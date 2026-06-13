Sagrada Familia završena nakon 144 godine: Gaudi može počivati ​​u miru

Sagrada Familia u Barceloni, jedan od najambicioznijih arhitektonskih projekata u modernoj historiji, dostigao je prekretnicu za koju su mnogi vjerovali da nikada neće biti doživljena. Nakon 144 godine mukotrpnih građevinskih izazova, kultna crkva koju je projektovao Antoni Gaudi zvanično je završena.

Kao u izuzetno složenoj slagalici, posljednji dio ovog arhitektonskog čuda, monumentalni križ težak oko 100 tona, postavljen na vrh Isusove kule, sada je na svom mjestu, što je ovu špansku modernističku crkvu učinilo najvišom na svijetu. Visoka je 172,5 metara (566 stopa), a njenim završetkom okončan je jedan od najdužih građevinskih projekata u historiji arhitekture.

Postavljen iznad centralnog broda crkve i visok otprilike kao i petospratna zgrada, križ je napravljen u Njemačkoj. Zatim je u nekoliko dijelova prevezen u Španiju, nakon čega je sastavljen na licu mjesta.

Kulu Isusa Krista okružuje još 17 kula posvećenih dvanaestorici apostola, četvorici evanđelista i Djevici Mariji.

Sagrada Familia: arhitektonsko čudo

Svečano otvaranje, kojem je prisustvovao papa Lav XIV, poklopilo se sa stogodišnjicom smrti Antonija Gaudija. Ceremonija je uključivala svečanu misu i papin blagoslov monumentalnog keramičkog križa koji kruniše projekat koji je postao jedna od najprepoznatljivijih vjerskih i arhitektonskih znamenitosti na svijetu.

Neizbježno je da je papin blagoslov tornja obilježen vjerskim žarom i divljenjem prema ovom arhitektonskom čudu. Međutim, zasjenjen je građanskim protestima protiv prekomjernog turizma u Barceloni, visokih kirija i nedostatka pristupačnog stanovanja.

Vatromet tokom inauguracije Kule Isusa Krista u bazilici Sagrada

Familia, Foto: REUTERS/Horaci Garcia

Gaudi sada može počivati ​​u miru

Iako je ostalo još nekoliko godina dekorativnih i nestrukturalnih radova, završetak Kule Isusa Krista označava službeni završetak bazilike i ostvarenje Gaudíjeve originalne vizije. Njen tvorac sada, simbolično rečeno, može “počivati ​​u miru”.

Gaudí je znao da neće doživjeti završetak svog remek-djela, ali, kako je napisao časopis Beaux Arts, nakon smrti je “nastavio živjeti, tiho radeći u mislima arhitekata koji su ga naslijedili.” Kroz generacije dizajnera i majstora koji su nastavili graditi baziliku, pokušavajući ostati vjeran njegovim idejama.

„Vjerujemo da smo vrlo blizu njegovim planovima za vanjski izgled zgrade“, rekao je za CNN Mauricio Cortes, meksički arhitekt zadužen za projekat. „Kada je riječ o unutrašnjosti, budući da je nije detaljno definirao, postoji više prostora za interpretaciju.“

Kamena šuma puna boja

Inspirisana prirodom, Sagrada Familia ostaje jedinstvena među crkvama širom svijeta. Gaudí je zamislio baziliku kao kamenu šumu, sa razgranatim stubovima koji podsjećaju na debla i svodovima oblikovanim poput organskih grana, dizajniranim da evociraju krošnje živog šumskog svijeta. Posjetioci koji uđu unutra ulaze u prostor koji djeluje prirodno, dinamično i puno života.

Širom zgrade, šarena keramika, šareni vitraži, biblijske scene uklesane u kamenu i zvonici prekriveni mozaicima prikazuju Gaudijevu prepoznatljivu mješavinu vjere, geometrije i prirodnih oblika.

Rezultat je arhitektonsko remek-djelo koje svake godine privlači milione posjetilaca.

Foto: REUTERS/Nacho Doce

Sagrada Familia: Mistična opsesija

Za Gaudija je Sagrada Familia postala životna misija, gotovo mistična opsesija. Vremenom se čak preselio na gradilište i u potpunosti se posvetio projektu. Projektovao je sve, od konstrukcije zgrada do namještaja, skulptura i dekorativnih elemenata.

Svjestan da nikada neće vidjeti crkvu završenu, Gaudí je dao poznatu izjavu: “Mom klijentu se ne žuri “, misleći na Boga.

Njegova pretpostavka se pokazala tačnom. Tragično je preminuo u junu 1926. godine, nakon što ga je udario tramvaj dok je išao u crkvu. Zbog skromnog izgleda, u početku je zamijenjen za siromaha i prebačen u javnu bolnicu, gdje je umro nekoliko dana kasnije.

Nakon njegove smrti, izgradnja je više puta odgađana zbog nedostatka finansiranja, političkih previranja i razaranja u Španskom građanskom ratu, kada su mnogi njegovi originalni nacrti i modeli uništeni.

Sada, više od jednog stoljeća kasnije, završetak monumentalnog križa na vrhu Isusove kule i njegovo svečano otvorenje tokom stogodišnjice Gaudijeve smrti snažan je simbol trajnog naslijeđa arhitekte.

Za njegove poštovaoce širom svijeta, ovaj trenutak potvrđuje reputaciju koja ga prati generacijama: Sagrada Familia Antonija Gaudija, “Božjeg arhitekte”.

Cecilia Rodriguez, saradnica Forbesa