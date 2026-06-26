“RAMageddon”: Apple i Microsoft podižu cijene zbog globalne krize memorijskih čipova

Tehnološki giganti Apple i Microsoft objavili su značajna povećanja cijena svojih uređaja, čime su potvrdili da se sektor potrošačke elektronike nalazi u nezapamćenoj krizi uzrokovanoj eksplozijom potražnje za memorijskim čipovima u industriji umjetne inteligencije (AI). Dok analitičari ovaj fenomen nazivaju “RAMageddon”, potrošači se suočavaju sa poskupljenjima koja pretvaraju osnovne uređaje i gejming konzole u luksuzne stavke.

Apple je podigao cijene iPad i MacBook uređaja, uključujući početni model laptopa “Neo”, čija cijena skače sa 599 dolara na 699 dolara (skoro 1.367 KM odnosno 699 eura). MacBook Air sa 512 GB prostora sada košta 1.299 dolara (približno 2.538 KM ili 1.299 eura), dok je iPad Air poskupio na 749 dolara (oko 1.463 KM ili 749 eur). Gotovo u isto vrijeme, Microsoft je najavio treće povećanje cijena za Xbox konzole od 2025. godine, gdje će modeli sa 512 GB poskupjeti za 100 dolara, a verzije od 1 TB za 150 dolara (oko 293 KM ili 150 EUR), dok se najjača verzija od 2 TB povlači iz prodaje.

AI industrija crpi zalihe, cijene lete u nebo

Osnovni uzrok ovog cjenovnog udara je drastičan skok cijena DRAM memorije, koja se koristi u gotovo svim modernim uređajima. Prema podacima analitičke kuće TrendForce na koji se poziva Reuters, cijene ovih komponenti porasle su za nevjerovatnih 98% u prvom kvartalu 2026. godine, a predviđa se dodatni rast od 58% do 63% u tekućem kvartalu. Industrija vještačke inteligencije, vođena kompanijom Nvidia, zaključuje dugoročne ugovore vrijedne desetine milijardi dolara s proizvođačima memorije poput Microna, ostavljajući mrvice za proizvođače računara i konzola.

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“Nikada nismo vidjeli da cijena komponente raste ovako brzo”, saopćili su iz Applea, dodajući da su dosad štitili kupce od ovih troškova, ali da više nemaju izbora. Microsoft je bio još direktniji u svojoj analizi: “Nažalost, cijene konzolne memorije porasle su za više od 2,5 puta, a očekujemo još jedno udvostručenje do jeseni 2027. godine”.

Za razliku od Appleovih uređaja, konzole se često prodaju uz minimalnu maržu ili čak ispod cijene proizvodnje, što svaki skok troškova komponenti čini pogubnim za budžet gejmera, navodi Business Insider.

Šta očekuje potrošače u narednom periodu?

Stručnjaci upozoravaju da bi ovo mogao biti tek početak. Nabila Popal iz IDC-a ističe da iPhone vjerovatno neće biti pošteđen ovog talasa, napominjući da je Apple strateški podigao cijene pratećih uređaja prije jesenskog lansiranja novog telefona kako bi se izbjegao fokus na poskupljenja tokom samog događaja.

Za potrošače koji planiraju kupovinu, situacija je “strukturalno teška”. Dok Microsoft pokušava ublažiti udarac uvođenjem opcija finansiranja bez kamata i prodajom korištenih konzola, analitičari predviđaju da će i druge kompanije, poput Sonyja i Nintenda, biti prisiljene na još oštrija poskupljenja.

U svijetu gdje se resursi preusmjeravaju ka masovnim centrima podataka za AI modele, obični korisnici postaju kolateralna šteta. “RAMageddon” ne mijenja samo cijene na etiketama, već iz temelja transformiše dostupnost tehnologije, pretvarajući gejming i rad na laptopima u sve skuplji hobi i poslovni trošak.