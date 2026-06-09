Prada ne čeka oporavak tržišta, luksuzna modna kuća oblači NASA-ine astronaute za slijetanje na Mjesec 2028

Modna kuća Prada u nedjelju je u New Yorku predstavila odjevni predmet koji će astronauti NASA-e nositi na Mjesecu. Riječ je o podgarnituri za hlađenje i ventilaciju, razvijenu zajedno s kompanijom Axiom Space iz Houstona. Tkanina ima ugrađene cijevi kroz koje cirkuliše rashladna tečnost, što astronautima omogućava regulaciju tjelesne temperature u ekstremnim uslovima lunarnog okruženja. Ovaj odjevni predmet dio je kompletnog svemirskog odijela AxEMU koje Axiom Space razvija za NASA-u. Odijelo se planira koristiti na misiji Artemis 4, čije se slijetanje na Mjesec očekuje 2028. godine.

Foto: REUTERS/Heather Khalifa

Saradnja s Axiom Space-om

Axiom Space koja razvija svemirsku infrastrukturu za NASA-u, i Prada rade zajedno još od 2023. U oktobru prošle godine otkrili su vanjski sloj odijela AxEMU na Međunarodnom astronautičkom kongresu u Milanu, a sada su predstavili unutrašnji, tzv. Liquid Cooling and Ventilation Garment, koji reguliše temperaturu tijela astronauta u ekstremnim uslovima.

Novi dizajn LCVG garniture omogućava da se cijevi ugrade direktno u tkaninu umjesto da se naknadno provlače kroz mrežasti materijal.

Pradin ulazak u svemirski sektor dolazi u teškom periodu za luksuznu industriju koja također osjeti posljedice nestabilnog tržišta usljed rata na Bliskom istoku.

Prema procjenama analitičara prodaja luksuznih dobara na Bliskom istoku, regiji koja je do nedavno bilježila organski rast od 6 do 8 posto godišnje, mogla bi se prepoloviti.

LVMH je prijavio pad prihoda u regiji od 30 do 70 posto, ovisno o lokaciji. Hermèsove dionice pale su 20 posto, dok je ukupni gubitak tržišne kapitalizacije vodećih luksuznih kompanija premašio 100 milijardi eura.

Foto: REUTERS/Heather Khalifa

Finansijski uslovi

Prada nije imuna, te izvršni direktori kompanije na investitorskim pozivima opisuju “sličan sentiment potrošača” kao i konkurencija.

Ali za razliku od konkurencije, Prada ima posao koji ne ovisi o tome koliko millionera hoda ulicama nekog grada. Njena saradnja s Axiom Spaceom vezana je uz vladine ugovore i tehnološke rokove koji ne prate cikluse luksuzne potražnje.

Finansijski uslovi Pradine saradnje s Axiom Spaceom nisu otkriveni. Ono što se zna za sada je da NASA-in ugovor s Axiom Spaceom vrijedi 228 miliona dolara, dok je kompletni paket za Artemis misiju iznosi 1,3 milijarde.

Osim Prade, svemirskom trendu su se pridružile i druge modne kompanije. Under Armour, sklopio je partnerstvo sa kompanijom za svemirske letove Virgin Galactic kako bi kreirao svemirsku odjeću, dok je Columbia Sportswear sarađivao sa kompanijom za istraživanje svemira Intuitive Machines na tehnologiji svemirskih tkanina.