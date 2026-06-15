Dionice Ferrarija ostaju stabilne uprkos kontroverzama oko pojave novog električnog modela

Dionice Ferrarija su se stabilizirale nakon što je neočekivani dizajn njihovog prvog električnog vozila uznemirio investitore.

Analitičari su uglavnom pozitivni u pogledu utjecaja koji će Luce imati na sposobnost italijanskog proizvođača superautomobila da generira profitne marže u segmentu luksuznih automobila, umjesto da se suočava s uobičajenom borbom tradicionalnih proizvođača automobila da ostanu profitabilni.

Lansiranje modela Luce se također smatra važnim pokazateljem kako će luksuzni sportski brendovi poput Lamborghinija i Aston Martina pristupiti prelasku na električna vozila.

Kada se predstavljaju novi Ferrarijevi modeli, opisi obično naglašavaju koliko su neodoljivi i zapanjujuće lijepi. Međutim, Luce je odstupio od te tradicije svojim elegantnim i decentnim izgledom.

To je uzrokovalo pad cijene dionica za više od osam posto i negodovanje među tradicionalistima.

Bivši predsjednik Ferrarija, Luca di Montezemolo, rekao je da Ferrari riskira uništenje legende, ali je dodao da je Kinezi barem neće kopirati.

“Nadam se da će barem ukloniti logo konja koji se propinje s tog automobila”, rekao je.

Italijanski ministar saobraćaja Matteo Salvini rekao je da Luce nije automobil dostojan konja.

Jedan kritičar je rekao da Luce više liči na Nissan Leaf za masovno tržište.

To bi mogla biti najljepša stvar ikada rečeno o automobilu koji je započeo širi prelazak na električna vozila.

U kolumni Lex liste lista Financial Times ocijenjeno je da su negativne reakcije na novi Luce pretjerane.

Ograničeni rizik od pada

“Komentatori možda imaju pravo ili ne u vezi s komercijalnom privlačnošću modela Luce. Međutim, reakcija investitora bila je potpuno neprimjerena.”

Ferrarijeva procjena vrijednosti, koja je značajno pala u protekloj godini, i dalje ima smisla čak i ako se Luce ispostavi kao slijepa ulica.

Čak i ako proizvođač sportskih automobila nikada ne pronađe održivu strategiju za električna vozila.

„Stoga je ovaj novi poduhvat zapravo prilika s ograničenim rizikom od gubitka“, navodi se u kolumni Lexa.

Drugim riječima, autor vjeruje da čak i u najgorem slučaju, ako Luce ne uspije na tržištu i Ferrari ne postane uspješan proizvođač električnih automobila, Ferrarijev osnovni posao ostaje dovoljno jak da opravda trenutnu vrijednost kompanije.

Stoga investitori ne rizikuju mnogo, dok potencijalni uspjeh električnog programa može donijeti značajan dodatni rast.

Dionice Ferrarija pale su za oko 30 posto u protekloj godini.

Najveći pad dogodio se prošlog oktobra, kada je kompanija objavila procjene profita koje su investitori pogrešno protumačili kao signal da bi se dugotrajna era izuzetno visokih profita mogla bližiti kraju.

Investitori su se navikli da Ferrari daje konzervativne poslovne prognoze koje se potom lako premašuju, pa je tržište negativno reagiralo na objavljene procjene.

Dionice su se stabilizirale od januara i uglavnom su se kretale oko nivoa od 330 eura. U utorak su dionice na evropskim berzama završile trgovanje s porastom od gotovo dva posto, na 304,30 eura po dionici.

Njemačka Berenberg banka saopštila je da, iako model Luce predstavlja izuzetno visok rizik za Ferrari, ne mora se prodavati u velikim količinama da bi se smatrao uspješnim.

Foto: Ferrari

Privući mali broj bogatih kupaca otvorenih za nove stvari

„S obzirom na to da većina analitičara predviđa prodaju manju od 1.000 jedinica, Ferrariju je potrebno privući samo mali broj bogatih kupaca otvorenih za nove tehnologije kako bi postigao očekivane rezultate“, navodi se u izvještaju banke.

Ferrari prodaje oko 14.000 vozila godišnje.

“Sklon smo ignorisati buku na društvenim mrežama i fokusirati se na povratne informacije prodavača i kupaca u narednim sedmicama.”

Trenutno ne vidimo razlog da promijenimo naš stav o osnovnim investicijskim pokazateljima Ferrarija“, objavila je banka, koja daje preporuku „Kupuj“ za dionice Ferrarija.

Međutim, banka nije bila u potpunosti sigurna u svoju prognozu za model Luce za 2027. godinu.

