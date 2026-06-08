Zemlja se okreće sporije nego prije, istraživači otkrili razlog

Zemljina rotacija se postepeno usporava kako klimatske promjene otapaju glečere i polarne ledene kape, preraspodjeljujući vodu po planeti i neznatno produžavajući dan. Prema novom istraživanju Univerziteta u Beču i ETH Zurich, trenutno povećanje dužine dana, od 1,33 milisekunde po vijeku, je nezapamćeno u najmanje posljednjih 3,6 miliona godina. To je nova mjera koliko duboko zagrijavanje izazvano ljudskim djelovanjem utiče na Zemljin sistem, iako samo 48 posto Amerikanaca vjeruje da su klimatske promjene uzrokovane ljudskom aktivnošću.

Dan na Zemlji se trenutno produžava brzinom od oko 1,33 milisekunde po vijeku, uglavnom zbog porasta nivoa mora uzrokovanog klimatskim promjenama. Iako su promjene izuzetno male, mogu uzrokovati probleme u satelitskoj navigaciji, svemirskim misijama i globalnim sistemima za mjerenje vremena, koji zahtijevaju precizne informacije o Zemljinoj rotaciji.

Otapanje ledenih ploča i glečera pomiče masu s polova prema okeanima, usporavajući rotaciju planete.

Istraživači su rekonstruisali promjene u dužini dana tokom proteklih 3,6 miliona godina koristeći fosilne ostatke bentoskih foraminifera – jednoćelijskih morskih mikroorganizama sa morskog dna – i napredne tehnike mašinskog učenja.

Studija, objavljena u časopisu Journal of Geophysical Research: Solid Earth, otkrila je da nijedan period u posljednjih 3,6 miliona godina nije imao tako brzo povećanje dužine dana uzrokovano klimom kao što je zabilježeno između 2000. i 2020. godine.

Mjesec ostaje dominantan kada je u pitanju dugoročni utjecaj na brzinu Zemljine rotacije, jer s vremenom usporava Zemljinu rotaciju i produžava dane, prema Institutu za fiziku. Međutim, prema nekim scenarijima, klimatske promjene bi mogle nadmašiti njegov utjecaj do kraja ovog stoljeća.

Čitanje drevnog zemaljskog sata

Kako bi istražili kako je klima uticala na rotaciju Zemlje kroz daleku prošlost, istraživači su se okrenuli bentoskim foraminiferama, mikroskopskim morskim organizmima čiji fosilizirani oklopi čuvaju dokaze o drevnim promjenama nivoa mora. Zatim su rekonstruisali promjene u dužini dana od kasnog pliocena, prije otprilike 3,6 miliona godina.

Najupečatljiviji nalaz studije nije veličina promjena u prošlosti, već brzina trenutnih promjena. Tokom 21. vijeka, ubrzano topljenje ledenih ploča Grenlanda i Antarktika, kao i planinskih glečera, povećalo je nivo mora i pomjerilo masu dalje od polova. To uzrokuje da se Zemlja blago izboči na ekvatoru, što uzrokuje da se planeta malo sporije okreće.

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Nalazi ukazuju na to da su moderne klimatske promjene, u smislu njihovog utjecaja na Zemljinu rotaciju, bez presedana u posljednjih 3,6 miliona godina.

„Ovo brzo povećanje dužine dana ukazuje na to da je tempo modernih klimatskih promjena nezapamćen barem od kasnog pliocena, prije 3,6 miliona godina“, rekao je Benedikt Zoja, profesor svemirske geodezije na ETH Zurich. „Trenutno brzo povećanje dužine dana stoga se prvenstveno može pripisati ljudskom utjecaju.“

Zašto je Zemljina rotacija tako složena?

Ako klimatske promjene usporavaju Zemljinu rotaciju, zašto posljednjih godina slušamo da se Zemlja zapravo okreće brže i da ima neke od najkraćih ikada izmjerenih dana?

Iako klimatske promjene doprinose dugoročnom usporavanju Zemljine rotacije, naučnici ističu da niz drugih faktora može privremeno ubrzati ili usporiti tu rotaciju. Kretanja u Zemljinom tekućem vanjskom jezgru, promjene u atmosferskoj cirkulaciji, okeanske struje i suptilne promjene u obliku planete mogu promijeniti dužinu dana za djeliće milisekunde.

Od 2020. godine, Zemlja je zabilježila neke od najkraćih dana od početka modernih mjerenja, što ukazuje na kratkotrajno ubrzanje rotacije koje istraživači još uvijek ne razumiju u potpunosti.

Ove oscilacije se odvijaju kao dio mnogo dugoročnijeg procesa u kojem Mjesečeva gravitacija postepeno usporava Zemljinu rotaciju, dok topljenje ledenih ploča uzrokovano klimatskim promjenama sve više doprinosi ovom usporavanju.

Prema novom istraživanju, do kraja 21. vijeka, klimatske promjene bi mogle imati jači uticaj na dužinu dana nego Mjesec, ako emisije stakleničkih plinova ostanu visoke.

Jamie Cartier, saradnik Forbesa

Zemljina rotacija se usporava brže nego u posljednjih 3,6 miliona godina