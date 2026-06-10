Forbes Magazin (Video): Za koga online trgovina postaje skuplja

U novoj emisiji Forbes Magazin razgovaramo sa Orhanom Gazibegovićem, predsjednikom e-Commerce asocijacije u Bosni i Hercegovini. Gazibegović pojašnjava kako će se carine od tri eura za pakete vrijednosti manje od 150 eura koji u EU stižu iz trećih zemalja obračunavati i da li će ih osjetiti online kupci iz BiH.

U emisiji pogledajte i Pradino predstavljanje odjevnog predmeta koji će astronauti NASA-e nositi na Mjesecu.

Riječ je o podgarnituri za hlađenje i ventilaciju, razvijenu zajedno s kompanijom Axiom Space iz Houstona. Tkanina ima ugrađene cijevi kroz koje cirkuliše rashladna tečnost, što astronautima omogućava regulaciju tjelesne temperature u ekstremnim uslovima lunarnog okruženja. Ovaj odjevni predmet dio je kompletnog svemirskog odijela AxEMU koje Axiom Space razvija za NASA-u. Odijelo se planira koristiti na misiji Artemis 4, čije se slijetanje na Mjesec očekuje 2028. godine.