“Prije lansiranja modela, predviđali smo isporuku 25 Luca jedinica u četvrtom kvartalu 2026. i 1.000 vozila tokom 2027. godine, u poređenju sa 2.500 do 3.000 vozila za sljedeći model sa najnižim obimom prodaje u Ferrarijevoj ponudi.”

“Još je prerano za konačne zaključke, ali prve reakcije nakon prezentacije ukazuju na povećan rizik da će naša prognoza isporuke za 2027. godinu biti previsoka”, saopštila je banka.

Investicijska banka UBS također smatra da je početna kontroverza oko predstavljanja Luca modela pogrešno protumačena i preuveličana.

Po njenom mišljenju, električna vozila će biti dopuna Ferrarijevoj ponudi, a ne fundamentalna promjena poslovnog modela ili identiteta brenda.

Disciplinirana strategija zasnovana na ekskluzivnosti

“Vjerujemo da je postepena evolucija brenda bolja od nagle i radikalne transformacije, posebno s obzirom na rizik od manje povoljnih reakcija kupaca na buduće modele.”

S obzirom na bogatiji plan novih proizvoda koji predstoje (tri nova modela tokom 2026. godine), očekujemo da će Ferrari nastaviti balansirati između privlačenja novih kupaca i svoje disciplinovane strategije zasnovane na ograničenoj ponudi i ekskluzivnosti“, navodi se u izvještaju investicione banke UBS.

Drugim riječima, UBS smatra da Ferrari ne bi trebao iznenada mijenjati svoj identitet prelaskom na električna vozila.

Umjesto toga, kompanija bi trebala postepeno uvoditi nove tehnologije, a istovremeno sačuvati ono što je oduvijek bila srž njenog uspjeha: ograničenu proizvodnju, ekskluzivnost i veliku potražnju koja premašuje ponudu.

Na ovaj način, Ferrari može privući nove kupce bez ugrožavanja prestiža brenda.

Važno je napomenuti da, sa stanovišta profitnih marži, Ferrari Luce izgleda uporedivo s ostalim modelima u standardnoj ponudi.

„Iako Ferrari nije objavio konkretne prodajne ciljeve, očekujemo da će životni ciklus ovog modela biti sličan životnom ciklusu tipičnih modela u ponudi, odnosno oko četiri do pet godina“, saopštila je investiciona banka UBS.

UBS i dalje ima preporuku “kupi” za dionice Ferrarija.

Profesor David Bailey sa Poslovne škole u Birminghamu nije siguran hoće li Luce biti uspješan, jer se suočava s nekoliko značajnih izazova.

Proizvođači luksuznih i sportskih automobila su u istim problemima

„Pravo pitanje je može li Ferrari održati svoju emocionalnu privlačnost u električnoj eri. Kompanija mora uvjeriti kupce da uzbuđenje ne zavisi isključivo od zvuka motora. Umjesto toga, morat će stvoriti nove oblike privlačnosti kroz dizajn, performanse, tehnologiju i dinamiku vožnje. Ovaj izazov nije jedinstven za Ferrari. Svaki proizvođač luksuznih i sportskih automobila suočava se s istim problemom kako se automobilska industrija razvija“, rekao je Bailey.

„Ono što je sigurno jeste da Ferrarijev prvi električni automobil predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u historiji kompanije. Uspjeh ili neuspjeh ovog modela mogao bi utjecati ne samo na budućnost Ferrarija. To bi također utjecalo na način na koji drugi luksuzni sportski brendovi pristupaju prelasku na električna vozila“, dodao je Bailey.

U međuvremenu, Ferrari je objavio osnovne tehničke specifikacije petosjeda Luce:

Snaga: 1.050 KS

Obrtni moment: 990 Nm

Ubrzanje 0–60 mph (0–97 km/h): 2,3 sekunde

Najveća brzina: 193 mph (oko 311 km/h)

Domet: 329 milja (oko 530 km)

Baterija: 122 kWh

Težina: 4.982 funte (oko 2.260 kg)

Cijena: od 650.000 dolara

Kako će se domet ponašati pri relativno visokim brzinama na autoputu?

Prema proračunima, pri konstantnoj brzini od 80 mph (oko 129 km/h), Luće bi izgubila otprilike 32 posto svog nominalnog dometa, smanjujući svoj efektivni domet na oko 225 milja (362 km).

Pri brzini od oko 145 km/h na njemačkom autoputu bez ograničenja brzine, domet bi se mogao smanjiti za otprilike 44 posto, na oko 298 km.

Neil Winton, saradnik Forbesa