeva značajne kupovine od strane pasivnih investicionih fondova.

Ranije ovog mjeseca, S&P Dow Jones Indices odbio je da uvede sličan ubrzani proces za S&P 500. Zbog toga SpaceX i dalje ne ispunjava uslove za ulazak u S&P 500, zbog posebnih zahtjeva tog indeksa koji se odnose na profitabilnost i minimalni period prisustva na berzi.

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