SAD uvele sankcije državnoj kubanskoj naftnoj kompaniji, Rubio se oglasio na X-u

SAD nisu preuzele Kubu, što je prijetnja koju predsjednik Donald Trump iznosi već nekoliko mjeseci, ali jesu uvele sankcije, što je potvrdio državni sekretar SAD-a Marco Rubio na svom X-u.

“Danas uvodim sankcije protiv državne kubanske energetske kompanije Unión Cuba-Petróleo (CUPET), u skladu s Izvršnom uredbom predsjednika Trumpa EO 14404. Komunistička elita na Kubi pretvorila je energiju u oružje društvene kontrole i izvor kleptokratske dobiti.

Decenijama režim krade i gomila dostupno gorivo, koristeći ga za privatni avion porodice Castro, za sigurnosne snage koje potiskuju kubanski narod, za osvjetljavanje praznih turističkih hotela i za prevoz ljudi autobusima na lažne proteste i političke predstave, dok kubanski narod trpi nestanke struje i čeka sedmicama da napuni svoje automobile.

Today, I am sanctioning Cuba’s state-owned energy company, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), under President Trump’s EO 14404. Cuba’s Communist elites have weaponized energy as a tool of social control and kleptocratic profit.



For decades, the regime has stolen and hoarded available… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 11, 2026

Korijen neslaganja

Predsjednik Trump želi novu budućnost za kubanski narod, s većom ekonomskom i političkom slobodom i prilikama. Do tada ćemo nastaviti ciljati sposobnost komunističkog režima da koristi svoju energetsku trgovinu za unapređenje svoje korumpirane agende i nasilno potiskivanje kubanskog naroda”, napisao je Rubio.

Korijen neslaganja između režima na Kubi i američke administracije nije jedan niti kratkog daha, već traje duže od 60 godina, sa manjim ili većim intenzitetom u međuvremenu.

Foto: REUTERS/Norlys Perez

Revolucija 1959.godine, kada je Fidel Kastro došao na vlast, rušenjem režima Fulgencija Batiste, koji je imao veliku podršku SAD-a, potom nacionalizacija američke imovine i kompanija SAD u ovoj zemlji, američki embargo i okretanje Kube, kao odgovor na pritisak, prema tadašnjem SSSR-u, samo su neki od razloga neslaganja. Prve ekonomske sankcije Kubi SAD su uvele 1960. godine, a 1962., potpuni embargo.

Trgovinski embargo 1961. godine kojeg je administracija tadašnjeg predsjednika SAD-a Dwighta Davida Eisenhowera uvela Kubi odnosio se na sve američke izvozne proizvode osim lijekova i određene hrane, da bi ih predsjednik John F Kennedy dodatno proširio i na uvoz iz Kube.

Cilj mjera

Trump je proteklih mjeseci intenzivirao izjave o mogućem, kako je rekao, prijateljskom preuzimanju zemlje. Od početka godine američka administracija je ograničila isporuke nafte Kubi, što je dovelo do toga da se u martu Kuba tri puta suočila sa nestankom struje.

Cilj mjera je, kako se moglo čuti od analitičara, postizanje političke i ekonomske liberalizacije na Kubi, što ne isključuje i potencijalno uklanjanje predsjednika Miguela Díaz-Canela s vlasti. Odgovor je stigao kako će zemlja odgovoriti na svaki vid vanjske agresije, da bi u prvoj polovini marta predsjednik Kube izjavio da njegova zemlja pregovara sa Sjedinjenim Državama kako bi pronašla rješenja za razlike između dvije zemlje.