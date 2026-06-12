Trump otkazao bombardiranje Irana i tvrdi da je mirovni sporazum odobren

Predsjednik Donald Trump otkazao je napade na Iran planirane za četvrtak, tvrdeći da je rukovodstvo u Teheranu pristalo na mirovni sporazum koji će biti potpisan “uskoro”.

Ključne činjenice

Trump je na Truth Socialu izjavio da je odluka “zasnovana na činjenici da su razgovori s Islamskom Republikom Iran dovedeni na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni”, dodajući da će američka pomorska blokada brodova koji ulaze i izlaze iz Irana “ostati na snazi ​​​​dok se ova transakcija ne finalizira”.

izjavio da je odluka “zasnovana na činjenici da su razgovori s Islamskom Republikom Iran dovedeni na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni”, dodajući da će američka pomorska blokada brodova koji ulaze i izlaze iz Irana “ostati na snazi ​​​​dok se ova transakcija ne finalizira”. Trump je ranije u četvrtak napisao na Truth Social da će SAD napasti Iran “VEČERAS VRLO ŽESTOKO”, prijeteći da će preuzeti i ostrvo Kharg, glavnu infrastrukturu i iranska tržišta nafte i plina “u ne tako dalekoj budućnosti”.

Trump je u telefonskom intervjuu za Fox News u četvrtak rekao da bi “preferirao” zauzimanje ostrva Kharg, ali nije siguran da Amerikanci imaju “želudac, mislim da bi voljeli da nas vide kako se vraćamo kući”.

Trump je u srijedu najavio nastavak napada zbog, kako je rekao, iranskog odbijanja da pregovara o trajnom mirovnom sporazumu.

Američka Centralna komanda saopštila je da je vojska u četvrtak napala tanker za naftu u Omanskom zaljevu zbog “pokušaja transporta iranske nafte” i da je dan ranije napala još jedan tanker, ubivši tri indijska člana posade.

SAD su također kasno u srijedu pokrenule niz napada u Teheranu i okolini, ciljajući iranske vojne sisteme za nadzor i komunikaciju i lokacije protivvazdušne odbrane, dok je New York Times izvijestio da analiza satelitskih snimaka i videa sugerira da su u napadima pogođeni i objekti za pitku vodu na jugu Irana.

Izjava iranskog glavnog pregovarača

Iranski glavni pregovarač Mohammad-Bagher Ghalibaf izjavio je u četvrtak, ubrzo nakon Trumpovih prijetnji, da će “pogrešne strategije i impulzivne odluke resetirati cijelu ploču na gore, eksplodirati energetsku infrastrukturu i tržišta i stvoriti beskrajnu kaljužu u kojoj ćete biti zaglavljeni godinama. Vidjet ćete drugačiji Iran.”

Kako je Iran odgovorio na najnovije napade?

Iransko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je napade “ilegalnim i kriminalnim” u saopštenju u četvrtak i reklo da su oni učinili primirje “praktično besmislenim”. Iran je ove sedmice lansirao rakete i dronove na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu kao odgovor na nove američke napade. Kuvajt je privremeno zatvorio svoj zračni prostor usred napada, a njegova vojska je u četvrtak saopštila da se u svom zračnom prostoru u proteklih 48 sati suočila sa 24 neprijateljska drona. “Iranska agresija rezultirala je ograničenom materijalnom štetom bez ikakvih ljudskih žrtava”, saopštila je kuvajtska vojska na X-u. Iran je u ponedjeljak također oborio helikopter Apache kod obale Omana. Dva pilota su spašena.

Ključna pozadina

SAD su krajem maja Iranu predstavile mirovni sporazum kojim bi se od Irana zahtijevalo da ponovo otvori Hormuški moreuz i uspostavi okvir za okončanje svog nuklearnog programa, ali Teheran još nije pristao na uslove. Iran je godinama više puta odbijao da u potpunosti okonča svoj nuklearni program, insistirajući da je on osmišljen da zaštiti iranski suverenitet, a ne da izgradi nuklearno oružje. Teheran se nije javno osvrnuo na nuklearno pitanje u posljednjoj fazi pregovora. Trump je od početka primirja u aprilu više puta rekao da su SAD i Iran blizu postizanja sporazuma, iako su se sukobi nastavili.

Sara Dorn, Forbes (Link originalnog članka)