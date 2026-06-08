Atomski bunker, sedam bazena, jezero…vila veća od Vatikana čeka kupca, cijena vrtoglava

Nasljednicima nekadašnjeg italijanskog premijera Silvija Berlusoconija se ne žuri prodati vilu Certosa na Sardiniji. Od druge polovine prošle godine ova historijski vrijedna ljetna rezidencija Silvija Berlusconija, s pogledom na zaliv Porto Rotondo, površine 4.500 kvadratnih metara, 126 soba i parkom od 120 hektara, je na tržištu. Portparol Berlusconijevih nasljednika iz holding kompanije Finivesta poručio je da interes kupaca postoji, ali pregovori još nisu u završnoj fazi. Kao potencijalni kupci imanja, čija vrijednost se procjenjuje na oko 500 miliona eura, te je najskuplja privatna stambena nekretnina ikada ponuđena na tržište u Italiji, spominjali su se sultan Bruneja, arapski milijarderi i vlasnici velikih hotelskih lanaca, međutim, do sada kupoprodajni ugovor nije sklopljen.

Prodaja imanja se vrši preko tri kompanije; Sotheby's International Realty, Knight Castle Real Estateom iz Dubaija i Carolwood Partners-om, agencijijom za nekretnine iz Beverly Hillsa koja je zadužena za promociju imanja na američkom tržištu. Carolwood je objavio poseban sajt pod nazivom “The Certosa Estate” s više od stotinu do sada neviđenih fotografija Berlusoconijeve ljetne rezidencije, koje prate dugi opisi prostorija, vila, vrtova i sadržaja. Vila Certosa veća je od Vatikana, te posjeduje sedam vanjskih bazena, spa centar, sedam vila za goste, nogometni i golf terene, dječije tobogane, te čak ljekoviti vrt, Neptunsku špilju, heliodrom, umjetni vulkan i atomski bunker. Vila također ima i prostor za talasoterapiju.

“Smješten unutar bujne, šumovite enklave imanja, prostor za talasoterapiju je mirno utočište osmišljeno za holistički wellness i obnovu. S nizom termalnih bazena okruženih prirodnim kamenim formacijama, zasjenjenim pješačkim stazama i šarmantnim paviljonom za kamene tretmane, ova osamljena oaza spaja drevne tradicije liječenja sa spokojnom ljepotom sardinskog krajolika”, navodi Carolwood u opisu fotografije.

U srcu imanja nalazi se amfiteatar u grčkom stilu, a na samo nekoliko koraka udaljenosti, kamena kula omogućava panoramski pogled na maslinike i uređeno imanje.

Foto:thecertosaestate.com

Iako je zamišljena kao ljetna rezidencija porodice, Berlusconi je ovdje tokom ljeta rado primao najviše lidere, od Georgea W. Busha, Tonyja Blaira, Vladimira Putina, do José Luisa Rodrígueza Zapatera i Mireka Topoláneka.

Berlusconi je na imanju održavao i sastanke sa najvišim liderima, od Georgea W. Busha, Tonyja Blaira, Vladimira Putina, do José Luisa Rodrígueza Zapatera i Mireka Topoláneka, Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP / Profimedia

Kako podsjećaju italijanski mediji, Berlusconi je vilu kupio još 1980-ih, te se imanje širilo; centralna vila ima 14 spavaćih soba i 14 kupatila. U želji da napravi ljetni raj u ovom dijelu Sicilije, Berlusconi je kupio i susjedne vile; jednu od nasljednika Adeline Tattilo, izdavačice Playmena, a drugu od Sara Balsama, poduzetnika u izdavaštvu za odrasle iz 1970-ih. Danas ovaj prostrani kompleks ima park koji se prostire na 580.477 kvadratnih metara, što odgovara veličini 83 fudbalska stadiona, dok glavnu vilu od pomoćnih objekata dijeli oko 4.500 kvadratnih metara natkrivenog prostora.

Nakon Berlusconijeve smrti 2023. godine, nekretnina je prešla na njegove nasljednike, koji su odlučili da je stave na tržište.