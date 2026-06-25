Ferrari mijenja direktora za marketing nakon katastrofalne reakcije javnosti na njihov prvi električni automobil

Ferrari mijenja jednog od ključnih ljudi u svom rukovodstvu svega nekoliko sedmica nakon burnog predstavljanja modela Luce, prvog prvog potpuno električnog automobila u historiji slavnog italijanskog proizvođača.

Kompaniju napušta Enrico Galliera, direktor marketinga i komercijalnih poslova koji je više od 16 godina bio zadužen za globalno pozicioniranje brenda, a nasljeđuje ga Massimiliano Di Silvestre, dosadašnji direktor BMW-a za italijansko tržište.

Di Silvestre će dužnost preuzeti 1. jula i direktno odgovarati glavnom izvršnom direktoru Benedettu Vigni.

Promjena dolazi u osjetljivom trenutku za Ferrari. Premijera modela Luce, prvog električnog Ferrarija, izazvala je neuobičajeno negativne reakcije među kupcima, kolekcionarima i investitorima. Dizajn automobila, nastao u saradnji sa studijem LoveFrom bivšeg Appleovog dizajnera Jonyja Ivea, predstavljao je radikalan odmak od tradicionalnog Ferrarijevog dizajnerskog jezika.

Kritike sa svih strana

Reakcija tržišta bila je brza. Dionica Ferrarija izgubila je više od osam posto vrijednosti u jednom trgovačkom danu, dok su kritike stizale i iz samog vrha automobilske industrije. Bivši predsjednik Ferrarija Luca Cordero di Montezemolo upozorio je da kompanija rizikuje narušavanje identiteta jednog od najvrijednijih automobilskih brendova na svijetu te je čak izjavio da bi s novog modela trebalo ukloniti Ferrarijev amblem.

Sumnje u strategiju izrazio je i italijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini, koji je doveo u pitanje cijenu električnog modela od najmanje 550.000 eura.

Iz Ferrarija, međutim, odbacuju bilo kakvu povezanost između negativnih reakcija na Luce i Gallierinog odlaska. U kompaniji tvrde da je odluka donesena znatno prije predstavljanja automobila te da je Galliera ostao na funkciji kako bi dovršio lansiranje modela prije nego što započne novo poglavlje svoje karijere, piše Euronews.

Ferrari/via REUTERS

Nova faza razvoja

Izvršni direktor Benedetto Vigna zahvalio mu je na dugogodišnjem doprinosu i promjenu opisao kao dio prirodne evolucije kompanije, a ne posljedicu posljednjih događaja.

Ipak, izbor njegovog nasljednika otkriva koliko ozbiljno Ferrari pristupa novoj fazi razvoja. Di Silvestre iza sebe ima više od dvadeset godina iskustva u premium automobilskom segmentu, a od 2019. vodio je poslovanje BMW-a u Italiji. Riječ je o rijetkom potezu za Ferrari, koji je jednu od najvažnijih komercijalnih funkcija povjerio menadžeru iz konkurentske automobilske kompanije umjesto vlastitom kadru.

Pred novim direktorom bit će jedan od najvećih izazova u novijoj historiji Ferrarija, a to je uvjeriti kupce da prihvate potpuno električni Ferrari u trenutku kada interes za sportske električne automobile usporava na globalnom nivou. Kompanija i dalje tvrdi da interes za model Luce ostaje snažan, no ulagači će prve konkretnije pokazatelje dobiti 30. jula, kada Ferrari objavi rezultate poslovanja za drugo tromjesečje.