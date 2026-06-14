Divlje plivanje doživljava preporod: Lista najljepših kupališta

Plivanje u divljini u Evropi doživljava preporod. Od morskih bazena u Škotskoj do obnovljenih industrijskih vodenih puteva u Parizu i Kopenhagenu, ova omiljena lokalna mjesta za kupanje trebala bi biti na vašoj listi putnih avantura.

U Škotskoj lokalne zajednice obnavljaju historijske bazene s plimom i osekom, dok u londonskom Hampsteadu kupači hrle u višestoljetna jezera za kupanje tokom cijele godine .

U međuvremenu, s druge strane La Manchea, dva najzanimljivija evropska grada pokazuju kako se industrijski vodeni putevi mogu prenamijeniti za borbu protiv klimatskih promjena, povećanje biodiverziteta i poboljšanje kvalitete života.

Evo četiri zanimljive destinacije koje vrijedi posjetiti na vašem sljedećem putovanju u Evropu.

Škotski plimni bazeni

Duž škotske obale postoji otprilike šest ili sedam bazena s plimom, ovisno o tome kako se definiše pojam bazen s plimom.

Iako je Škotska mala zemlja, ima izuzetno dugu obalu od preko 17.700 kilometara (11.000 milja), oko 800 ostrva, a nijedna tačka u zemlji nije udaljena više od 64 kilometra (40 milja) od mora.

Početkom 20. vijeka, širenje željezničke mreže omogućilo je radničkoj klasi da ide na more. Lokalne zajednice izgradile su morske bazene sa kamenim zidovima u zaštićenim uvalama; tokom plime oni se pune morskom vodom kada talasi prelaze preko njihovih rubova, a tokom oseke postaju idealna mjesta za kupanje.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća njihova popularnost je opala jer su putnici počeli posjećivati ​​tada lakše dostupne europske plaže s toplijom klimom.

Međutim, posljednjih godina ovi bazeni se postepeno renoviraju.

Posebno zahvaljujući ponovnom porastu interesa za plivanje na otvorenom i takozvano “divlje plivanje”.

Morski bazeni mogu se naći duž škotske obale u St Monansu, Pittenweemu, Cellardykeu, Castle Sandsu, kao i u gradu Wicku, gdje postoje dva bazena, uz nekoliko drugih sličnih lokacija na istočnoj obali, Cellardyke čak ima saunu i malu pizzeriju uz more.

Ostaje da se vidi kakav će utjecaj globalno zagrijavanje imati na obale Škotske; više temperature mogle bi privući više turista, iako će porast nivoa mora značajno promijeniti izgled obalnog krajolika.

U evropskim gradovima, otvorene vodene površine se sve više koriste kao sredstvo za borbu protiv posljedica klimatskih promjena. Mnogi gradovi planiraju proširiti pristup onome što se naziva “plava infrastruktura”.

To uključuje korištenje poznatih rijeka, kanala i drugih vodenih površina kako bi se stanovnici i posjetioci mogli rashladiti tokom ljetnih mjeseci. Ali i kako bi se gradovi doslovno rashladili zbog porasta temperatura i poboljšali biodiverzitet.

Divlje plivanje u Evropi: Hampstead Heath, London

Hampstead Heath je jedno od najpoznatijih mjesta za kupanje na otvorenom u Evropi. Ovaj veliki park u sjevernom Londonu poznat je po svojim historijskim jezerima za kupanje.

Postoje već vijekovima i privlače kupače tokom cijele godine, uključujući i one koji se bave zimskim plivanjem.

Jezera su okružena prirodom i predstavljaju rijetku oazu divljeg kupanja usred velike metropole. Mnogi posjetioci dolaze ne samo radi rekreacije već i zbog osjećaja povezanosti s prirodom.

To je doprinijelo njihovoj trajnoj popularnosti među Londoncima. U 17. i 18. stoljeću, u Hampsteadu su iskopana jezerca kao rezervoari. Vremenom su ih stanovnici počeli koristiti za kupanje.

Tokom 1840-ih izgrađeno je organizovanije kupalište. Do početka 20. vijeka, plivanje na Hampstead Heathu postalo je lokalna tradicija.

Godine 1938. dodan je vanjski bazen Parliament Hill Lido.

Kada su vlasti pokušale zatvoriti bazen za kupanje 2004. godine, plivači su dobili spor na Visokom sudu i tako osigurali da on ostane otvoren.

Time je Hampstead učvrstio status kultne londonske destinacije za kupanje u divljini.

U svojoj strategiji upravljanja za 2028. godinu, London navodi da se od 2018. godine broj plivača u Hampsteadu utrostručio.

Od 200.000 u 2020. do nešto manje od 620.000 u 2023/2024. godini.

Kupanje u divljini u Evropi: rijeka Sena, Pariz

Sena (Seine) u Parizu sve više postaje dio evropskog trenda korištenja otvorenih vodenih površina za kupanje i osvježenje u urbanim područjima.

Najpoznatiji primjer u novije vrijeme je Pariz.

Uspio je očistiti nekada ozloglašeno prljavu rijeku Senu kako bi bila domaćin Ljetnih olimpijskih igara 2024. godine, uprkos početnim problemima s bakterijama i kontroverznoj cijeni od 1,5 milijardi dolara.

To iznosi čak 5,6 miliona dolara po učesniku Olimpijskih i Paraolimpijskih igara. Plivanje je bilo zabranjeno od 1923. godine i trebalo je nekoliko decenija da se rijeka dovoljno očisti i ponovo postane pogodna za kupanje.

“Paris Plages” (Pariske plaže) su otvorene od jula do septembra i nude ležaljke i atmosferu plaže u gradu. Prije nego što je kupanje dozvoljeno, prvo se provjerava nivo bakterija.

Prema CNTraveleru, tokom ljeta 2025. godine do 1.000 plivača dnevno koristilo je tri novoodređene zone za plivanje.

Shutterstock/Franck Legros

Divlje plivanje u Evropi: Kopenhagen, Danska

Danska je 2023. godine rangirana kao druga najsigurnija zemlja na svijetu.

Lučko područje Havnena rangirano je na četvrtom mjestu među najzanimljivijim gradskim kvartovima prema istraživanju časopisa Time Out.

Ovo područje je poznato po svojoj opuštenoj i razigranoj atmosferi, dijelom i zato što ljudi provode vrijeme na vodi u čamcima, daskama za veslanje, kajacima, u bazenima i novim javnim zimskim saunama.

Grad je modernizirao svoj kanalizacijski sistem 1990-ih.

Preusmjerio je otpadne vode u podzemne bazene proširivanjem postrojenja za prečišćavanje. Slično onome što je Pariz uradio u pripremi za Olimpijske igre.

Kupalište Islands Brygge Harbor, otvoreno 2002. godine sa pet različitih bazena.

Postalo je jedno od najpopularnijih mjesta za kupanje u luci, a članstvo u gradskim zimskim plivačkim klubovima udvostručilo se od 2015. godine. Grad je 2025. godine otvorio i svoje prve javne saune.

Ako putujete po Evropi ljeti 2026. godine, kupanje u divljini na nekim od najposjećenijih destinacija može biti dobro rješenje za bijeg od vrućine i gužve.

Alex Lesdom, saradnik Forbesa