Ovaj startup je dostigao godišnji prihod od četiri milijarde dolara, a sada ga želi i Elon Musk

Očekuje se da će kompanija Elona Muska za rakete i vještačku inteligenciju ubrzo nakon inicijalne javne ponude dionica preuzeti popularni startup za programiranje vještačke inteligencije.

Dok se Cursor, popularna kompanija za programiranje umjetne inteligencije, priprema za očekivano preuzimanje od strane Muskovog SpaceX-a, startup je dostigao još jednu finansijsku prekretnicu: prošle sedmice je premašio 4 milijarde dolara godišnjeg prihoda, prema riječima osobe upoznate sa situacijom.

Brojka sugerira da Cursorovo poslovanje nastavlja brzo rasti uprkos žestokoj konkurenciji Anthropica i OpenAI-a, koji su uložili značajna sredstva u razvoj svojih programskih modela. Novi prihod predstavlja povećanje sa 3 milijarde dolara krajem aprila i 2 milijarde dolara u februaru.

Prodaja poslovnim korisnicima

Iako je Cursor započeo kao alat za pojedinačne programere, kompanija se sada fokusira na prodaju poslovnim korisnicima. Od ukupnog godišnjeg prihoda, 75% dolazi od drugih kompanija, rekao je Cursor za Forbes krajem maja. Njihovo poslovanje s poslovnim klijentima utrostručilo se u prvom kvartalu u poređenju s četvrtim kvartalom 2025. godine.

Novi rast prihoda dijelom je potaknut lansiranjem Cursorovog alata Cloud Agents u februaru, rekao je izvor upoznat sa situacijom. Skok prihoda mogao bi također ukazivati ​​na dodatnu potražnju jer se kompanija sve više povezuje s Muskom.

Ova prekretnica dolazi u vrijeme kada se Cursor sve više brani od svojih etabliranijih konkurenata. Osnovan 2022. godine od strane četiri prijatelja koji su se upoznali na MIT-u, Cursor je bio jedan od ranih lidera i miljenika u nastajanju oblasti programiranja umjetne inteligencije. Međutim, proboji Anthropica i njegovog alata Claude Code stavili su Cursor i druge startupove za programiranje umjetne inteligencije pod intenzivan pritisak.

Nakon što je Anthropic krajem prošle godine predstavio svoj model Opus 4.5, koji se smatra prekretnicom u industriji programiranja umjetne inteligencije, Cursor je interno ušao u svojevrsni “ratni režim” kako bi zaštitio svoju tržišnu poziciju. Od tada je Cursor potpisao ugovor vrijedan 60 milijardi dolara sa SpaceX-om za obuku svojih modela na superračunaru Colossus, s očekivanjem da će ga SpaceX preuzeti ubrzo nakon svoje historijske inicijalne javne ponude (IPO), koja se trenutno očekuje kasnije ove sedmice.

Industrija razvoja softvera

Nijedan proizvod neće biti ugašen kao rezultat akvizicije, rekao je prošlog mjeseca za Forbes Tido Carriero, potpredsjednik inženjeringa u Cursoru, koji vodi tim od 200 inženjera i stručnjaka za proizvode. Umjesto toga, napomenuo je da će Cursorovi modeli imati koristi od nadogradnje infrastrukture.

„Dugo smo bili ograničeni dostupnom računarskom snagom, tako da je izlazak iz tog okruženja izuzetno uzbudljiv“, rekao je tada.

U međuvremenu, alati za AI programiranje poput Cursora i slična rješenja duboko su promijenili industriju razvoja softvera, prema izvještaju koji je Cursor objavio prošlog mjeseca. Prvih 1% programera koji koriste alate za AI programiranje sada pišu 46 puta više linija koda generiranog AI-om dnevno od prosječnog aktivnog korisnika.

Richard Nieva, Anna Tong, novinari Forbesa (link originalnog članka)