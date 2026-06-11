Dogovor Srbije i MOL-a o NIS-u je sklopljen, čeka se Moskva i Washington

Slučaj NIS-a, koji je u fokus dospio u januaru prošle godine, kada mu je OFAC, uz obrazloženje da je u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma, uveo sankcije, uskoro bi mogao biti završen. Srbija i mađarska naftna kompanija MOL zatvorili su u srijedu sva otvorena pregovaračka pitanja i potpisali načelni sporazum o uređenju međusobnih odnosa unutar Naftne industrije Srbije (NIS). Vijest je objavila srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, i to samo nekoliko dana prije isteka NIS-ove operativne licence koja važi do 16. juna.

Rafinerija u Pančevu

Sklopljeni Shareholder Agreement (ugovor akcionara), potvrdio je i MOL, naglašavajući kako pregovori sa ruskim Gazpromnjeftom i dalje traju kako bi se finalizirala transakcija.

Ono što dogovor Srbije i MOL-a predviđa, a što je na svom Instagramu objavila Đedović Handanović, je to da Srbija kupuje još udjela u NIS-u i da je ovdje riječ o uslovnoj kupovini.

“Ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udjela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih 5 posto akcija u NIS-u, što će državi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju“, navela je.

Dodala je i to kako se mađarska strana obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada, s najmanje istim prosječnim godišnjim kapacitetima kao u posljednje četiri godine prije uvođenja američkih sankcija.

Podsjećamo, Rafinerija u Pančevu jedino je postrojenje te vrste u Srbiji i direktno određuje cijene i dostupnost goriva na tom tržištu.

OFAC-ova licenca

SAD su u januaru 2025., uvele sankcije NIS-u, pozivajući se na to da je kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma. Primjena sankcija je više puta odlagana, a na snagu su stupile u oktobru 2025. godine. OFAC ih je uveo u okviru šire politike sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za finansiranje rata u Ukrajini.

MOL je u januaru 2026., zvanično zatražio i dobio OFAC-ovu licencu za pregovore s Gazpromnjeftom o kupovini ruskog udjela u NIS-u, koji se produžavaju. Kompanji je u drugoj polovini maja i početkom juna odobrene dvosedmično produženje licence kako bi se omogućilo zaključenje pregovora.

Da li će dogovor Srbije i mađarske zaživjeti, ovisit će o Rusiji, tj. da li će Gazpromnjeft pristati na prodaju svog udjela, i od toga hoće li OFAC odobriti čitavu transakciju. U slučaju pozitivnog odgovora ruske i američke strane, MOL bi postao većinski vlasnik NIS-a, dok bi Srbija mogla ući u transakciju, tj. kupovinu dodatnih 5%.