Mačak Larry: Maskota koja je nadživjela šest britanskih premijera

U srcu britanske vlade, gdje se smjenjuju premijeri i donose odluke koje oblikuju modernu historiju, jedan stanovnik ostaje nepromjenjiva konstanta. Larry, 19-godišnji mačak, službeno poznat kao “Glavni lovac na miševe u Uredu kabineta”, postao je svojevrsna britanska institucija. Dok se politička scena u Ujedinjenom Kraljevstvu suočavala s Brexitom, pandemijom i brojnim krizama, Larry je ostao tihi svjedok koji nadilazi stranačke podjele.

Larry je stigao u Downing Street u februaru 2011. godine, nakon što je usvojen iz skloništa Battersea Dogs & Cats Home. Njegova prvobitna misija bila je suzbijanje problema s glodarima u rezidenciji premijera. Ipak, malo je ko mogao predvidjeti da će ovaj mačak postati jedan od najprepoznatljivijih likova u javnom životu. Od Davida Camerona, preko Therese May, Borisa Johnsona, Liz Truss i Rishija Sunaka, pa sve do posljednjeg premijera Keira Starmera, Larry je nadživio šest premijerskih mandata.

Foto_: Mačak Larry pozira ispred sjedišta premijera Velike Britanije, REUTERS/Toby Shepheard

Njegova popularnost, koja se često naziva “slučajnom slavom”, prerasla je granice Westminstera. Dok fotografi i novinari čekaju političare kako bi izvještavali o promjenama u vladi, Larry često ukrade pažnju javnosti svojim ležernim šetnjama ili drijemanjem na pragu poznatih crnih vrata. Za mnoge Britance, on predstavlja prijeko potreban simbol kontinuiteta i stabilnosti u političkom pejzažu koji je često definisan neizvjesnošću.

Iako su se kroz godine pojavljivale šale o njegovoj “učinkovitosti” u lovu na miševe, uz tabloidne natpise o tome kako više vremena provodi spavajući nego radeći, njegovi zagovornici ističu da je vrijednost ovog mačka daleko veća od kontrole štetočina. U eri kada politika može djelovati udaljeno ili podijeljeno, Larry nudi izvor vedrine i humora. On humanizuje jednu od najmoćnijih političkih adresa na svijetu, ostajući prisutan bez obzira na to koja stranka drži vlast.

Foto: Mačak Larry ispred vrata sjedišta premijera Velike Britanije, REUTERS/Isabel Infantes

Dok se Larry približava svojoj dvadesetoj godini, njegovo mjesto u britanskom političkom folkloru čini se osiguranim. On nije izabran, niti odgovara biračima, ali je jedan od rijetkih stanara Downing Streeta čija popularnost nadilazi stranačke linije. Njegova priča govori o trajnosti usred promjena i stabilnosti usred političke turbulencije. Dok se nova vlada priprema za izazove budućnosti, jedno je sigurno: Larry će vjerovatno i dalje biti tu, tiho posmatrajući s praga, kao što to čini već duže od 15 godina.