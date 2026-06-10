Samo 16 od 186 svjetskih lidera je starije od Donalda Trumpa – ko su najstariji, a ko najmlađi

Najstariji svjetski lider ima 93 godine, a najmlađi 36. Trump je na samom vrhu starosne ljestvice.

Donald Trump, koji će u nedjelju proslaviti svoj 80. rođendan UFC borbom na travnjaku Bijele kuće, jedan je od najstarijih šefova država na svijetu, prema analizi koju je u utorak objavio Pew Research Center.

Prema podacima, samo 16 svjetskih lidera među 186 država članica Ujedinjenih nacija starije je od Trumpa. Na vrhu liste su kamerunski predsjednik Paul Biya (93) i saudijski kralj Salman bin Abdulaziz Al Saud (90). Najmlađi svjetski lider, nepalski premijer Balen Shah, ima 36 godina. Shah, koji je ujedno i reper, izabran je nakon protesta koje su predvodili mladi, a koji su doveli do pada prethodne vlade.

Sedam od deset najstarijih svjetskih lidera dolazi iz afričkih zemalja: Kameruna, Malavija, Obale Slonovače, Ekvatorijalne Gvineje, Zimbabvea, Republike Kongo i Ugande.

Od 16 lidera starijih od Trumpa, gotovo polovina vodi zemlje koje organizacija Freedom House klasificira kao “neslobodne” na osnovu političkih prava i građanskih sloboda njihovih građana.

Žele starosnu granicu

Istraživanje Pew-a iz 2023. godine pokazalo je da Trump, koji je postao najstarija osoba inaugurirana za predsjednika u historiji SAD-a, nije u dobi u kojoj većina Amerikanaca želi vođu. Najveći udio ispitanika, 49 posto, vjeruje da bi idealan američki predsjednik trebao biti neko u pedesetim godinama. Slijede ga kandidati u šezdesetim godinama, koje preferira 24 posto ispitanika. Samo 3 posto Amerikanaca reklo je da bi željeli predsjednika starijeg od 70 godina.

Velika većina Amerikanaca, 79 posto, također podržava uvođenje starosnih ograničenja za izabrane zvaničnike, iako Ustav SAD-a trenutno ne propisuje maksimalnu starosnu granicu za obavljanje funkcije.

Pitanja o njegovim godinama i sposobnosti za obavljanje funkcije progone Trumpa otkako je postao najstarija osoba ikada inaugurirana za predsjednika Sjedinjenih Država u januaru 2025. godine, u dobi od 78 godina.

Nepalski premijer Balen Shah, Foto: Skanda Gautam/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

U medijima su se pojavile fotografije i izvještaji o modricama na njegovoj ruci, otečenim gležnjevima i osipu na vratu, ali njegov ljekar je ove simptome odbacio kao bezopasne. Trumpov ured je potvrdio da mu je dijagnosticirana hronična venska insuficijencija, čest poremećaj cirkulacije kod starijih osoba, ali Bijela kuća insistira da stanje nije ozbiljno i da je predsjednik sposoban za obavljanje dužnosti.

Trump se također suočava s pozivima za veću transparentnost nakon što je odlučio da rezultate svojih medicinskih pregleda drži u tajnosti. Tokom svog drugog mandata podvrgnut je četiri medicinska pregleda. Dok su prethodni predsjednici redovno objavljivali detaljne zdravstvene izvještaje, Trumpovi izvještaji često sadrže malo konkretnih informacija.

Mentalna spremnost

Kritičari također tvrde da Trump nema mentalnu sposobnost da obavlja predsjedničku funkciju. Navode verbalne propuste, neobične javne izjave, objave na društvenim mrežama kasno navečer, zabrinutost zbog njegovog temperamenta i znakove umora, uključujući i trenutke kada je izgledalo kao da drijema tokom javnih događaja. Posljednji takav incident dogodio se tokom treće utakmice NBA finala u Madison Square Gardenu u ponedjeljak navečer.

Trump tvrdi da ne spava tokom tih trenutaka, već jednostavno drži oči zatvorene duže vrijeme jer, kako kaže, to smatra “vrlo opuštajućim”.

Kada su ga tokom drugog mandata pitali o njegovim godinama, uglavnom je odgovarao tvrdeći da je izuzetno energičan i zdrav za svoje godine. U januaru je novinaru rekao da mu je „zdravlje savršeno“, a nakon pregleda u vojnoj bolnici Walter Reed u maju, objavio je na društvenim mrežama da je „sve prošlo SAVRŠENO“.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link originalnog članka)