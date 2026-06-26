Trumpova administracija olakšala uslove boravka iranske reprezentacije u državi tokom Svejetskog prvenstva

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) odlučilo je ublažiti stroge sigurnosne protokole za fudbalsku reprezentaciju Irana tokom trajanja Svjetskog prvenstva. Prema novim smjernicama, timu će biti omogućeno pristizanje u Seattle dva dana prije planirane utakmice koja se igra u petak.

Ova odluka predstavlja značajnu promjenu u odnosu na režim koji je važio za prve dvije utakmice reprezentacije, odigrane u Los Angelesu. Tada su iranski igrači i stručni štab imali obavezu da doputuju u Sjedinjene Američke Države najranije 24 sata prije početka susreta. Ipak, ostaje na snazi odredba prema kojoj reprezentativci i prateće osoblje moraju napustiti teritoriju SAD-a istog dana kada se utakmica završi.

Glasnogovornik DHS-a izjavio je kako su opšte sigurnosne mjere ostale nepromijenjene, uz naglasak na posvećenost organizaciji najsigurnijeg mogućeg turnira za sve učesnike i navijače, prenosi Politico.

Politički kontekst i diplomatski odnosi

Ovaj potez administracije predsjednika Donalda Trumpa tumači se u kontekstu nastojanja da se američkoj javnosti predstavi napredak u diplomatskim odnosima sa Teheranom. Istovremeno, ublažavanje mjera moglo bi doprinijeti smirivanju tenzija sa iranskim sportskim establišmentom, koji je američku stranu ranije optuživao za stvaranje nepravednih uslova takmičenja.

Iranski zvaničnici su u više navrata kritikovali Washington zbog problema sa izdavanjem viza za članove tima, što je u jednom trenutku dovelo do razmatranja potpunog odustajanja od turnira nakon izbijanja sukoba ovog proljeća. Reprezentacija je na kraju odlučila premjestiti svoj trening kamp iz Tucsona u Meksiko, nakon ponude tamošnje vlade.

Mohammad Reza Gilani, savjetnik za kulturna pitanja u iranskoj ambasadi u Mexico Cityju, istakao je važnost gostoprimstva. U izjavi je naveo da, iako infrastruktura, stadioni i sigurnost igraju ključnu ulogu, vrhunske domaćine definiše njihova sposobnost da učine svijet dobrodošlim.

Iranska reprezentacija trenutno zauzima drugo mjesto u grupi G, nakon neriješenih rezultata protiv selekcija Belgije i Novog Zelanda. Pobjeda protiv Egipta u predstojećem duelu u Seattleu mogla bi Iran dovesti na put ka susretu sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država u osmini finala takmičenja.